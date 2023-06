Découvrez ces 5 parfums et savons naturels qui font fuir les moustiques !

Les moustiques sont plus qu'une simple nuisance, ils sont le plus mortel des animaux, causant plus de 700 000 décès par an. Pour éviter leurs piqûres, voici cinq alternatives naturelles efficaces aux produits à base de DEET et de picaridine.

Oubliez la citronnelle, voici quatre alternatives efficaces

La citronnelle est peut-être la solution la plus connue pour éloigner les moustiques, mais des études récentes ont mis en doute son efficacité. Les experts suggèrent désormais quatre alternatives : l'eucalyptus citronné, la menthe poivrée, le neem et la lavande. Voici pourquoi et comment les utiliser.

L'eucalyptus citronné : un anti-moustiques puissant

Les savons et huiles parfumées à base d'eucalyptus citronné se sont avérés aussi efficaces que le DEET pour repousser les moustiques. Selon Science Magazine, ces produits réduisent l'attrait des moustiques de 60% à une distance d'un mètre.

La menthe poivrée, un allié frais et répulsif

L'huile de menthe poivrée est un autre outil à ajouter à votre arsenal. Sa forte odeur, agréable pour les humains, est détestée par les moustiques. En plus, la sensation de fraîcheur qu'elle procure est un bonus appréciable par temps chaud. Elle peut même éradiquer les larves de moustiques si on en verse quelques gouttes dans de l'eau stagnante.

“Dr. Bronner's Pure Castile Soap à la menthe poivrée est une option organique populaire que vous pouvez acheter en vrac pour durer tout l'été.”

Le Neem : un insecticide naturel

Extrait des graines de l'arbre de neem, l'huile de neem est un insecticide naturel qui a été utilisé pendant des générations. Elle semble plus efficace contre certaines espèces que d'autres, offrant une protection allant de 61 à 100% selon les espèces.

La Lavande, un doux parfum que les moustiques détestent

Les moustiques détestent aussi l'odeur de la lavande. Un savon de bonne qualité à la lavande peut faire des merveilles pour repousser ces nuisibles. Si vous avez une plante de lavande, les pétales séchés fonctionnent comme une solution anti-démangeaisons.

“N'oubliez pas que bien que ces savons peuvent aider à repousser les moustiques, ils ne garantissent pas une protection totale contre les piqûres de moustiques, surtout dans les zones à forte population de moustiques ou où les maladies transmises par les moustiques sont présentes”

En somme, les savons et parfums à base de plantes sont appropriés pour repousser les moustiques dans les zones à faible risque de maladies transmises par les moustiques.

