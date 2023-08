Découvrez le ‘Hygge’, le secret danois du bonheur à adopter chez vous

La rumeur veut que le pays des palaces, des tivoli et de la Petite Sirène soit l'un des plus heureux au monde. En fait, ce n'est pas qu'une rumeur, les Nations Unies elles-mêmes le confirment dans le classement qu'elles préparent chaque année pour mettre en évidence les coins où les gens sourient le plus.

Les Danois, juste en dessous de la Finlande, se caractérisent par une jovialité liée à leur mode de vie, et avec un terme qui résume très bien le secret de leur bien-être : ils appellent ça le hygge.

Comment les Danois sont-ils si heureux ?

Les températures élevées ne se traduisent pas toujours par une amélioration de l'humeur, pas plus que l'inverse. Malgré le froid, les Danois se distinguent pour savoir profiter de la vie plus que le reste de la population. Comment font-ils?

Pour mettre son secret en pratique, il est indispensable de commencer par un changement de nos comportements. Cela signifie freiner, ralentir et se rappeler de temps en temps que nous faisons des choses, comme le travail, pour vivre, et non l'inverse.

Avec cela, on peut dire que le hygge consiste à savoir se consacrer suffisamment de temps et à profiter de moments de déconnexion. Le rythme de travail danois est trépidant, couplé à d'autres responsabilités familiales et obligations à la maison qui réduisent le temps libre.

Précisément pour cette dernière raison, les Danois attachent une grande importance à la répartition des meubles et des espaces dans la maison. Selon les Scandinaves, la maison est le lieu où réside la véritable force de leur philosophie de vie.

Conseils pour adopter le style de vie danois

L'importance de se sentir chez soi

De LIVING, nous vous proposons quelques conseils avec lesquels vous pouvez vous aussi imiter le style danois en créant une atmosphère chaleureuse à la maison.

Si l'on commence par l'éclairage, il est important de miser sur des lumières douces et naturelles. Ici, l'ajout de bougies est également essentiel : ils les aiment pour leurs odeurs sucrées et les préfèrent en blanc.

Cela a en fait beaucoup de sens, si l'on tient compte du fait que cette couleur est associée à l'harmonie et à l'équilibre, alors allumer une bougie peut être très utile pour transmettre le calme et purifier l'environnement.

Enfin, toutes les maisons doivent avoir un coin dans lequel se déconnecter. Pour les Danois, cela se trouve généralement autour de la cheminée. Dans notre maison, il pourrait être placé sur cette grande table à manger où nous pouvons rencontrer nos amis ou sur le porche de notre maison.

La décoration est également essentielle pour pouvoir transmettre ce bonheur dès le moment où nos invités franchissent la porte. Certains des incontournables préférés pour y parvenir incluent tout, de la belle vaisselle ou un service à thé en porcelaine aux éléments de style rustique, coussins, etc.

En plus de l'environnement domestique, le hygge peut (et devrait) faire partie de tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous voulez aussi un changement dans votre vie. Cela fonctionne pour les Danois, alors c'est peut-être le signal dont vous aviez besoin pour commencer à lire ce livre qui attire votre attention ou pour retrouver vos amis d'enfance.

