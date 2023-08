Découvrez ce que la couleur de votre rouge à lèvres dit de vous!

Que vous préfériez des lèvres nude mates ou quelque chose de brillant et brillant, votre choix de rouge à lèvres peut en dire long sur votre personnalité.

Souvent, c'est l'une des premières choses que les autres remarquent à votre sujet. “La couleur de votre rouge à lèvres en dit long sur votre humeur sans que vous ayez à dire quoi que ce soit”, explique Nina Vargas, styliste et stratège d'affaires pour les marques de mode. Curieux de savoir quel genre d'impression vos préférences en matière de maquillage font ? Continuez à lire pour entendre Vargas et d'autres experts en beauté sur ce que la couleur de votre rouge à lèvres dit de vous.

Si vous préférez les teintes neutres ou nude, vous risquez de paraître timide et réservé au début. Mais cela ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas et ne faites pas d'efforts dans votre look. “Choisir un rouge à lèvres plus proche de la couleur naturelle de vos lèvres peut signifier que vous voulez être pris au sérieux sans trop faire de déclaration”, explique Vargas. Aimee Carr, maquilleuse et fondatrice de Maquillage vaudou, ajoute qu'il y a aussi un élément pratique dans ce choix. Une couleur de base neutre peut fonctionner avec n'importe quelle couleur de vêtements ou occasion.

Porter du rouge à lèvres indique immédiatement que vous voulez être remarqué. “Ces choix de couleurs signalent souvent du pouvoir”, explique Vargas. Elizabeth Kosich, fondatrice de Elizabeth Kosich Stylisme, décrit les personnes qui choisissent le rouge à lèvres comme confiantes, passionnées et féroces. Ne soyez pas surpris de trouver un PDG portant des lèvres rouges audacieuses ou de remarquer que votre ami extraverti et social en a fait sa teinte signature.

Si vous optez pour un rouge à lèvres rose clair, les autres pourraient naturellement vous faire davantage confiance. “Les lèvres roses canalisent notre nourricier intérieur et projettent une image bienveillante, douce et gentille”, partage Kosich. Cependant, choisir un rose vif montre un côté ludique ou peut-être même un flirt. Carr décrit ce choix de couleurs comme étant vif et dit que vous le choisirez probablement si vous essayez d'augmenter le volume de votre look.

Opter pour un brillant clair ou pas de couleur du tout en dit long sur votre personnalité. “Une personne sans couleur pour les lèvres est une personne simple, sans fioritures et sans fioritures qui ne tourne pas autour du pot, ne s'attire pas les faveurs et ne s'habille pas pour impressionner”, explique Kosich. “Au lieu de cela, ils expriment ce qu'ils pensent sans s'excuser et s'attendent à ce que les autres le prennent ou le laissent.” Si vous optez pour la voie du gloss, vous obtiendrez cette touche de brillance sans aucun effort. Ce choix signale une personne en déplacement qui est beaucoup trop occupée pour passer du temps à appliquer du rouge à lèvres.

Un brillant à lèvres violet vif ? Un rouge à lèvres presque noir ? Si vous choisissez des couleurs de rouge à lèvres originales, vous aimerez probablement vous démarquer. “Quand quelqu'un utilise une couleur vive pour ses lèvres, cela montre qu'il n'a pas peur de s'exprimer”, déclare maquilleur Élaina Badro. Et Vargas ajoute que les couleurs grandes et criardes impliquent que vous êtes amusant et extraverti.

3.8/5 - (13 votes)