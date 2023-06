Découvrez le “bento” : un en-cas japonais varié et savoureux sans effort !

Le bento, cette petite boîte à compartiments qui permet de transporter un repas équilibré sans qu'il ne se gâte, existe depuis près d'un millénaire au Japon.

Selon certaines sources, les premiers bentos auraient été utilisés dès le Ve siècle par les Japonais pour se nourrir lors de leurs déplacements dans les champs ou lors de chasses. Aujourd'hui, ces boîtes à lunch sont toujours très populaires et ont même conquis d'autres pays asiatiques comme la Chine, la Corée et Singapour.

Le succès du bento peut être attribué à son nom même, qui signifie “commodité” en japonais. Ces boîtes à lunch sont non seulement pratiques, mais aussi esthétiquement plaisantes. Elles sont utilisées dans divers contextes, allant des repas simples du quotidien aux bentos extravagants préparés lors des célébrations du Nouvel An, appelés bento osechi. Les Japonais les trouvent facilement dans les supermarchés, les konbini (magasins de proximité) et même dans des boutiques spécialisées.

Que contient un bento ?

Les bentos s'inspirent de la tradition culinaire japonaise, où de nombreux petits plats sont servis individuellement. Ainsi, chaque type de nourriture est soigneusement disposé dans la boîte à l'aide de séparateurs ou de petits gobelets, évitant ainsi les mélanges indésirables. Un bento bien équilibré doit combiner une variété de textures, d'ingrédients, de nutriments et de techniques de cuisson.

En général, on retrouve dans la plupart des bentos japonais des ingrédients tels que du riz bouilli, de l'omelette japonaise (tamagoyaki), des edamame (fèves de soja) et de la salade. Mais les possibilités sont infinies, avec des combinaisons incluant également de la viande, du poisson, des fruits de mer, du tofu, des œufs, des légumes verts, des champignons, des brocolis, de la coriandre et des carottes.

Les principes de base pour préparer un bento

Préparer un bento dépend du type de repas que l'on souhaite et de la boîte à lunch utilisée. Voici quelques principes de base pour préparer un bento d'une seule hauteur à base de riz :

Décidez si vous allez manger votre bento chaud ou froid, afin de choisir le bon matériau pour la boîte à lunch.

Veillez à maintenir la propreté du bento, en particulier pour les récipients en bois ou en bambou.

Remplissez la moitié du bento avec du riz, laissant de la place pour les autres plats.

Disposez soigneusement les accompagnements en veillant à ce que les saveurs ne se mélangent pas.

Ajoutez des garnitures colorées pour rendre votre bento attrayant. Pensez aux cinq couleurs de la nourriture japonaise traditionnelle : blanc, noir, vert, rouge et jaune.

N'oubliez pas d'inclure une soupe, qui est souvent un élément clé des repas japonais.

Laissez refroidir votre bento avant de le fermer, puis fixez le couvercle avec un élastique ou des pinces.

Amusez-vous en préparant votre bento et en explorant différentes combinaisons de saveurs et de présentation.

Le bento japonais est bien plus qu'un simple repas à emporter. C'est une expression de l'art culinaire, de la tradition et de l'esthétique japonaise. Alors, pourquoi ne pas essayer de préparer votre propre bento et découvrir la diversité des saveurs et des textures qu'il offre ?

