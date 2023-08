Découvrez 6 idées de design d’intérieur de style ferme simples à réaliser

Depuis que Chip et Joanna Gaines ont popularisé pour la première fois le look de Fixer Upper de HGTV en 2013, les maisons de ferme modernes sont devenues un élément omniprésent dans les rues de banlieue.

Reconnues pour leurs murs en lambris, leurs couleurs neutres, leurs plafonds à pignon et leur décoration intérieure, ces maisons sont largement appréciées pour leur mélange unique d'habitabilité chaleureuse et de style épuré. En fait, le New York Times l'a récemment déclaré “le style déterminant de l'époque actuelle.”

La tendance la plus instagrammable : le style “ferme”

À ce stade, de nouvelles recherches de la société immobilière RubyHome Immobilier de Luxe montre que la tendance intérieure la plus instagrammable est “ferme”. Après avoir analysé les hashtags liés à cette tendance, ils ont découvert que celui-ci comptait 4,8 millions de publications, battant la tendance numéro deux de style similaire “rustique”, qui comptait 4,7 millions de publications.

6 conseils pour intégrer le style de la ferme dans votre maison sans le rendre identique à celui de votre voisin

Cependant, chaque fois que quelque chose devient si largement populaire, il risque de tomber à plat. Heureusement, les experts en design d'intérieur disent qu'il existe des moyens d'adopter la tendance tout en gardant le style frais pour l'œil moderne. Lisez la suite pour découvrir leurs six meilleurs conseils pour intégrer le style de la ferme dans votre maison sans le rendre identique à celui de votre voisin.

1. Ajoutez des touches de couleur à votre palette neutre

Les maisons de style ferme sont notoirement dépourvues de palettes de couleurs audacieuses, préférant les blancs, les crèmes et les tons terreux. Pourtant, les experts disent que cela ne signifie pas que vous devriez vous limiter à une palette neutre tout en évitant complètement la couleur. “Pour garder le look frais, introduisez des touches de couleur qui reflètent votre style personnel. Utilisez des teintes audacieuses et vibrantes dans vos œuvres d'art, vos coussins ou même un mur caractéristique. Cela permet un équilibre entre le traditionnel et le moderne, évitant ainsi une apparence datée”, suggère Artem Kropovinsky, expert en design d'intérieur et fondateur de Arsight. L'utilisation d'étagères ouvertes pour exposer vos ustensiles de cuisine, livres ou pièces de décoration préférés est un moyen simple d'ajouter de la couleur à l'espace sans interrompre le jeu de couleurs plus large.

2. Mélangez l'ancien et le nouveau

La clé pour garder l'aspect frais de la ferme est de mélanger l'ancien et le nouveau. Par exemple, alors que vous pouvez investir dans de nouveaux canapés élégants pour optimiser le confort, vous pouvez équilibrer le look en vous rendant au magasin d'antiquités pour une vieille armoire, une table basse vintage ou une paire de lampes d'époque. “Pour maintenir cet équilibre, mélangez des pièces antiques, des meubles en bois récupéré ou des luminaires de style vintage avec des pièces élégantes et contemporaines”, explique Kropovinsky. “La clé est de créer un sentiment de confort vécu sans compromettre le style ou la fonctionnalité.”

3. Adaptez le mobilier à l'esthétique de la ferme

Experte en conception de maison Stefana Silber est convaincue que le décor de ferme appartient exclusivement aux maisons avec ce style architectural et cette histoire. Cependant, s'il vous arrive de vivre dans une vraie ferme, elle a quelques conseils pour meubler votre espace. Silber dit que le mobilier de la ferme doit refléter le style de vie des occupants et qu'il est le plus souvent “simple, épuré et carré”. Elle ajoute que les matériaux utilisés doivent être naturels et résistants pour rehausser l'aspect rustique de l'espace. En particulier, elle recommande “le métal patiné et le bois patiné par le temps et l'usage, les meubles en bois peint avec des éclats et des usures, et les luminaires en fer forgé sans aucun élément décoratif”. Elle suggère également d'éviter les matériaux brillants ou polis, “car ils conviennent mieux aux styles formels”.

4. Jouez avec les textures

Bien que la conception de la ferme privilégie les murs blancs et les accents naturels, vous aurez toujours besoin d'un moyen de faire ressortir votre style personnel. Kropovinsky dit que l'une des meilleures façons d'y parvenir est de jouer avec la texture de vos surfaces, de vos meubles et de vos accessoires pour la maison. “Le style Farmhouse est tactile, s'appuyant fortement sur la superposition de différentes textures”, explique le designer. “Combinez des surfaces lisses et rugueuses, comme une table à manger en bois rustique avec des chaises rembourrées en velours. Utilisez des matériaux tels que le coton, la toile de jute et le lin dans votre décor pour une sensation de ferme plus authentique. Cette fusion de textures apporte chaleur et profondeur à l'espace, l'élevant au-delà du décor ‘rustique' stéréotypé.”

5. Optez pour des objets de décoration personnels

Les panneaux muraux génériques sont une caractéristique déjà datée dans de nombreuses maisons modernes de style ferme. Vous les reconnaîtrez à leurs messages communs et de bien-être, le plus souvent dans cette police de caractères tourbillonnante et caractéristique de la ferme. Cependant, Kropovisnky dit qu'il est préférable d'ignorer les platitudes encadrées en faveur d'objets de décoration qui ont réellement un sens dans votre famille ou reflètent son histoire. “Cela pourrait inclure des objets de famille, de la poterie faite à la main ou des œuvres d'art sur mesure”, suggère-t-il. “Ces touches personnelles donneront à votre maison l'impression d'être habitée et aimée, tout en fournissant des amorces de conversation aux invités.”

6. Intégrez des plantes d'intérieur

Les maisons modernes de style ferme adoptent une approche épurée et minimaliste de l'aspect campagnard. Cela se traduit souvent par des couleurs neutres et des lignes épurées. Cependant, ajouter de la verdure peut aider à empêcher votre maison de se sentir trop étouffante ou stérile en fournissant des formes organiques et des teintes vibrantes. “L'introduction de plantes d'intérieur peut ajouter une touche fraîche et vivante”, déclare Kropovinsky. “La verdure apporte un élément de l'extérieur, ajoute de la couleur et purifie l'air, le tout contribuant à une ambiance accueillante et rafraîchissante.”

En suivant ces conseils, vous pourrez intégrer la tendance de la ferme dans votre maison tout en apportant votre propre style et en évitant les clichés. Alors, faites preuve de créativité et amusez-vous à donner à votre espace un look unique et moderne.

