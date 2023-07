Crystal, la femme d’Hugh Hefner, révèle avoir eu besoin d’une intense renaissance après son passage à Playboy Mansion

Au cours de la vie de Hugh Hefner, le Playboy Mansion a projeté une image d'être exclusif, glamour et amusant, notamment à travers l'émission de téléréalité The Girls Next Door, qui se concentrait sur les «petites amies» de Hef.

Mais, ces dernières années, certaines personnes qui vivaient et travaillaient dans le manoir ont parlé de ce qu'elles disaient derrière la façade, affirmant que Hef favorisait un environnement toxique. L'épouse du fondateur du magazine Playboy, Crystal Hefner, fait partie de ceux qui partagent des récits troublants sur ce que c'était que d'être attaché à lui et de vivre le style de vie Playboy. Dans une nouvelle interview accordée au New York Post, Cristal s'est ouvert à propos de ses mémoires à venir, des règles strictes qu'elle et les autres partenaires de Hugh ont été forcées de suivre et pourquoi elle a dû être «déprogrammée» par le biais d'une thérapie après sa mort. Continuez de lire pour en savoir davantage.

Hugh Hefner : le maître de l'amour toxique et du contrôle

Crystal Hefner, l'ex-femme de Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy, a révélé les aspects sombres du mode de vie Playboy et de sa relation avec Hef. Elle estime avoir vécu dans un environnement toxique où Hef exerçait un contrôle total sur elle et les autres femmes du Playboy Mansion.

Une rencontre rapide qui a changé sa vie

Selon le New York Post, Crystal était une étudiante de 21 ans lorsqu'un ami lui a suggéré de soumettre une photo pour assister à une soirée Playboy Mansion. “C'est comme, ‘Oh, c'est comme ça que vit l'autre moitié'”, se souvient-elle avoir pensé une fois là-bas. Elle a dit que Hugh lui avait demandé d'emménager dans le manoir avec ses autres “petites amies”, dont les jumelles de 18 ans Karissa et Kristina Shannon, quelques jours seulement après leur rencontre. “C'était très, très rapide. Je pense qu'il avait beaucoup d'expérience avec le simple fait de déplacer des gens tout de suite”, a-t-elle déclaré. “Les ‘je t'aime' ont commencé assez rapidement. Depuis, j'ai tout appris sur les bombardements d'amour.”

Un mariage sous des règles strictes

Hugh et Crystal se sont mariés en 2012 – elle avait 26 ans et il en avait 86 – et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 2017 à 91 ans. Crystal a déclaré au New York Post que Hugh avait appliqué les règles de leur mariage, y compris un couvre-feu à 18 heures pour elle. Elle a également dit qu'il ne lui avait pas permis de voyager. “Quand Hef sortait, c'était dans un club pour aller chercher des femmes. Donc je pense qu'il supposait que, quand je sortais, j'allais faire la même chose”, a-t-elle déclaré. “Vraiment, je voulais juste aller à Disneyland ou à la plage, ou n'importe où.” Elle a ajouté : “Une fois, je lui ai demandé de se rendre à Paris parce que je voulais aller à Paris Disneyland… Il a dit : « Non, vas-y quand je serai partie. »” De plus, Crystal a estimé qu'elle était en concurrence avec les autres femmes du Playboy Mansion, qui savaient toutes qu'elles “pourraient facilement être remplacées”. Elle a dit de son défunt mari : “Hef adorait les vieux films où les femmes s'évanouissaient et étaient impuissantes, et elles ne pouvaient rien faire sans un homme, et elles demandaient tout à un homme.” Elle a dit qu'elle était “récompensée pour être la demoiselle impuissante”.

La fin de la relation et la guérison

Crystal est restée avec Hugh jusqu'à sa mort et était à ses côtés quand il est décédé. “Vers la fin de sa vie, j'avais l'impression que je ne pouvais pas le quitter. Je devais prendre soin de lui”, a-t-elle expliqué. “C'était comme, ‘OK, il m'adore et il a besoin de moi, et il s'appuie sur moi pour tant de raisons différentes et je ne peux pas le quitter.' Donc j'étais là jusqu'à la toute fin.” Par la suite, cependant, elle s'est rendu compte qu'elle ne savait pas ce qu'était une relation saine et a appris qu'elle était en “développement arrêté” pour avoir vécu dans une “bulle” pendant toute sa vingtaine. Crystal a expliqué au New York Post qu'il avait fallu une thérapie et une “déprogrammation” pour pouvoir passer à autre chose. “Je réalise que je peux être qui je suis, et je découvre [I'm] rien à voir avec le style de vie dans lequel j'étais”, a-t-elle déclaré. “Je ne porte même pas de talons ! Ces petites tenues que nous devons porter tout le temps, je me dis, pouah. j'ai littéralement jeté [away] tout… C'est presque comme le SSPT pour moi. Je ne peux même pas regarder les choses.”

Une mémoire de guérison à venir

Crystal écrit un mémoire sur son temps avec Hugh intitulé Only Say Good Things qui devrait sortir en janvier 2024. Le titre vient de quelque chose qu'il lui a dit une fois. “Cela s'appelle Only Say Good Things parce que je [had] une conversation avec Hef et il m'a fait savoir: “Une fois que je serai parti, quand je serai parti, s'il vous plaît, ne dites que du bien de moi”, a déclaré l'homme de 37 ans au New York Post. “J'ai tenu cette promesse pour le cinq dernières années. Après avoir traversé beaucoup de thérapie et de guérison, j'ai réalisé que je devais être honnête à propos de mon séjour là-bas. Le livre traite de la guérison d'un environnement toxique.” Elle a ajouté à propos de Hugh: “Hef était un narcissique et un misogyne … c'était un humain très compliqué. Mais il a aussi fait beaucoup de bien. Il a aidé beaucoup de gens et a aidé à défendre les choses. En même temps, il a aussi blessé les gens d'une manière qu'il ne réalisait pas.”

Un nouveau chapitre dans sa vie

Crystal a partagé qu'elle apprenait à avoir des amitiés et des relations amoureuses saines et qu'elle voyageait. Elle est toujours présidente de la fondation de Hugh et travaille à l'archivage de ses biens. Elle a affirmé que, grâce à cela, elle avait découvert des photos de femmes nues qu'un de ses ex croyait garder en guise de chantage. Dans l'émission spéciale A&E Secrets of Playboy de 2022, l'ex de Hugh, Holly Madison, a déclaré qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas quitter le Playboy Mansion de peur que des photos nues d'elle ne soient publiées. Crystal a dit qu'elle avait détruit les photos. “J'ai juste pensé que si j'étais les femmes sur ces photos, qu'est-ce que j'aurais voulu en faire ? Alors j'ai fait en sorte de toutes les déchirer. Elles sont toutes déchiquetées et jetées”, a-t-elle expliqué.

