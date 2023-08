Découvrez comment dénicher des articles contrefaits de créateurs sur Amazon

Les recommandations de produits dans cet article sont des recommandations de l'auteur et/ou des experts interrogés et ne contiennent pas de liens d'affiliation.

Beaucoup d'entre nous en sont venus à compter sur Amazon pour tout, de la nourriture pour animaux de compagnie et des serviettes en papier au shampoing et à la crème solaire. Il ne fait aucun doute que la rapidité d'expédition, la facilité d'utilisation et la vaste gamme de produits du détaillant en ligne sont difficiles à battre. Mais si vous n'avez pas scanné Amazon pour des vêtements et des accessoires, vous manquez quelque chose. Le marché propose des tonnes d'articles abordables dans toutes les catégories, y compris des chaussures, des sacs, des lunettes de soleil et des bijoux. Les dupes de créateurs, en particulier, ont gagné en popularité. La prochaine fois que vous voudrez trouver une version bon marché de l'article le plus en vogue, dirigez-vous vers votre navigateur. Ici, un professionnel du shopping explique comment trouver une dupe pour n'importe quelle pièce de créateur que vous convoitez actuellement.

Le concept de dupes a explosé assez récemment, avec USA aujourd'hui l'appelant “l'une des plus grandes tendances d'achat cette année, en particulier chez les jeunes acheteurs qui ont adopté les médias sociaux et les achats en ligne“. Les dupes – qui, selon le point de vente, diffèrent des contrefaçons en ce sens qu'elles imitent l'apparence d'un article plutôt que de le reproduire – sont souvent disponibles à des prix plus abordables en ligne et chez des détaillants comme Costco et Five Below. Les acheteurs avertis publient sur les réseaux sociaux les meilleures dupes d'articles populaires, des leggings d'entraînement coûteux aux tasses isothermes. D'autres acheteurs utilisent simplement leurs comptes de médias sociaux pour rechercher des dupes que d'autres personnes ont trouvées. Par exemple, vous pouvez utiliser la barre de recherche TikTok pour rechercher une copie d'un élément donné. Vous recevrez alors une multitude de vidéos proposant des options sur le Web. Cependant, ce n'est pas le seul moyen de trouver des dupes, en particulier celles sur Amazon.

Si vous pensiez que la seule façon de trouver un dupe Amazon était de saisir une chaîne de mots-clés dans la barre de recherche du site Web, détrompez-vous. Utilisateur de TikTok YourRichBFF a partagé un moyen facile de trouver n'importe quel article de designer en quelques étapes seulement. Tout d'abord, accédez au site Web de l'article de créateur que vous souhaitez acheter. Ensuite, prenez une capture d'écran de cet élément. Accédez à l'application Amazon (ce hack ne fonctionne pas sur le bureau ou l'interface mobile d'Amazon). Cliquez sur le bouton de l'appareil photo près de la barre de recherche sur Amazon et appuyez sur “rechercher votre photo”. Sélectionnez votre capture d'écran. Voila: “On vous montrera alors des dupes qui coûtent une infime fraction desdits produits de créateurs“, déclare YourRichBFF.

Bien que ce hack facilite la recherche de vos propres dupes, YourRichBFF a également créé une vitrine Amazon rempli de nombreux articles “designer” populaires. Il y a un Version 60 $ de la pompe Valentino Garavani Rockstud, qui se vend généralement 1 190 $, un 29 $ dupe du sac à bandoulière Gucci Dyonisis, qui se vend généralement autour de 1 100 $, et un Version à 42 $ des talons à bride arrière viraux de Chanel, qui se vendent généralement à plus de 1 400 $. Beaucoup de ces dupes ont également de solides critiques. Un critique de la dupe de Gucci a déclaré: “Je reçois tellement de compliments sur son look – la seule chose ennuyeuse est que le bouton magnétique est difficile à fermer lorsque vous êtes pressé d'essayer de fermer le sac.” Un critique sur la dupe Chanel à bride arrière note: “Le style est magnifique, comme une paire de chaussures chères.”

YourRichBFF explique qu'elle utilise ce hack pour certains articles et fait des folies sur d'autres. “Les gens sont souvent très surpris de découvrir que j'ai à la fois des objets authentiques et dupes“, écrit-elle dans un commentaire sur sa vidéo. “Ma devise : si c'est pour toujours, obtenez le vrai [version]. Si c'est pour une saison, dupe.” Avant d'investir dans votre propre dupe de designer, lisez les critiques des deux pièces. À partir de là, vous pouvez décider de l'achat qui vous convient le mieux.

