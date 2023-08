Découvrez la réflexologie manuelle, une méthode égyptienne ancestrale pour soulager la douleur sans l’aide d’un professionnel

Cette technique ancienne de massage présente des avantages insoupçonnés

Bien que son objectif ne soit pas la guérison, la réflexologie est une technique ancienne qui présente de multiples avantages tels que la réduction du stress et de l'anxiété et l'amélioration de la santé du système circulatoire et du cœur. On vous dit tout sur cette méthode de massage.

Comme l'acupuncture, la réflexologie se concentre sur une zone du corps pour soulager la douleur ou soulager la fatigue et, pour cela, elle prend en compte, avant tout, les points réflexes.

Adela Carrasco, naturopathe et responsable du domaine de réflexologie de l'Association espagnole de naturopathie et biothérapie (APENB), nous explique en quoi consiste cette pratique.

Les liens entre les différentes parties du corps

“Le corps humain se reflète sous forme d'hologramme dans différentes parties du corps lui-même. En d'autres termes, vous trouverez le reflet du cœur (organe) dans différentes parties du pied, de la main, du visage, de la langue, etc.”, souligne Adela Carrasco.

Le naturopathe précise que ces connexions « ont été établies au cours de notre stade embryonnaire » et que notre peau et notre cerveau « faisaient partie de la même cellule mère ».

“De là vient le vaste réseau de terminaisons nerveuses qui informent le cerveau de ce qui se passe“, explique le professionnel. Parmi l'une des fonctions des terminaisons nerveuses figurent les réflexes.

“Ce sont des réponses involontaires à un stimulus et elles sont prévisibles (car on sait ce qui va se passer), spécifiques (car elles produisent un effet précis et pas un autre) et intentionnelles (car elles sont toujours produites dans un but, elles cherchent quelque chose) “, définit Carrasco.

Les avantages historiques de la réflexologie

La réflexologie manuelle présente de multiples avantages, parmi lesquels Deusto Salud souligne :

Améliore la mobilité, ce qui est utile dans des maladies telles que l'arthrose ou l'arthrite.

Soulage la douleur dans les mains dans les maladies telles que l'arthrite chronique de la main

Détendez tous les muscles des mains.

Améliore la rigidité des tendons et des nerfs dans toute la zone du bras et de la main, ce qui aide beaucoup dans les maladies telles que le canal carpien.

Réduit les crampes dans les bras et les mains causées par l'arthrite ou par l'exécution de tâches répétitives telles que taper sur l'ordinateur ou toutes sortes de travaux manuels, qui influencent souvent les personnes souffrant du canal carpien.

Améliore la circulation sanguine des membres supérieurs.

“Il n'a pas d'effets secondaires, il n'a pas de contre-indications, il est soutenu par notre programmation génétique et est approuvé par l'expérience de millions d'utilisateurs à travers l'histoire et, pourquoi pas, la préhistoire humaine“, déclare Adela Carrasco.

« Nous avons des lithographies de l'Égypte ancienne qui nous montrent le massage des mains et des pieds. De tous les bienfaits qu'il procure, nous considérons son action contre les infections, notamment respiratoires, spectaculaire. Qu'il s'agisse d'infections virales ou bactériennes : grippe, rhume, amygdalite, etc. “Ils se résolvent en un temps record et sans infections opportunistes. En plus, pour le reste des maux c'est un soutien inestimable“, prévient le responsable de l'Espace Réflexologie APENB.

Cependant, Carrasco prévient que vous ne pouvez pas le pratiquer par vous-même sans expérience préalable : « Il faut certainement avoir des connaissances sur l'application de la réflexologie. Il est difficile de l'utiliser si le réflexologue ignore ou n'a aucune idée des fonctions physiologiques. et la localisation anatomique des organes dans le corps humain. La réflexologie n'est pas une application à l'aveugle, l'idéal est une formation par une personne connaissant cette discipline“.

Cependant, le professionnel conclut que “tout le monde peut en profiter : les enfants, les personnes âgées, les malades, les bien-portants… il n'y a pas de limites. Il n'est pas difficile à apprendre ni compliqué à appliquer“.

