Crois-tu Que Tes Plantes Sont Mortes ? Apprends à Les Ressusciter Cet Été

L'été est difficile à supporter, tu le sais bien, mais tes plantes le savent encore mieux. Avec l'arrivée des fortes chaleurs, la première chose que nous, humains, essayons de faire est de chercher un abri contre celles-ci, que ce soit un hôtel sur la plage tout compris, un appartement ou un camping perdu dans une forêt du nord. Ceux qui ne peuvent pas choisir une option qui implique de quitter la maison, essayent de se débrouiller du mieux qu'ils peuvent, que nous savons : climatisation, ventilateurs partout, éventails à disposition, stores complètement baissés et beaucoup, beaucoup d'eau.

Beaucoup d'eau est également ce que demandent tes plantes pour essayer de supporter cette corvée de chaleur. Cependant, comme il est possible qu'à ces dates tu sois déjà parti quelques jours en vacances ou que tu sois sur le point de le faire, que va-t-il arriver à toutes tes plantes ? La réponse est généralement la même année après année : de retour de nos jours de repos et de détente, ce qui nous attend à la maison est un spectacle décadent. Non seulement à cause du retour à la routine et de ce que cela implique, mais aussi parce que pendant que nous avons été absents, nos plantes ont tellement attendu nos soins qu'il semble qu'il soit déjà trop tard : elles sont mortes.

Une étape cruciale : Tailler la plante

Dans la plupart des cas, il est possible de ressusciter une plante sèche. Cependant, le succès ou l'échec de la tentative dépendra du temps pendant lequel la plante a été privée d'eau. Plus ce temps est long, moins nous aurons de chances de réussir. Cela étant dit, voici la première étape à suivre avant de prendre le pot et de le jeter à la poubelle : calcule combien de temps ta plante n'a pas reçu d'eau. Si ce n'est que de quelques jours, la jeter n'est pas une option.

Ces experts donnent 5 étapes pour faire revivre la plante de manière saine, en tenant compte du fait que “il est probable que tous les systèmes que nous allons voir ci-dessous fonctionnent une fois, mais il est très rare qu'ils fonctionnent deux fois”. Alors, si tu as vérifié que la période de soif a été plus ou moins courte, que dois-tu faire ensuite ?

Tailler. Voici la clé. “Cette tâche est essentielle, car si nous ne supprimons pas les parties mortes, la plante continuera à faire l'effort de leur envoyer de la sève et des nutriments. Un effort qui n'est pas critique pour une plante saine, mais qu'une plante déshydratée ne peut pas supporter“, rappellent-ils. De plus, ils soulignent le fait qu'”une espèce végétale privée d'arrosage souffre“. Autrement dit, si nous réussissons à ressusciter une plante sèche, cela ne signifie pas que nous devons encore une fois l'oublier. La plante aura besoin de plus d'attention que d'habitude. “Il est probable qu'elle soit plus délicate et affaiblie que d'habitude pendant un certain temps. Et c'est à nous de lui donner les soins dont elle a besoin jusqu'à ce qu'elle soit en pleine forme”.

Est-elle exposée à trop de soleil ?

Une autre étape importante pour sa résurrection est de vérifier si l'environnement dans lequel elle se trouve a également influencé son état. Par exemple, si elle reçoit beaucoup de lumière solaire, car cet excès d'exposition solaire a pu accélérer les conséquences du manque d'hydratation. Si cela se produit, tu dois temporairement la déplacer à un autre endroit où la lumière ne lui arrive pas directement ou, au moins, pas pendant de nombreuses heures. “Même si c'est une de ces plantes d'été qui doivent être en plein soleil, il est important de la réhydrater avant de l'exposer à nouveau aux rigueurs du soleil. C'est pourquoi l'idéal est de lui trouver un endroit où elle reçoit beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct“.

Avant ce changement, cependant, il faut vérifier qu'elle ne soit pas devenue un hôtel à insectes et à champignons, c'est-à-dire qu'elle n'est pas infectée par une peste. Le manque d'eau non seulement affaiblit une plante, mais la rend également la cible de ces nuisibles. C'est pourquoi, avant de la réhydrater à nouveau, “éliminer les nuisibles doit devenir une priorité, car si nous ne le faisons pas, aucune des tâches suivantes n'aura de succès”.

Une fois nettoyée, l'hydrater est l'étape suivante, mais il faut être très prudent lorsqu'on le fait. Avant de lui donner de l'eau comme si de rien n'était, ils expliquent, il faut éliminer la couche superficielle de terre. Pourquoi ? Parce que la déshydratation assèche et compacte le substrat, et cela empêche l'eau de passer. En d'autres termes, sans remuer la terre et retirer sa partie la plus externe, l'arrosage sera peu efficace.

