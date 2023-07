Découverte d’un python birman de la taille d’une girafe aux États-Unis

Imaginez un instant croiser un reptile plus grand que vous ne pourriez l'imaginer. Un python birman de la taille d'une girafe a été récemment découvert aux États-Unis, et fait désormais les gros titres non seulement pour sa taille record, mais aussi pour les problèmes que cette espèce invasive semble impossibles à arrêter. Jake Waleri, un chasseur de pythons, a capturé le plus long python birman jamais enregistré alors qu'il se trouvait dans la réserve nationale de Big Cypress en Floride.

“C'est le seul serpent que j'ai jamais vu qui m'a assez effrayé pour que je ne sache pas quoi faire,”

a déclaré Waleri de l'expérience dans une vidéo publiée par la Conservancy of Southwest Florida. “C'était un combat, et c'était un bon combat, certainement un combat à retenir.”

Un danger pour l'écosystème local

Si les serpents jouent généralement un rôle vital dans leurs écosystèmes, le python birman s'est avéré tout sauf utile pour le sud de la Floride. Cette espèce invasive est devenue de plus en plus problématique depuis qu'elle a été enregistrée pour la première fois à l'état sauvage autour de l'année 2000, après que des propriétaires d'animaux domestiques les aient probablement relâchés et qu'ils aient commencé à se reproduire.

“Il est formidable de pouvoir avoir un impact sur l'environnement du sud de la Floride,”

a déclaré Waleri dans un communiqué de presse de la Conservancy. “Nous aimons cet écosystème et nous essayons de le préserver autant que possible.”

Selon l'US Geological Survey (USGS), ces serpents se nourrissent de plus de 70 types de mammifères locaux dans les zones sensibles sur le plan environnemental dans et autour des Everglades de Floride. Le manque de prédateurs naturels a poussé l'État à établir une chasse annuelle avec des prix en espèces dans l'espoir de réduire les reptiles et de ralentir ou d'arrêter leur propagation continue.

Un problème d'invasion complexe

Malheureusement, le problème des serpents envahissants ne disparaîtra pas de lui-même. Quelques jours seulement avant la capture de ce reptile gigantesque, les responsables ont signalé une autre découverte record lorsqu'ils ont retiré 111 œufs et la mère de près de 14 pieds de long qui les avait pondus des Everglades, marquant le plus grand nid de python birman jamais trouvé en Floride.

Les deux découvertes soulignent à quel point le problème de la prévention des reptiles qui dévastent l'écosystème sera probablement complexe. Et selon les experts, il ne s'agit pas d'un problème qui pourrait avoir une solution permanente.

“Je ne pense pas qu'il y ait de scénario dans lequel rien ne peut être fait,”

a déclaré Charles van Rees, PhD, scientifique de la conservation et naturaliste à l'Université de Géorgie, à Best Life. “Cela dit, toutes nos solutions sont maintenant dans une zone grise de compromis entre combien d'intégrité écologique de la Floride nous voulons garder et combien nous sommes prêts à dépenser pour la conserver. Gérer les espèces envahissantes est extrêmement coûteux, et vous devez le faire pour toujours.”

En somme, il est crucial de commencer à gérer les pythons s'ils ne peuvent pas être éradiqués purement et simplement, en se concentrant en particulier sur certaines zones où la faune doit être protégée.

