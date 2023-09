Découvrez le curieux exercice des seniors chinois pour garder la forme : ils deviennent des reptiles !

La Chine est connue pour avoir les taux de longévité les plus élevés au monde, un résultat obtenu grâce à l'engagement de ses citoyens à suivre des habitudes saines, même s'il faut admettre que certaines d'entre elles peuvent nous surprendre.

Jouir d'une vie longue et active est l'objectif que nous nous fixons tous, même s'il existe des endroits où il semble plus facile d'atteindre cet objectif que dans d'autres.

Dans le fitness asiatique, les tendances ne cessent de se réinventer, et ces derniers mois est devenu populaire sur les réseaux un exercice qui se démarque tant par son caractère insolite que par l'âge de ceux qui le pratiquent. Il s'agit du crocodile rampant, un sport qui en espagnol se traduit par le pas du crocodile, et qui n'a pas tardé à devenir viral sur TikTok et d'autres plateformes. [El secreto de los chinos para vivir más de 100 años: los alimentos de su dieta que deberíamos tomar en España]

Imitez le monde animal

En fait, la marche du crocodile fait partie de la liste des activités de mouvement quadrupède, également appelées mouvements primitifs, un type d'entraînement inspiré du mouvement des animaux. Le premier chercheur à s'y intéresser fut Stuart M. McGill, professeur à l'Université de Waterloo, chef de file mondial en biomécanique du dos et promoteur de la méthode McGill. Il s'agit d'un ensemble de trois mouvements fonctionnels qui permettent d'optimiser la stabilité et de réduire les risques de blessures à l'arrière du corps.

Dans son étude, l'universitaire a présenté les bienfaits du curl up, de la planche latérale et de l'oiseau-chien, en plus de conseiller d'autres exercices comme l'exercice chat-chameau ou l'exercice palourde. Tous ces exercices, en plus du crocodile rampant qui est aujourd'hui à la mode grâce aux réseaux sociaux, activent les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale et aident à récupérer les capacités de mouvement perdues à cause d'un mode de vie sédentaire.

En quoi consiste?

Son nom donne de nombreux indices sur la manière dont se déroule ce curieux exercice. Inspirés des mouvements de yoga et des anciennes techniques d'entraînement militaire, ceux qui effectuent ce pas doivent se déplacer sur le sol, en imitant le pas d'un crocodile en mouvement et en traînant leurs bras et leurs jambes pour avancer.

“Mon Dieu, ils ressemblent à des reptiles !”, “Je ne pourrais pas faire ça en public” ou “La Chine ne cesse de nous surprendre” sont quelques-uns des commentaires que l'on peut lire dans les publications qui la présentent. En quoi consiste-t-il exactement ? Vous l'imaginez sûrement déjà (et oui, vous êtes sur la bonne voie).

Une vidéo récente de Sixième ton publie des scènes d'un groupe de personnes marchant de manière synchronisée “à quatre pattes”. Les participants sont un groupe de passionnés de fitness de l'équipe Crocodile Walk de Xiangshan, dans la province du Jiangsu. Dans le groupe, le membre le plus âgé a 68 ans.

La promenade des crocodiles a gagné en popularité ces derniers mois, notamment auprès des personnes âgées. À Xiangshan, révèle le portail, chaque matin, il est possible de croiser ce groupe d'amoureux du “mouvement des sauropsides”, qui avec leurs mouvements – parfaitement synchronisés – laissent une curieuse carte postale dans la ville. Zhu Jianliang, leader du groupe, a expliqué dans des déclarations à CCTV que tout a commencé il y a deux ans et que depuis lors, “l'équipe a réussi à recruter plus de 70 membres”.

Pourquoi est-ce tellement populaire?

Même si à première vue cela peut sembler une activité non conventionnelle, la vérité est qu'elle peut donner d'excellents résultats à ceux qui la pratiquent. La raison en est qu'il nécessite une combinaison de flexibilité, de force et de coordination, trois aspects qui en font un exercice complet et efficace.

Le pas du crocodile implique plusieurs groupes musculaires en même temps, ce qui fait travailler le corps plus fort que d'habitude. Cela fait partie de la routine de nombreux sportifs qui, en se concentrant sur le mouvement et en gardant le corps stable, travaillent leurs abdominaux sans même s'en rendre compte.

Bien que cela ne soit pas recommandé, par exemple, aux personnes souffrant de problèmes de dos, les vidéos avec lesquelles la Chine a rendu viral le passage du

