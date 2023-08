Découvrez 21 Emoji impressionnants qui vont transformer votre façon de texter

Tout au long de l'histoire, les humains ont toujours trouvé des moyens de communiquer via des messages cryptés, et la version moderne de ces anciennes runes est l'emoji.

Parmi les jeunes générations, les emojis sont si populaires qu'ils ont pratiquement remplacé les mots dans les textes et les publications sur les réseaux sociaux, souvent à la consternation des parents qui essaient désespérément de comprendre quel message codé ils essaient d'envoyer. Et tandis que certaines significations d'emoji sont simples, d'autres ont un double sens secret qui doit être déchiffré, et certaines sont assez compliquées. Par exemple, une enquête récente de l'Université de Birmingham a révélé qu'un ballon suivi d'une virgule et d'un ours en peluche signifiait “Je pense à toi mais je n'ai pas les mots pour le dire.” (Vous devez vous demander comment cela est devenu une chose.) Et ce n'est qu'une des nombreuses significations fascinantes des emoji secondaires. Alors poursuivez votre lecture pour découvrir la signification secrète de certains des emojis les plus populaires sur le clavier de votre téléphone.

Explication des significations populaires des emoji

Vous pensez peut-être que vous savez comment utiliser un smartphone, mais ce que vous apprendrez ci-dessous pourrait vous surprendre.

Chèvre Emoji

Vous ne l'avez peut-être pas deviné, mais la chèvre représente l'acronyme “GOAT”, qui signifie “la plus grande de tous les temps”. Si vous voyez cet emoji dans votre flux de médias sociaux, cela signifie que vous êtes considéré comme le meilleur dans votre domaine.

Emoji serpent

Méfiez-vous si vous voyez le serpent, car il signale que quelqu'un pense que vous êtes un traître fourbe. Il est devenu omniprésent sur Page Instagram de Taylor Swift en 2017 après que la chanteuse se soit plainte d'une parole faisant référence à elle dans la chanson “Famous” de Kanye West, prétendant ne pas en avoir eu connaissance. Cela a incité Kim Kardashian, alors épouse de West, à publier un enregistrement audio du rappeur obtenant son approbation sur les paroles avant de publier son tube.

Emoji au visage souriant

Si quelqu'un vous envoie ce visage légèrement souriant, vous pouvez supposer que tout ce qui a été envoyé auparavant était destiné à être sournois, suffisant ou mystérieux. Sur Snapchat, sa signification est encore plus percutante. Le même emoji utilisé pour apparaître lorsque vous étiez répertorié sous le “meilleurs amis”, mais ce n'était pas l'un des vôtres. Maintenant, ça devait faire mal.

Emoji caca

Il y a une signification évidente derrière cet emoji et une autre plus obscure. D'une part, vous pouvez l'utiliser pour décrire une situation qui semble, eh bien, moins que stellaire. D'autre part, il pourrait également être utilisé à la place d'un autre gros mot, ou même pour critiquer quelque chose que quelqu'un d'autre dans le chat a dit.

Emoji de chat

Encore une fois, il y a deux façons d'interpréter celui-ci. Dans un cas, vous pourriez faire référence à l'animal domestique préféré de tout le monde. Dans un autre, vous pourriez utiliser cet emoji pour représenter un certain type d'organes génitaux.

Crâne Emoji

Celui-ci n'est pratiquement jamais destiné à représenter la mort. Au lieu de cela, les gens peuvent l'utiliser pour décrire des cas où ils “meurent” de rire ou de frustration.

Emoji bouche ouverte

Celui-ci est une question de contexte. La bouche ouverte peut dénoter la surprise, le choc, l'étonnement ou la déception totale.

Emoji coeur bleu

Ne laissez pas la forme familière vous tromper – le cœur bleu a été salué comme le “plus excitant” de tous les emojis, dénotant un désir de sexe décontracté et sans engagement.

Visage souriant avec des yeux souriants Emoji

Si vous voulez communiquer un bonheur total et complet, optez pour cet emoji à la place du smiley standard. Le visage grimaçant représente un sourire si large qu'il atteint même les yeux.

Emoji bourdon

Étant donné que le nom Internet de Beyoncé est Queen Bey et que ses fans sont connus sous le nom de Beyhive, ses partisans envahiront souvent un message avec des bourdons en attaque si quelqu'un ose jeter de l'ombre sur leur souverain tout-puissant.

Emoji citron

C'est aussi une référence à Beyoncé, en particulier à son album révolutionnaire de 2016, Lemonade. Twitter a vu une augmentation massive de l'utilisation des emoji dans les semaines qui ont suivi la sortie de l'album, et bien qu'il ne soit pas aussi omniprésent aujourd'hui, il représentera à jamais son voyage musical magistral à travers les différentes étapes de l'infidélité. Et, comme le bourdon, il est souvent utilisé sur les comptes Instagram des femmes que ses fans croient être “Becky avec les bons cheveux”, le pseudonyme de Bey pour la femme (ou les femmes) avec laquelle Jay-Z l'a trompée.

Emoji pieuvre

Il signifie “câlins” et est essentiellement un câlin virtuel, même si la créature marine n'est pas très câline (malgré ses nombreux tentacules).

Emoji diable

Ce n'est peut-être pas l'image la plus sexy, mais cet emoji représente une certaine volonté d'être fringant.

Emoji tranche de pizza

Cela pourrait signifier que la personne qui l'affiche est d'humeur à manger une pizza, mais dans le bon contexte, une tranche de pizza ou un morceau de fromage est une autre façon de dire “je t'aime”. Parce que communiquer cela n'est pas assez compliqué.

Emoji de feu

Cet emoji signale que quelque chose est chaud, ou comme diraient les enfants de nos jours, “Lit”.

Emoji danseur

L'image d'une femme fabuleuse jouant dans une longue robe rouge ne signifie pas que l'expéditeur veut frapper un peu de salsa. Cela signifie cependant qu'ils veulent faire la fête – dur.

Couteau Emoji

Conformément au fait qu'il s'agit, après tout, d'une arme, l'emoji couteau signifie que quelqu'un est de très mauvaise humeur et veut causer beaucoup de destruction.

Emoji de vernis à ongles

Les gens publient souvent ceci sur la page Instagram de quelqu'un pour indiquer qu'il est “sur fleek” ou, en d'autres termes, fabuleux. Il peut également être envoyé dans un message texte pour montrer que vous vous sentez aussi froid qu'une diva qui se sèche les ongles. Mais son utilisation la plus courante est une réponse pour indiquer que vous n'êtes pas dérangé par quelque chose que quelqu'un a dit à votre sujet.

Femmes avec des oreilles de lapin Emoji

Certaines femmes envoient ceci à leurs amies pour indiquer qu'elles sont sur le point d'avoir une soirée rock entre filles, mais étant donné que c'est calqué sur un Playboy Bunny, cela peut aussi être un code pour les travailleuses du sexe.

Bureau d'information Lady Emoji

Vous penseriez que cela signifierait “Puis-je vous aider?” mais il est en fait utilisé pour exprimer

3.8/5 - (13 votes)