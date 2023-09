Découvrez l’astuce virale pour retrouver une peau parfaite post-été !

Après une exposition prolongée au soleil, au chlore de la piscine et au sel de la mer, la peau a besoin d'une attention particulière.

Pour compenser les effets néfastes de l'été, il est essentiel de maintenir une bonne hydratation et de revitaliser la peau pour lui donner un éclat supplémentaire. Une astuce à la mode, appelée “face-icing” ou “glace faciale”, promet une sensation de fraîcheur et de luminosité. Découvrez tous nos conseils et astuces pour préserver la santé et la beauté de votre peau après la saison estivale.

Le face-icing, la technique clé

Pour réveiller et donner un coup d'éclat à votre peau, la technique du face-icing est recommandée par de nombreuses célébrités telles que Irina Shayk. Il s'agit d'appliquer du froid sur votre visage, notamment à l'aide d'un glaçon, une fois par jour. Cette méthode stimule la circulation sanguine et réduit les gonflements. Les bienfaits du face-icing sont nombreux : réduction des poches et des cernes, détente des muscles, revitalisation et luminosité du visage. Il peut être utilisé comme première étape de votre routine de beauté, entre l'application de votre crème hydratante et la mise en place de votre fond de teint. Essayez cette technique tout-en-un en quelques minutes seulement pour des résultats visibles.

Comment l'appliquer ?

Il existe différentes façons d'appliquer le face-icing. Vous pouvez tout simplement utiliser un glaçon en le passant doucement sur votre visage. Une autre astuce consiste à laver votre visage à l'eau très froide pendant plusieurs secondes chaque matin. Vous pouvez également utiliser des “boules de glace” spécialement conçues à cet effet. Ces produits en forme de sphère se remplissent d'eau ou de tout autre liquide et peuvent être placés au congélateur. Appliquez-les ensuite sur votre visage pour bénéficier des bienfaits du froid.

Autres conseils

En plus du face-icing, il existe d'autres astuces pour prendre soin de votre peau et lui redonner éclat et luminosité. Optez pour une crème hydratante pour le corps riche en ingrédients tels que la glycérine et le beurre de karité. Concentrez-vous sur les zones les plus sèches, comme les coudes, les genoux et les talons. L'aloe vera est également un excellent produit pour hydrater et cicatriser la peau. En cas de coup de soleil, appliquez de l'aloe vera pour accélérer le processus de guérison. L'exfoliation est une étape indispensable pour éliminer les cellules mortes et améliorer la texture de la peau. Utilisez des exfoliants doux à l'acide glycolique ou à l'acide lactique pour éviter les irritations. Enfin, les masques contenant du collagène, de la vitamine C ou de l'acide hyaluronique peuvent redonner élasticité et luminosité à votre visage. Appliquez-les une à deux fois par semaine pour un soin intensif.

Après une saison estivale remplie d'agressions pour la peau, il est essentiel de lui accorder une attention particulière. En suivant nos conseils et astuces, vous pourrez conserver la santé et la beauté de votre peau. Essayez la technique du face-icing pour un teint frais et éclatant. N'oubliez pas d'hydrater votre peau, d'utiliser des produits adaptés à vos besoins et de consulter un dermatologue en cas de problèmes persistants. Prenez soin de votre peau pour préserver sa jeunesse et sa luminosité. Suivez les sujets qui vous intéressent et restez informé !

