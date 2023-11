Découvrez 5 recettes uniques pour cuisiner les tomates vertes non mûres – Parfaites pour les soirées d’été!

Ne jetez plus vos tomates vertes non mûres ! Ces fruits de fin de saison, souvent délaissés, peuvent être transformés en délicieux plats. Voici 5 recettes uniques pour les cuisiner, parfaites pour les soirées d'été.

1. Confiture de tomates vertes

La confiture de tomates vertes est une recette traditionnelle qui permet d'utiliser vos tomates non mûres. Pour la réaliser, vous aurez besoin de :

1 kg de tomates vertes

800 g de sucre

Le jus d'un citron

Coupez les tomates en petits morceaux et faites-les macérer avec le sucre et le jus de citron pendant une nuit. Le lendemain, faites cuire le tout à feu doux pendant une heure. Vous obtiendrez une confiture délicieuse à tartiner sur du pain grillé.

2. Chutney de tomates vertes

Le chutney de tomates vertes est une préparation aigre-douce qui accompagne parfaitement les viandes grillées. Pour le préparer, vous aurez besoin de :

500 g de tomates vertes

2 oignons

200 g de sucre roux

200 ml de vinaigre de cidre

1 cuillère à café de sel

Hachez les tomates et les oignons, puis faites-les revenir dans une casserole avec le sucre, le vinaigre et le sel. Laissez mijoter pendant une heure et demie. Le chutney se conserve plusieurs semaines au réfrigérateur.

3. Pickles de tomates vertes

Les pickles de tomates vertes sont parfaits pour donner du pep's à vos salades ou vos sandwiches. Pour les réaliser, vous aurez besoin de :

500 g de tomates vertes

1 litre de vinaigre blanc

2 cuillères à soupe de sel

1 cuillère à soupe de sucre

Des herbes aromatiques (aneth, coriandre…)

Coupez les tomates en rondelles et disposez-les dans un bocal. Faites bouillir le vinaigre avec le sel, le sucre et les herbes, puis versez le tout sur les tomates. Laissez mariner au moins une semaine avant de déguster.

4. Tarte tatin de tomates vertes

La tarte tatin de tomates vertes est une recette originale qui surprendra vos convives. Pour la réaliser, vous aurez besoin de :

1 pâte feuilletée

500 g de tomates vertes

100 g de sucre

50 g de beurre

Faites caraméliser le sucre et le beurre dans un moule à tarte, puis disposez les tomates coupées en deux. Recouvrez avec la pâte feuilletée et enfournez pendant 30 minutes à 180°C. Démoulez la tarte une fois refroidie.

5. Salsa verde

La salsa verde est une sauce mexicaine à base de tomates vertes, idéale pour accompagner les nachos ou les tacos. Pour la préparer, vous aurez besoin de :

500 g de tomates vertes

1 oignon

1 piment jalapeno

Le jus d'un citron vert

Une poignée de coriandre

Mixez tous les ingrédients ensemble jusqu'à obtenir une sauce homogène. Vous pouvez ajuster la quantité de piment en fonction de votre goût.

Alors, prêt à cuisiner vos tomates vertes ? Ces recettes vous permettront de profiter pleinement de vos récoltes, même lorsque les tomates n'ont pas eu le temps de mûrir. Bon appétit !

