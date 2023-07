Découvrez la valeur actuelle de vos anciennes Barbies d’enfance !

Barbie de Greta Gerwig est sur le point d'être le film de l'été, déclenchant ce que beaucoup appellent “la fièvre Barbie”. Vous ne pouvez pas surfer ou faire défiler les réseaux sociaux sans un éclair de rose et un aperçu de Margot Robbie et Ryan Gosling déguisés en Barbie et Ken emblématiques.

Alors que le film aux couleurs vives (en salles le 21 juillet) est susceptible d'être un grand succès, tous les discours sur Barbie sont nostalgiques pour beaucoup d'entre nous. Peut-être que la bande-annonce vous a même inspiré à fouiller dans votre sous-sol pour trouver des poupées Barbie oubliées depuis longtemps. Si vous êtes tombé sur vos favoris des décennies passées, cela pourrait être votre jour de chance : certaines de ces poupées valent en fait des milliers de dollars. Lisez la suite pour savoir combien vos Barbies pourraient vous rapporter aujourd'hui.

Les Barbies les plus précieuses

Selon données publiées par BonusFinder, les Barbies Mattel spécifiques sont les plus précieuses à posséder. La Barbie qui arrive au numéro 10 est plus récente que ce à quoi vous pourriez vous attendre – sortie en 2011 – mais elle vaut certainement plus que ce que vous avez payé à l'origine : la Bob Mackie Countess Dracula Barbie a une valeur au détail maximale aujourd'hui de 886 €. La prochaine étape est la Barbie édition spéciale Harvey Nichols de 1995, qui n'a été vendue qu'en Angleterre, et qui est maintenant évaluée à 900 € pour la revente. La huitième poupée la plus précieuse est la tenue et l'ensemble de jouets Barbie Baby-Sits de 1963, qui peuvent vous rapporter 1 036 €, tandis que l'édition spéciale 2000 Celebration Barbie vaut jusqu'à 1 051 €. La Byron Lars Coco Barbie de 2007 est encore plus précieuse, avec une valeur de revente de 1 101 €, et la City Smart Barbie de 2003 vous rapportera 1 151 € du bon acheteur. L'édition spéciale du 10e anniversaire de Happy Holidays Barbie qui a fait ses débuts en 1997 arrive au quatrième rang le plus cher en ce moment, avec une valeur de revente de 1 201 €.

Les poupées les plus chères

Les troisième et deuxième Barbies les plus chères datent, étonnamment, également des années 2000, selon BonusFinder. Golden Gala Barbie de 2009 et Dahlia Barbie de 2006, toutes deux conçues par le créateur chevronné de poupées Barbie Robert Best, vous rapporteront respectivement 1 451 € et 2 423 €. La poupée Golden Gala a une longue robe dorée de style sirène, tandis que la Barbie Dahlia a une robe noire complète avec des détails en dentelle blanche et des gants en satin blanc. Mais il y a une Barbie qui surpasse de loin toutes les autres, et c'est l'originale – Barbie #1 de 1959. “Ce n'est pas une surprise d'annoncer que la poupée Barbie la plus précieuse de tous les temps est la Barbie originale #1”, lit-on dans l'étude BonusFinder. “Cette poupée Barbie vintage a été produite en 1959 et ne coûtait à l'origine que 3 €. La valeur de revente maximale de la Barbie n° 1 s'élève désormais à 27 450 €, ce qui est une excellente nouvelle pour quiconque a la chance de posséder l'une de ces poupées.”

Protégez votre investissement

Si vous ne trouvez aucune de ces poupées Barbie dans votre collection, cela vaut quand même la peine de vérifier la valeur de celles que vous possédez. “À mesure que la popularité et la disponibilité augmentent, la valeur de revente diminue. En règle générale, plus la Barbie est âgée, plus elle vaudra, surtout à l'état neuf ou en bon état”, a déclaré Fintan Costello, directeur général de BonusFinder, dans un communiqué de presse fourni à Best Life. “Si vous avez encore des Barbies des années 60, 70 ou 80, il peut être utile de vérifier leur état et leur valeur.”

Si vous décidez de vendre vos poupées Barbie, gardez quelques points à l'esprit. Il est préférable de conserver la Barbie en meilleur état possible pour préserver sa valeur de revente. Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil et à la chaleur, qui peuvent l'endommager. Nettoyez-la régulièrement en utilisant un chiffon sec, une brosse à dents ou un pinceau de maquillage. Si vous avez gardé les boîtes d'origine, c'est encore mieux, car cela protège votre Barbie des dommages et rend la poupée plus précieuse.

Lorsque vous cherchez à vendre vos poupées Barbie, vérifiez toujours les autres annonces pour vous assurer que votre Barbie est livrée avec tous les articles supplémentaires qu'elle devrait. Sinon, la valeur peut diminuer considérablement. Il est également conseillé de faire appel à des experts ou des évaluateurs professionnels pour obtenir une estimation précise de la valeur de votre collection.

Si vous possédez des Barbies vintage, elles pourraient bien valoir une petite fortune aujourd'hui. Vérifiez l'état et la valeur de vos poupées, et décidez si vous souhaitez les conserver comme investissement ou les vendre pour en tirer profit. Dans tous les cas, il est important de prendre soin de vos Barbies pour préserver leur valeur future.

