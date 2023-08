Découvrez la méthode japonaise du Fukutsudzi pour soulager les douleurs du dos

Le souci des Japonais de mener une vie saine et d'éviter le surpoids et l'obésité est bien connu. Le programme « Santé Japon 21 » a investi plus de 8 % du PIB du pays japonais, qui dispose de lois spécifiques pour contenir le poids de ses citoyens.

Cette méthode japonaise révolutionnaire fait disparaître la graisse abdominale en 5 minutes par jour

Une autre méthode qui a récemment été ajoutée à la liste des systèmes japonais de soins de santé et de bien-être est celle connue sous le nom de régime à longue respiration, que l'on pourrait traduire par « régime à longue respiration ».

Une posture corporelle pour un ventre plat

Dans le cas de l'accumulation de graisse abdominale, diverses études ont montré que cela dépend non seulement d'une alimentation équilibrée et de la pratique de l'exercice, mais qu'elle influence également la posture du corps.

Il s'agit du Dr Toshiki Fukutsudzi, défenseur de la correction posturale du corps, comme moyen de réduire la graisse abdominale et de perdre du poids.

Une serviette et cinq minutes par jour

Pour réaliser la méthode, partez d'une position allongée sur un tapis et avec une serviette roulée sous la partie inférieure du dos, dans le bas du dos, derrière le nombril.

Il faut trouver la position la plus confortable, et à partir de là étirer les bras et les jambes le plus possible, en écartant légèrement les jambes et les pieds vers l'intérieur, en essayant de toucher les gros orteils.

Autres méthodes japonaises pour perdre du poids

Popularisée par l'acteur japonais Miki Ryôsuke, elle repose sur la respiration pour « remodeler » le corps et l'ajuster. L'acteur, cherchant des moyens de soulager ses maux de dos, a essayé des exercices de respiration. Grâce à eux, son corps était plus défini. Le célèbre assure avoir perdu 13 kilos et 12 cm de tour de taille en 6 semaines.

Cet exercice, en plus de contribuer à réduire l'excès de graisse autour de la taille, facilite également la digestion et prévient des problèmes tels que les sensations de ballonnements et de gaz.

