Découvrez comment recycler un déodorant roll-on grâce à l’astuce virale de TikTok

Si le recyclage est l'un des meilleurs moyens de contribuer à la protection de la planète et qu'il permet d'économiser de l'argent, il est clair que les gens seront de plus en plus nombreux à vouloir prendre le train du développement durable.

À tel point que de nombreux hacks proposés dans Tiktok's For You sont liés à cette nouvelle tendance. Il n'est pas difficile de trouver des astuces pour fabriquer son propre compost ou pour réutiliser de manière plus créative les bocaux que l'on trouve dans la maison. Les utilisateurs du réseau social sont clairs : le vert est à la mode.

Donnez une deuxième vie à votre déodorant grâce à cette astuce écolo et pratique

Encouragé par cette initiative, l'un des créateurs de contenu de l'application a publié une vidéo qui non seulement encourage l'hygiène personnelle, mais contribue également à la protection de l'environnement : comment donner un second usage à votre déodorant à bille habituel. Nous avons tous intégré l'utilisation du déodorant dans notre routine quotidienne afin de contribuer à notre hygiène personnelle. Cependant, si nous y réfléchissons bien, chaque déodorant que nous achetons est à usage unique et la plupart d'entre eux sont fabriqués à partir de matériaux métalliques ou plastiques, qui ne sont pas entièrement recyclables.

Réutilisez votre flacon de déodorant grâce à cette astuce simple

C'est pourquoi l'utilisateur de Tiktok a proposé une astuce pour réutiliser les emballages de déodorants que vous utiliserez au quotidien. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un couteau ou d'un objet pointu, d'eau, de savon et de votre flacon de déodorant. Avec le couteau, la pince à épiler ou l'alène, vous enlèverez la boule de déodorant (en faisant très attention à ne pas vous couper ou vous blesser). Une fois enlevée, nettoyez la boule déodorante et le flacon de déodorant à bille en les plongeant dans un bol rempli d'eau savonneuse et en les frottant jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun résidu de produit.

Créez votre distributeur personnalisé avec votre flacon de déodorant

Enfin, versez le gel que vous préférez parmi ceux que vous avez chez vous. Avec ces étapes simples, vous venez de vous fabriquer un nouveau distributeur de produits. Comme nous le savons, les gens sur les médias sociaux sont très créatifs et ont décidé d'utiliser cette astuce pour améliorer leur routine de soins de la peau ou pour se protéger du soleil. Les produits qu'ils ont incorporés dans l'emballage comprennent du gel d'aloe vera, de la crème solaire, des huiles holistiques ou même un nouveau déodorant à base d'huile de noix de coco et de bicarbonate de soude.

En adoptant cette astuce simple et écolo, vous pouvez non seulement économiser de l'argent en réutilisant votre flacon de déodorant, mais vous contribuez également à la réduction des déchets plastiques. Alors pourquoi ne pas rejoindre cette tendance écologique et donner une deuxième vie à vos emballages de déodorant ? Suivez les sujets qui vous intéressent et apprenez de nouveaux hacks écologiques sur TikTok !

3.8/5 - (13 votes)