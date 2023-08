Les œufs de Fabergé sont de véritables trésors de joaillerie, célèbres pour leur beauté et leur sophistication.

Cette tradition a commencé en 1885 lorsque le tsar Alexandre III a commandé à Peter Carl Fabergé un œuf orné de bijoux pour sa femme Maria Fedorovna. Ce qui a commencé comme une commande unique est rapidement devenu une tradition annuelle de la famille Romanov.

Le premier œuf de la collection était l'œuf de poule. Fabriqué à partir d'émail blanc terne, cet œuf semble simple de prime abord. Cependant, lorsqu'on l'ouvre, on découvre un jaune jaune mat. Ce jaune renferme une oie dorée émaillée contenant autrefois une réplique de la couronne impériale russe avec un pendentif en forme d'œuf en rubis à l'intérieur. L'impératrice Marie fut tellement enchantée par ce cadeau qu'elle décida de faire de Fabergé le fournisseur officiel de la cour.

Fabergé, dont le père Gustav avait fondé l'entreprise du même nom, créa un total de 50 œufs pour la famille royale. Il avait le contrôle créatif complet et gardait les détails de chaque œuf secret, même pour le tsar lui-même. Chaque œuf devait contenir une surprise et prenait environ un an à fabriquer. Fabergé était connu comme le « faiseur de fantaisies joaillières » en raison de sa créativité et de son savoir-faire exceptionnel.

Cependant, bien que Fabergé ait participé à la conception et à la supervision de la création des œufs, il n'était pas responsable de leur fabrication. Une équipe d'orfèvres, de bijoutiers, de designers et d'autres spécialistes était chargée de fabriquer chaque pièce avec méticulosité. Chaque membre de l'équipe bénéficiait d'une grande liberté artistique, ce qui conférait aux œufs une qualité exceptionnelle.

Les œufs impériaux de Fabergé sont rapidement devenus célèbres dans le monde entier. Le bijoutier a également créé quinze autres œufs pour des clients privés. Malheureusement, la révolution russe de 1917 interrompit cette tradition. Le tsar Nicolas II abdiqua en mars de la même année et les œufs n'ont jamais été livrés. L'atelier de Fabergé fut repris par le gouvernement bolchevique et Fabergé lui-même s'exila en Suisse, où il décéda en 1920.

Parmi tous les œufs impériaux de Fabergé, certains sont particulièrement remarquables. L'œuf d'hiver, par exemple, est l'un des plus précieux de la collection. Il est orné de 3 000 diamants et présente des cristaux de glace en platine gravés dans sa coquille. À l'intérieur se trouve un bouquet de fleurs en or et grenat représentant le printemps. Cet œuf a été vendu aux enchères en 2002 pour la somme impressionnante de 9,6 millions de dollars à un collectionneur privé.

L'œuf de couronnement est un autre trésor de Fabergé. Offert par le tsar Nicolas II à l'impératrice Alexandra pour célébrer son couronnement en 1896, il est constitué d'un boîtier extérieur en or multicolore orné d'émail guilloché jaune translucide et de diamants en émail noir. L'œuf s'ouvre pour révéler une réplique miniature en or émaillé et diamantée du carrosse original de Buckendahl du XVIIIe siècle. Il fait désormais partie de la collection Viktor Vekselberg au musée Fabergé de Saint-Pétersbourg.

D'autres œufs notables comprennent l'œuf de muguet, offert par Nicolas II à Alexandra en 1898, et l'œuf bouton de rose, le premier cadeau de Nicolas II à son épouse après leur mariage. Ces œufs spectaculaires et emblématiques sont des exemples extraordinaires de l'art de Fabergé.

Les œufs de Fabergé sont des objets d'une rareté et d'une beauté incomparables. Ils témoignent du talent et de la créativité exceptionnels de Peter Carl Fabergé, qui a su créer des pièces uniques pour la famille royale russe. Aujourd'hui, ces œufs sont considérés comme des trésors historiques et sont admirés par des collectionneurs du monde entier.

