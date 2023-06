Découvrez le secret viral pour retrouver l’éclat de vos draps et serviettes, sans effort !

Peu de sensations sont aussi agréables et plaisantes que d'avoir des vêtements fraîchement lavés et sentant bon la propreté.

Cependant, il peut arriver que cette tâche devienne compliquée, avec des traces de détergent, des taches ou de la saleté persistant sur les vêtements, surtout si nous surchargeons la machine à laver. Et si nous vous disions qu'il existe une technique simple pour venir à bout de ces problèmes et retrouver des vêtements impeccables comme autrefois dans les buanderies espagnoles ?

Le stripping, la méthode de nettoyage qui fait fureur sur TikTok

Le #laundrystripping, c'est ainsi que cette technique est connue sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Des millions de personnes ont découvert et adopté cette astuce de nettoyage qui consiste à faire tremper les vêtements et les tissus dans une baignoire avec de l'eau chaude et des produits de nettoyage spécifiques. Sur les vidéos qui envahissent la plateforme, on peut voir des inconnus plonger leurs vêtements et leurs chiffons sales dans cette mixture magique et les laisser tremper pendant plusieurs heures. Au final, les vêtements ressortent comme neufs, débarrassés de toutes les impuretés.

Comment réaliser le stripping ? Suivez le guide !

La méthode de décapage est en réalité très simple à réaliser. Il vous suffit de suivre ces quelques étapes pour retrouver des vêtements propres et frais :

1. Préparer le mélange de trempage : dans une baignoire ou un grand récipient, versez de l'eau chaude et ajoutez du borax, du bicarbonate de soude et de la lessive pour lavage à la main. Mélangez doucement pour dissoudre les poudres.

2. Tremper les vêtements : plongez les vêtements dans l'eau et assurez-vous qu'ils soient complètement immergés. Laissez-les tremper pendant quatre à cinq heures, en remuant de temps en temps pour aider à éliminer la saleté.

3. Rinçage : après le temps de trempage, retirez les vêtements de la baignoire et videz l'eau. Lavez ensuite les vêtements dans la machine à laver en utilisant un cycle de rinçage sans détergent, puis séchez-les normalement.

Pourquoi utiliser la méthode de décapage ?

Cette méthode est particulièrement recommandée pour les draps et les serviettes, car ces articles ont tendance à accumuler des huiles corporelles et des résidus de détergent plus rapidement. Si vous remarquez que vos serviettes sont moins absorbantes qu'avant ou que vos draps restent sales même après plusieurs lavages, il est temps d'essayer le stripping. En revanche, faites attention à ne pas utiliser cette méthode sur des vêtements de couleur, délicats ou brodés, car cela pourrait les décolorer.

D'autres conseils pour un lavage impeccable

En général, en adoptant de bonnes pratiques de lavage à la maison, vous pouvez éviter l'accumulation de saleté sur vos vêtements sans avoir besoin de recourir au décapage. Voici quelques astuces supplémentaires pour des vêtements toujours propres :

Utilisez un détergent adapté pour un nettoyage en profondeur.

Ne surchargez pas la machine à laver pour permettre aux vêtements de bien circuler.

Suivez les recommandations de dosage pour le détergent et l'assouplissant en fonction de la taille de la charge et du degré de saleté.

En cas de mousse excessive dans le tambour, effectuez un deuxième cycle de rinçage et nettoyez régulièrement votre lave-linge.

Triez vos vêtements correctement pour éviter que la saleté ne se transfère sur d'autres articles.

Maintenant que vous connaissez tous les secrets pour un lavage parfait, plus aucun vêtement ne pourra vous résister ! Suivez nos conseils et dites adieu aux traces de détergent et aux taches tenaces.

