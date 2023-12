Cuisinez vos courgettes de manière originale avec ces 3 recettes anti-gaspi

Découvrez comment cuisiner vos courgettes de manière originale et anti-gaspi grâce à ces 3 recettes savoureuses et faciles à réaliser.

1. Gratin de courgettes à la feta et aux herbes

Le gratin de courgettes à la feta et aux herbes est une recette simple et délicieuse qui met en valeur les saveurs de la courgette tout en évitant le gaspillage. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

4 courgettes

200 g de feta

2 œufs

20 cl de crème fraîche

1 bouquet d'herbes fraîches (persil, ciboulette, basilic…)

Sel et poivre

Commencez par laver et couper les courgettes en rondelles. Faites-les cuire à la vapeur pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Pendant ce temps, émiettez la feta dans un saladier et ajoutez les œufs battus, la crème fraîche et les herbes ciselées. Salez et poivrez selon votre goût.

Préchauffez votre four à 180°C. Disposez les rondelles de courgettes dans un plat à gratin, puis versez la préparation à base de feta par-dessus. Enfournez pour 30 minutes, jusqu'à ce que le gratin soit bien doré. Servez chaud avec une salade verte.

2. Galettes de courgettes et quinoa

Les galettes de courgettes et quinoa sont une alternative originale et anti-gaspi aux traditionnelles galettes de pommes de terre. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

2 courgettes

150 g de quinoa cuit

100 g de fromage râpé (emmental, comté…)

1 œuf

2 cuillères à soupe de farine

Sel et poivre

Râpez les courgettes et essorez-les bien pour enlever l'excédent d'eau. Dans un saladier, mélangez les courgettes râpées, le quinoa cuit, le fromage râpé, l'œuf et la farine. Salez et poivrez selon votre goût. Formez des galettes avec vos mains et faites-les cuire dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive, environ 3 minutes de chaque côté.

Servez ces galettes de courgettes et quinoa avec une sauce au yaourt ou un coulis de tomates maison. Elles sont également délicieuses accompagnées d'une salade verte ou d'une poêlée de légumes.

3. Velouté de courgettes à la menthe

Le velouté de courgettes à la menthe est une recette rafraîchissante et anti-gaspi, idéale pour les soirées d'été. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

4 courgettes

1 oignon

1 gousse d'ail

1 litre de bouillon de légumes

10 feuilles de menthe fraîche

20 cl de crème fraîche

Sel et poivre

Commencez par laver et couper les courgettes en morceaux. Émincez l'oignon et l'ail. Faites revenir l'oignon et l'ail dans une casserole avec un peu d'huile d'olive, puis ajoutez les courgettes. Laissez cuire pendant 5 minutes en remuant régulièrement.

Ajoutez le bouillon de légumes et portez à ébullition. Laissez mijoter pendant 20 minutes, jusqu'à ce que les courgettes soient bien tendres. Hors du feu, ajoutez la menthe ciselée et mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Incorporez la crème fraîche, salez et poivrez selon votre goût. Servez ce velouté de courgettes à la menthe bien chaud ou légèrement tiède, accompagné de croûtons grillés.

3.8/5 - (13 votes)