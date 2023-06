Découvrez les 10 meilleurs livres recommandés par les professeurs de Harvard pour une compréhension approfondie du monde

Un livre peut contenir tout un monde. La lecture permet d'échapper au stress de la vie quotidienne, de réduire le stress, de développer les capacités cognitives et d'enrichir le vocabulaire, entre autres avantages.

La lecture : une pratique bénéfique pour la santé mentale et le bien-être général

C'est un lieu où l'on se réfugie après une dure journée de travail, mais aussi un lieu où l'on se détend pendant son temps libre. La lecture est devenue une pratique qui, en plus d'être éducative, est très bénéfique pour la santé mentale et le bien-être général.

À l'ère de la numérisation dans laquelle nous vivons, il est important de consacrer du temps à la lecture dans notre vie quotidienne, ne serait-ce que 10 minutes avant de se coucher. De plus, à l'approche des vacances, c'est un bon passe-temps pour occuper les heures passées au soleil sur la plage ou au bord de la piscine.

Literature for understanding the world

Choisir un livre peut s'avérer compliqué, car les options sont infinies. C'est pourquoi l'université de Harvard a interrogé ses professeurs et, sur la base de leurs réponses, a dressé une liste de 10 livres essentiels que chacun devrait lire pour comprendre le monde dans lequel nous vivons :

1. L'ère du capitalisme de surveillance, par Shosahan Zubogg.

Cet ouvrage est écrit par un ancien étudiant de la Harvard Business School : Soshana Zuboff. Il traite du comportement des gens et de son impact sur la vente de produits et de services par les grandes entreprises. Toutes ces variables sont traversées par une seule : la liberté. Il compte environ 800 pages et est l'un des best-sellers.

2. Competing in the age of artificial intelligence, par Marco Iansiti et Karim R. Lakhani.

Rédigés par deux professeurs de la Business School, Marco et Karim exposent l'étendue de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans le secteur des affaires, en analysant des entreprises telles que Airbnb, Ant Financial, la société de Jack Ma et Alibaba, Microsoft et Amazon.

Selon les auteurs, les données, l'analyse et l'intelligence artificielle ont un potentiel qui élimine les limites traditionnelles. Il s'agit d'un ouvrage de recherche sur la manière dont les entreprises peuvent améliorer leur stratégie commerciale grâce à l'IA.

3. Teaching from the Heart, par Thomas J. DeLong

Ce livre raconte l'histoire du voyage d'un enseignant pour expliquer ce qui fait d'un enseignant un grand leader. Il a été désigné comme le meilleur livre sur le leadership de 2020 par Leadership Now. DeLong expose son parcours de 40 ans en tant qu'enseignant.

4. Edge, par Laura Huang

L'écrivaine et enseignante Laura Huang a écrit Edge : Turning Adversity into Advantage pour aider les gens à se percevoir eux-mêmes et à travailler sur l'intelligence émotionnelle. Le livre vise à faire comprendre le pouvoir des perceptions.

5. Bâtiments sains, par John D. Macomber

Le professeur John D. Macomber analyse l'impact des pièces et des bâtiments sur l'humeur des gens. Avec le travail à distance, cet ouvrage est devenu encore plus pertinent : nous passons plus de la moitié de notre vie à l'intérieur et, selon l'auteur, nous ne passons pas assez de temps à l'extérieur.

Ce livre étudie l'impact des environnements sur les performances et le bien-être des personnes en matière de créativité et de résolution de problèmes.

6. Mauvais sang, par John Carreyrou

L'histoire de l'ascension et de la chute imprévisible de Theranos, la startup de biotechnologie multimilliardaire, racontée par le journaliste primé qui a révélé l'affaire et suivi la crise jusqu'au bout, malgré les pressions exercées par le charismatique PDG de la société et les menaces de ses avocats.

7. Bienvenue en Occident, par Moshin Hamid

Welcome to the West présente une histoire d'amour dans un monde troublé. Moshin Hamid raconte la vie de deux réfugiés avec tendresse, sans pour autant négliger les horreurs qu'ils traversent. Les critiques ont qualifié ce livre de “véritable œuvre d'art”.

8. Anna Karénine, de Léon Tolstoï

C'est la recommandation de l'historienne de l'économie et professeur d'économie Claudia Goldin. Publié en 1877, il n'a pas perdu sa pertinence : c'est l'un des textes qui définit et représente le mieux l'oppression des femmes, indépendamment de leur éducation et de leur classe sociale.

Situé dans les milieux de l'aristocratie russe à la fin du XIXe siècle, c'est un classique universel considéré comme le summum du réalisme et, pour le professeur Goldin, le meilleur roman jamais écrit.

9. La théorie des sentiments moraux, d'Adam Smith

Il était prévisible que le lauréat du prix Nobel d'économie 2007 opte pour une lecture en rapport avec son domaine. Erik Maskin recommande de se plonger dans l'univers du père du capitalisme, Adam Smith.

Dans ses pages, un traité contre l'égoïsme et une défense de l'empathie, ainsi qu'une description du ressentiment, de la vengeance, de la corruption et de la justice.

10. Contagieux, par Jonah Berger

Un best-seller du New York Times qui explique les raisons du succès de certains produits et de certaines idées. “Jonah Berger est celui qui sait le mieux au monde ce qui rend une information virale”, explique Daniel Gliber, auteur du best-seller Stumbling on Happiness. Professeur de marketing, Jonah Berger a disséqué le monde du viral ces dernières années.

