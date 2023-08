Découvrez ces 7 combinaisons de vêtements inattendues pour les plus de 60 ans

Expérimenter avec la mode peut être intimidant, d'autant plus que nous vieillissons et que nous avons l'impression d'avoir déjà affiné notre image et notre sens du style.

Mais ce qui est bien avec le style personnel, c'est qu'il peut évoluer et rester à la mode ne nécessite pas toujours une virée shopping à part entière. En fait, vous pourrez peut-être essayer un nouveau look en utilisant des éléments que vous possédez déjà. Donc, si vous cherchez à changer les choses, les stylistes ont des recommandations spécifiques pour différentes combinaisons de vêtements que vous pouvez essayer après 60 ans. “Les vêtements sont notre principale forme d'expression de soi et consacrer du temps et des efforts à l'apparence devrait augmenter à mesure que nous vieillissons, et non diminuer”, a certifié Elizabeth Kosich, styliste d'images, fondatrice de Elizabeth Kosich Stylisme, raconte Best Life. “Le nom du jeu est de ne jamais abandonner – pas sur le style, pas sur le toilettage et pas sur l'attitude. Jamais. Point final.” Si vous êtes prêt à rafraîchir votre look, commencez par faire du shopping dans votre garde-robe. Lisez la suite pour découvrir sept conseils pour “insuffler de la nouveauté” dans votre style plus tard dans la vie.

Le retour du bleu marine et du noir : une combinaison élégante et sophistiquée

Si vous vous considérez un peu comme une fashionista, vous avez peut-être l'impression que le bleu marine et le noir sont deux couleurs qu'il ne faut jamais associer. Cependant, Kosich dit que ce n'est en fait pas le cas. Prends-le simplement du français. “Les femmes françaises sont célèbres pour leur style élégant et chic. Elles sont également célèbres pour associer le bleu marine et le noir, qui est devenu l'uniforme par excellence de toute femme française élégante”, explique Kosich. “L'association improbable semblerait trop sombre et orageuse, mais au contraire. C'est élégant, poli et sophistiqué, et facile à reproduire.” Cet automne, suivez la recommandation de Kosich et portez votre col roulé noir préféré sous un blazer bleu marine. Associez-le à un jean bleu et vous adorerez le look raffiné que vous verrez dans le miroir. Pour un look plus formel, une petite robe noire classique (LBD) sous une doudoune bleu marine fera l'affaire, ainsi qu'une robe fourreau bleu marine avec un trench noir. “C'est un appariement magique que vous retrouverez rapidement”, déclare Kosich à propos de cette palette de couleurs.

Les salopettes revisitées pour un style intemporel

Les salopettes sont un look classique et elles ne sont pas démodées quand elles sont bien stylées. Melissa Fiorentino, styliste professionnelle et prévisionniste des tendances chez Favoris des éditeurs suggère de mettre un chemisier blanc fluide sous votre salopette et de l'associer à des Keds blancs. “Les salopettes sont généralement associées à la jeunesse, mais les femmes de tout âge peuvent les porter”, a déclaré Fiorentino à Best Life. “Cette combinaison de tenues est amusante, pratique et aussi féminine avec l'ajout d'une chemise fluide.”

Une touche de style avec un foulard

Vous n'êtes pas prêt à expérimenter une toute nouvelle combinaison de tenues ? Commencez petit et abandonnez votre ceinture standard au profit d'un foulard. “Il n'est jamais trop tard pour repenser le style de l'écharpe classique”, déclare Kosich. “Pliez en deux pour former un triangle, puis roulez, tournez et enfilez dans les passants de ceinture de votre pantalon préféré, ou gardez plié en deux et nouez les extrémités autour de la taille pour former un triangle asymétrique. C'est un excellent moyen de casser pour un look monochrome ou ajoutez un imprimé amusant et coloré à une tenue neutre.”

Superposer des pantalons et des robes pour un look sophistiqué

Une autre combinaison unique à laquelle vous ne pensez peut-être pas est celle des pantalons et des robes, partage Kosich. “Une association que vous voyez dans les cercles cosmopolites, superposer des pantalons sous des robes est super sophistiqué, super haut de gamme et super inattendu”, dit-elle. “Cette combinaison surprise fonctionne mieux avec des robes portefeuille, des pantalons larges et une petite élévation de talon – bottillon, chaton ou compensé.” Cela ne s'applique cependant pas à tous les pantalons. Kosich vous recommande “d'éviter les pantalons en laine épaisse”.

Denim on denim : un look amusant qui ne se démode pas

Une autre combinaison tendance qui fait son retour est le denim sur denim. Le “smoking canadien” n'est plus digne de confiance – il est en fait avant-gardiste. “Denim on denim est une façon amusante de porter vos jeans et vestes en jean préférés, et c'est beaucoup plus intéressant qu'une tenue générique composée d'un pantalon, d'un t-shirt et d'une veste en jean”, déclare Fiorentino. “Cette tenue s'accorde également avec tout type de chaussures, des gros talons aux ballerines en passant par les baskets.”

Un col roulé pour un look chic et confortable

Un autre accord prêt pour l'automne et l'hiver implique un col roulé confortable avec une robe plus formelle. “Beaucoup de couches de vêtements pour le confort à mesure qu'elles vieillissent, mais pas pour le style. La superposition est une opportunité de mode, alors pourquoi ne pas organiser un look ?” suggère Kosich. “Associer un col roulé à votre nuisette en soie préférée ou à votre tunique préférée augmente à la fois le confort et le style, offrant le double d'avantages.” Elle recommande un haut high-tech (pensez à un tissu performant) qui peut réguler la température de votre corps pour associer mode et fonctionnalité. Ou vous pouvez attraper un col roulé qui “s'accorde ou contraste avec votre imprimé de robe ou de tunique”, dit Kosich.

Chaussettes et sandales : une combinaison chic et audacieuse

Ne le frappez pas avant de l'avoir essayé : associez des chaussettes et des sandales pour ne pas ranger vos chaussures d'été. “Associer des chaussettes et des sandales est une façon chic de profiter de vos sandales d'été préférées toute l'année”, déclare Kosich. “Essayez une sandale à bout ouvert et à talon carré avec des chaussettes et un pantalon en nylon, ou des collants brillants et une jupe – maxi, midi ou juste au genou. Ajoutez plus d'intérêt avec des collants texturés ton sur ton comme des fleurs, des rayures ou des motifs géométriques ou des étincelles métalliques pour les fêtes de fin d'année.” Elle ajoute: “C'est un look amusant qui, lorsqu'il est bien exécuté, est élégant au niveau supérieur.”

