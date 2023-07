Découvrez comment savoir si une page web est sûre : les clés à connaître

Depuis que nous avons été confinés par le COVID-19, le monde des achats en ligne a connu une croissance exponentielle. Ne pouvant pas sortir de chez nous, nous avons commencé à acheter d'une manière différente et l'essor de plateformes comme Amazon a confirmé la commodité d'acheter ce que nous voulons d'un simple clic et de le recevoir directement chez nous.

Mais bien sûr, il est important de suivre une série de précautions lors de l'achat en ligne, pour s'assurer que le site Web est sûr et que nous n'allons pas être victimes d'une arnaque. Pour cela, il y a plusieurs choses auxquelles nous devons faire attention.

COMMENT SAVOIR SI UNE PAGE EST SÉCURISÉE ?

Si vous n'êtes pas familier avec le site, il est important de rechercher des avis pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. Il est nécessaire de vérifier les moyens de paiement disponibles, si les coordonnées sont fournies avec le responsable du magasin, qui il est, où se trouve son adresse fiscale, les modes de paiement qu'il accepte, tout ce qui concerne la protection des données personnelles données et politiques d'expédition et de retour.

ACCEPTER LES COOKIES.

Un autre aspect à prendre en compte sont les “cookies”. Vous n'avez qu'à accepter celles dites fonctionnelles, qui servent à maintenir ouverte la session de l'utilisateur et à charger les produits dans le panier. Le reste peut être rejeté.

RETOUR.

Avant d'acheter quoi que ce soit, vous devez savoir s'il est possible de retourner le produit et vérifier s'il y aura un coût supplémentaire. C'est aussi une bonne idée de savoir qui remplacera le produit s'il arrive défectueux ou endommagé et si l'argent peut être récupéré.

Les magasins “en ligne” sont tenus d'offrir un délai de quatorze jours pour le retour sans avoir à en préciser le motif ni à le justifier. De plus, ils doivent offrir une garantie de deux ans.

SCEAUX DE CONFIANCE.

Il existe des organisations qui accordent des sceaux de confiance qui identifient les magasins en ligne qui adhèrent aux codes de bonnes pratiques de commerce électronique. Les sceaux les plus courants en Espagne sont Aenor e-comercio Certificado, ConfianzaOnline, eValor, iCert, Symantec (anciennement VeriSign Secure) et Trusted Shop.

PROCÉDÉ DE PAIEMENT.

Si la page dispose des mécanismes de sécurité appropriés (notamment si l'adresse commence par HTTPS et comporte un cadenas fermé à gauche), il est supposé que les coordonnées bancaires saisies sont protégées des interférences extérieures. C'est également un bon signe que diverses formes de paiement soient incluses.

– La carte de crédit ou de débit n'est pas la meilleure méthode si vous doutez de la fiabilité du Web car toutes les informations pour effectuer des achats sont incluses. Les magasins en ligne utilisent généralement un terminal de point de vente (POS) virtuel, similaire au dataphone qui se trouve dans les magasins mais en ligne. La tienda se comunica con el TPV virtual, indicando los datos de la operación, y el cliente debe indicar en el terminal virtual el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad de 3 cifras (CVV) de la parte trasera de la carte.

– Le virement bancaire dans ce cas est plus sûr car aucune donnée sensible n'est saisie, mais il peut être difficile de récupérer l'argent en cas de fraude si le compte de destination est à l'étranger.

– Les plateformes de paiement, telles que PayPal, agissent comme un intermédiaire, ce qui sécurise les coordonnées bancaires. Bien entendu, lorsque vous fournissez des coordonnées bancaires à ces plateformes, vous devez vous assurer des garanties qu'elles offrent en cas de fraude.

– Les services de transfert instantané (tels que Western Union ou MoneyGram) sont rapides et sûrs, mais lorsqu'il a été envoyé, il n'y a pas d'option d'annulation ou de remboursement, il n'est donc pas recommandé d'acheter “en ligne”.

– Le paiement à la livraison est sûr pour l'acheteur car il est effectué après réception de l'article, mais il n'est pas accepté par de nombreux vendeurs car il implique un coût supplémentaire.

– Les cartes prépayées ne sont associées à aucun compte, donc en cas de perte ou de vol, “seul” l'argent avec lequel la carte est chargée est perdu (mieux vaut ne pas les avoir avec beaucoup d'argent).

