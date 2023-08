Découvrez ce que votre saison préférée révèle sur votre personnalité

À chaque voyage que nous faisons autour du soleil, nous découvrons les changements de saisons dans toute leur splendeur.

Et bien que chaque période de l'année ait ses vertus et ses défauts distincts, certains d'entre nous ont clairement un favori, et cela peut être plus important que vous ne le pensez. Les experts en psychologie disent qu'avoir un penchant pour une certaine saison peut être plus profond que de préférer le café glacé ou chaud, la plage ou le ski. Il existe des explications plus profondes pour se sentir le plus heureux ou le plus aligné avec notre environnement à une certaine période de l'année, disent-ils. Vous vous demandez ce que votre préférence personnelle pour l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne dit de vous ? Lisez la suite pour savoir ce que votre saison préférée révèle sur votre personnalité et votre tempérament.

Hiver

Froid et souvent calme, l'hiver peut plaire à ceux qui trouvent le confort dans le calme et apprécient la beauté d'un environnement tranquille, explique Marissa Moore, MA, LPC, conseillère professionnelle agréée, thérapeute et rédactrice en santé mentale à Mentalyc. “Le symbolisme de l'hiver en tant que période de repos, d'hibernation et de renouveau peut résonner chez les personnes qui recherchent des périodes de rajeunissement et de réflexion intérieure”, explique-t-elle. “Les passionnés de l'hiver peuvent également faire preuve de résilience et d'adaptabilité, car ils acceptent les changements qui accompagnent la saison.”

Veronica Hlivnenko, une psychologue certifié et conseillère en santé holistique à InPulseconvient que puisque l'hiver apporte la plupart des activités à l'intérieur dans le confort de nos maisons, les amoureux de l'hiver sont plus susceptibles d'être des introvertis qui apprécient de passer du temps seuls ou dans leurs cercles sociaux les plus intimes. “Ces personnes sont axées sur les objectifs, poursuivent patiemment leurs objectifs étape par étape. Elles sont également plutôt conservatrices, prenant leur temps pour réfléchir et peser tout changement de vie avant de les accepter”, déclare Hlivnenko.

Printemps

Comme le souligne Moore, le printemps représente un nouveau départ, la croissance et le réveil de la nature après le sommeil hivernal. Ceux qui préfèrent le printemps aux autres saisons peuvent s'identifier à son symbolisme de nouveaux départs et au potentiel de croissance et de transformations positives, dit-elle. “Les gens qui aiment le printemps peuvent être caractérisés par l'optimisme, l'enthousiasme et le sens du renouveau”, a déclaré Moore à Best Life. “Ils ont tendance à être ouverts d'esprit, curieux et adaptables au changement. Les passionnés du printemps ont souvent une approche dynamique et énergique de la vie.”

Bayu Prihandito, MS, experte en psychologie certifiée, coach de vie et fondatrice de Architecture de vieconvient que ceux qui aiment le plus le printemps sont plus susceptibles que les autres de se réinventer en permanence. “Cette saison signifie une renaissance, qui s'aligne sur des personnalités avant-gardistes et pleines d'espoir qui sont toujours prêtes pour un nouveau départ”, explique-t-il.

Été

Apportant des journées plus lumineuses, plus chaudes et plus longues, l'été est associé à la positivité et à une humeur ensoleillée, dit Hlivnenko, ajoutant que les personnes qui préfèrent cette saison sont souvent considérées comme optimistes, extraverties et expressives. La plupart des gens caractériseraient les amoureux de l'été comme “des compagnons faciles à vivre, joyeux et optimistes qui s'efforcent d'être le centre de l'attention”, note-t-elle. Moore convient que les amoureux de l'été sont souvent extravertis, sociaux et aventureux et que c'est peut-être la raison pour laquelle ils sont attirés par le sentiment de liberté de l'été. “Les personnes attirées par l'été peuvent trouver de la joie dans l'atmosphère vibrante, la possibilité de voyager et la chance de se connecter avec les autres pendant cette saison animée”, dit-elle. Cependant, Hlivnenko ajoute que même ceux qui aiment l'été ont leurs jours sombres. Elle dit que s'ils “regardent souvent la vie à travers des lunettes roses, ils sont plus sujets aux sautes d'humeur soudaines”.

Automne

Enfin, l'automne est connu pour les couleurs étonnantes des feuilles qui tombent – un rappel viscéral de la nature cyclique de la vie et de l'acceptation du changement, dit Moore. “Les personnes qui aiment l'automne peuvent apprécier l'opportunité d'introspection et la chance de trouver de la beauté dans les aspects de la vie qui s'estompent et qui émergent”, a-t-elle déclaré à Best Life. “Ils peuvent être introspectifs, artistiques et valoriser les activités intellectuelles. Les passionnés d'automne sont souvent conscients de l'impermanence de la vie et trouvent la beauté dans les transitions.”

Hlivnenko ajoute que la saison peut aussi être associée à un tempérament nostalgique et parfois mélancolique. “Ces personnes sont des contemplateurs silencieux, équilibrant le moment présent et les souvenirs du passé. Ils aiment collectionner des objets, préférant l'ancien oublié depuis longtemps au nouveau”, note-t-elle. “Si vous aimez l'automne plutôt que de ressentir le blues de l'automne, de voir la beauté du feuillage jaunâtre et rougeâtre, de profiter du son apaisant des gouttes de pluie et de vous enthousiasmer pour la brume matinale, vous pouvez être décrit comme une âme romantique, une personnalité poétique et sensible. s'efforcer de créativité et de croissance spirituelle”, ajoute Hlivnenko.

