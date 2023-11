Découvrez cette Petite Maison de Surfeurs de 84m2 à Lisbonne

Une charmante petite maison de surfeurs de 84m2 située à Lisbonne fait rêver les amateurs de glisse et d'architecture. Découvrez les secrets de cette habitation unique en son genre.

Un emplacement idéal pour les surfeurs

La maison se trouve dans un quartier paisible de la capitale portugaise, à proximité des plages et des spots de surf les plus prisés. Les surfeurs peuvent ainsi profiter des vagues tout en ayant un pied-à-terre confortable et esthétique. De plus, la maison est située à quelques minutes seulement du centre-ville, offrant ainsi un accès facile aux commerces, restaurants et autres attractions touristiques.

Les plages les plus proches sont celles de Costa da Caparica et de Carcavelos, réputées pour leurs vagues et leur ambiance conviviale. Les surfeurs peuvent également se rendre facilement à Ericeira, un village de pêcheurs situé à environ 45 minutes en voiture, qui est également un haut lieu du surf au Portugal.

Un design moderne et fonctionnel

La maison a été conçue par l'architecte portugais Manuel Aires Mateus, qui a su allier modernité et fonctionnalité dans un espace réduit. La façade blanche épurée contraste avec les matériaux naturels utilisés à l'intérieur, tels que le bois et la pierre. Les grandes baies vitrées apportent une luminosité exceptionnelle et permettent de profiter pleinement de la vue sur l'océan.

Le rez-de-chaussée est composé d'un espace ouvert regroupant le salon, la salle à manger et la cuisine. Un escalier en colimaçon mène à l'étage, où se trouvent deux chambres et une salle de bains. Le design intérieur est minimaliste, avec des meubles en bois clair et des touches de couleur apportées par les accessoires et les textiles.

Des équipements adaptés aux besoins des surfeurs

La maison a été pensée pour répondre aux besoins spécifiques des surfeurs. Ainsi, on y trouve :

Un rack à planches de surf à l'entrée, permettant de ranger facilement les planches tout en les gardant à portée de main.

à l'entrée, permettant de ranger facilement les planches tout en les gardant à portée de main. Un espace de séchage pour les combinaisons, situé dans un patio extérieur abrité.

pour les combinaisons, situé dans un patio extérieur abrité. Une douche extérieure pour se rincer après une session de surf.

pour se rincer après une session de surf. Un garage pour ranger le matériel et les véhicules.

Ces équipements pratiques font de cette petite maison un véritable paradis pour les surfeurs, qui peuvent ainsi profiter pleinement de leur passion tout en ayant un lieu de vie confortable et bien pensé.

Un projet respectueux de l'environnement

L'architecte Manuel Aires Mateus a également accordé une importance particulière à la soutenabilité et au respect de l'environnement dans la conception de cette maison. Ainsi, les matériaux utilisés sont majoritairement d'origine locale et les équipements énergétiques sont performants.

La maison est équipée d'un système de chauffage solaire pour l'eau chaude, ainsi que d'une isolation thermique performante. De plus, les grandes baies vitrées permettent de profiter pleinement de la lumière naturelle et de réduire ainsi la consommation d'énergie électrique.

Enfin, le choix des plantes dans le jardin a été fait en fonction de leur résistance à la sécheresse et de leur faible besoin en eau, afin de limiter l'impact sur les ressources en eau de la région.

Une source d'inspiration pour les amateurs de surf et d'architecture

Cette petite maison de surfeurs à Lisbonne est un véritable bijou architectural, qui allie esthétique, fonctionnalité et respect de l'environnement. Elle est une source d'inspiration pour les amateurs de surf, mais aussi pour tous ceux qui cherchent des idées pour aménager un espace réduit avec style et intelligence.

Si vous êtes de passage à Lisbonne et que vous souhaitez découvrir cette maison unique en son genre, n'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de visite ou de location. Vous ne serez pas déçu par cette charmante habitation qui respire la passion du surf et l'amour de l'océan.

3.8/5 - (13 votes)