Décodez ses intentions : 5 signes indéniables pour savoir s’il vous aime réellement ou s’il vous utilise

Toutes les relations passent par des moments meilleurs ou pires, étant dans le cas de cette dernière où il est courant d'avoir des doutes, au point de se demander si l'autre personne vous aime vraiment ou s'il vous utilise. Cependant, il existe des moyens sous forme de signes qui peuvent vous amener à connaître leurs véritables intentions.

Cependant, avant d'expliquer comment savoir s'il vous aime ou s'il ne fait qu'utiliser vous, vous devez savoir qu'il est normal qu'il y ait de mauvais moments dans une relation, et qu'à certaines occasions, ceux-ci ne sont pas causés par le partenaire lui-même, mais également par le travail, le stress ou des tiers. Cependant, si vous pensez qu'il y a quelque chose de plus derrière ce mauvais moment ou si vous doutez de son amour pour vous, nous vous encourageons à garder à l'esprit les signes suivants.

Ne te soutient pas assez

Pour savoir si votre partenaire vous aime vraiment ou s'il vous utilise au contraire dans un certain but, il existe différents signes ou indications qui peuvent vous aider à clarifier vos pensées. Un aspect auquel vous devez prêter attention est le soutien qu'il vous apporte.

Dans une relation saine, les deux membres doivent toujours se sentir soutenus par l'autre partie, avoir leur confiance et leur aide pour pouvoir faire face aux différents problèmes ou défis qu'ils visage, ils surviennent dans la vie et au quotidien. Si vous réalisez que chaque fois que vous avez besoin de lui, il n'est jamais là et qu'il ne vous cherche que lorsque c'est lui qui a besoin de soutien et d'aide, cela indiquera clairement qu'il ne vous aime pas assez.

Cependant, vous devez prendre en compte s'il s'agit d'une attitude ponctuelle ou si elle est motivée par quelque chose que vous avez fait qui a provoqué sa colère ou son agacement, ou s'il s'agit d'un changement dans son caractère. Dans tous les cas, continuez avec le reste des signaux pour pouvoir vérifier si vous avez raison ou non.

Vous ne faites plus partie de ses priorités

Dans nos vies, nous traversons des moments différents, et la même chose se produit dans les relations. Selon les circonstances et nos besoins, les priorités changent et il y aura des moments où le travail ou l'école seront notre priorité absolue. C'est compréhensible, mais le fait qu'il y ait toujours des choses plus importantes que vous ne le sera pas.

Si vous n'êtes jamais sa priorité et qu'il préfère toujours rencontrer ses amis pour le faire avec vous, s'il ne vous inclut jamais dans ses projets ou vous propose de faire des choses en commun, et même s'il préfère jouer aux jeux vidéo, regarder la télé ou autre activités, il y a quelque chose qui doit changer. Si c'est son attitude envers vous, il est très probable qu'il ne ressente pas la même chose pour vous que vous ressentez pour lui et qu'il se contente de vous utiliser.

Irrespect

S'il y a quelque chose qui ne peut pas manquer dans une relation, c'est le respect, tant par rapport à la fidélité de la relation que dans la manière même de se comporter les uns avec les autres. Dans tout type de relation, c'est nécessaire, aussi en amitié ou au travail, et si vous trouvez que l'autre personne ne vous respecte pas, ce sera l'un des plus grands signes que cette personne ne vous aime pas, ou du moins pas assez.

Si quelqu'un ne vous respecte pas, cela signifie qu'il ne vous aime pas et n'apprécie pas vos sentiments, donc la meilleure chose que vous puissiez faire dans ce cas est, aussi douloureux que cela puisse être, de vous éloigner de cette personne. Le manque de respect ne doit en aucun cas être toléré, encore moins s'il s'accompagne d'une forme quelconque de violence physique ou psychologique. Par conséquent, face au manque de respect et aux autres signes susmentionnés, agissez et sortez de cette relation toxique pour pouvoir trouver le bonheur ailleurs.

cherche juste ton propre avantage

Dans une relation amoureuse, il est essentiel de donner et de recevoir, c'est-à-dire qu'il est normal que parfois des efforts ou des sacrifices soient nécessaires, comme faire des choses que nous n'aimons pas ou que nous n'aimons pas directement afin de satisfaire et de faire plaisir à l'autre personne heureuse. , ceci étant un signe clair que vous avez un sentiment pour l'autre personne.

Cependant, si vous trouvez qu'il ne cherche que son propre intérêt et qu'il n'est pas prêt à faire quoi que ce soit pour vous, c'est un signe clair qu'il ne vous aime pas assez. Si, en plus de ne rien faire pour vous, il vous demande des faveurs ou de faire des choses pour lui, c'est un signe clair qu'il ne vous utilise que pour se sentir bien dans sa peau, sans se soucier suffisamment de la relation fructification port.

Votre relation se limite aux rencontres sexuelles

Enfin, l'un des signes les plus évidents qu'il n'utilise que vous et qu'il ne vous aime pas vraiment, c'est lorsque la relation est basée sur des relations sexuelles, sans qu'il y ait plus de moments entre les deux ou que ceux-ci soient sans importance. Si vous trouvez qu'il n'y a vraiment aucune intimité affective ou émotionnelle et que vos rencontres sont basées sur le sexe, il est clair que l'autre personne ne vous aime pas.

De cette façon, si plusieurs de ces signes surviennent dans votre couple, vous pourrez avoir les informations nécessaires pour savoir si votre partenaire vous aime ou non.

