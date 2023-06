Découvrez le secret du papier d’aluminium qui accélère votre repassage !

Repassez vos vêtements en un clin d'œil grâce à une astuce surprenante : le papier aluminium

Il n'y a pas une cuisine en Espagne qui ne dispose pas de ce grand allié pour la conservation de toutes sortes d'aliments et pour le stockage pratique de sandwichs et d'en-cas. Il ne fait aucun doute que le papier aluminium est l'un des alliés de toutes les cuisines, mais saviez-vous que vous pouvez également l'utiliser pour gagner du temps lors du repassage des vêtements ? Oui, vous avez bien lu. Cette simple feuille d'aluminium, fine et totalement malléable, peut être votre alliée pour repasser vos vêtements à la maison. En plus de vous faire gagner du temps, elle rendra vos vêtements parfaitement lisses et infroissables.

L'astuce de la feuille d'aluminium qui vous fera gagner du temps au repassage

Pour mettre cette astuce à l'épreuve, il suffit de retirer la housse qui recouvre la planche à repasser et de la recouvrir de papier aluminium, en laissant l'excédent à l'extérieur. Faites-le et remettez la housse en place. Grâce à cette astuce, vous rendrez le repassage beaucoup plus facile et rapide, car vous réduirez l'effort et le temps nécessaires pour repasser vos vêtements sans faux plis. La raison pour laquelle le papier aluminium est utile est qu'il a une grande capacité à réfléchir la chaleur, ce qui rend le repassage beaucoup plus efficace et agit comme un deuxième fer à repasser, aidant à lisser les vêtements sur le côté qui n'est pas repassé directement et rendant inutile de les retourner pour repasser l'autre côté. Ce double effet de repassage fait disparaître les plis du vêtement en moins de temps et grâce au fait qu'il reçoit la chaleur des deux côtés. Qu'attendez-vous pour le mettre en pratique ?

La feuille d'aluminium, un allié de taille pour nettoyer le fer à repasser

Le papier aluminium se distingue par les nombreuses utilisations qui lui sont associées. Il est bien connu qu'elle peut également être utilisée pour d'autres astuces telles que l'aiguisage des ciseaux, le nettoyage des bijoux, le polissage de l'argent, le nettoyage du four et comme tampon à récurer pour les poêles à frire, mais saviez-vous qu'elle peut également vous aider à enlever la saleté du fer à repasser ? Au fil du temps, il est fréquent que le fer à repasser se charge de résidus de tissu et de saleté. Pour les éliminer, la meilleure chose à faire est de chauffer légèrement le fer à repasser et de mettre un peu de sel fin sur la feuille d'aluminium. Il suffit ensuite de faire glisser le fer à repasser dessus pour que les salissures disparaissent. Une fois que votre fer à repasser est complètement propre, vous êtes prêt à mettre à l'épreuve l'astuce du papier d'aluminium qui vous fait gagner du temps.

Comment positionner la partie brillante de la feuille d'aluminium ?

Mais pour que cette astuce de repassage fonctionne, la face brillante de la feuille doit-elle être orientée vers l'extérieur ou vers l'intérieur ? La réponse à cette question est que pour que cette astuce fonctionne, il est important que la face brillante soit orientée vers l'extérieur, mais quelle est la différence réelle entre la face brillante et la face mate de la feuille d'aluminium ? Les fabricants affirment que la seule différence est visuelle, car contrairement à la croyance populaire, aucune face ne génère plus de chaleur que l'autre ou n'est plus toxique, mais ce qui les différencie vient plutôt de leur processus de fabrication et de leur résistance. C'est ainsi que les deux couches de papier passent en même temps dans le laminoir. Dans cette dernière partie du processus de fabrication, l'objectif est de rendre le papier de plus en plus fin, mais dans les dernières étapes, le papier peut se déchirer plus facilement. Pour le repassage, deux feuilles de papier sont donc passées ensemble dans les rouleaux afin de réduire le risque de déchirure et de rendre la face en contact avec les rouleaux plus brillante. Suivez les sujets qui vous intéressent.

3.8/5 - (13 votes)