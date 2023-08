Découvrez les 6 zones propices à la prolifération des moustiques dans votre maison

Nous savons tous à quel point les moustiques peuvent être une nuisance lorsque vous sortez par une chaude journée d'été.

Mais les experts disent que souvent, ces parasites peuvent également se frayer un chemin à l'intérieur, s'installant dans les coins sombres et humides de votre maison. “À mesure que le temps se réchauffe ou se refroidit, les insectes nuisibles de toutes sortes cherchent refuge dans votre maison”, explique Emma Grace Crumbley, entomologiste pour l'Escouade de moustiques. “Vérifiez qu'il n'y a pas de trous, de fissures ou d'espaces indésirables autour des entrées et des murs de votre maison. Les seuils de porte, les couvre-fenêtres et les portes moustiquaires peuvent aider à empêcher les insectes nuisibles d'entrer dans la maison.”

Vous vous demandez où les moustiques peuvent proliférer dans et autour de votre maison sans vous en rendre compte ? Lisez la suite pour découvrir les neuf endroits qu'ils cachent souvent dans votre maison.

1. Les murs intérieurs

Une étude récente publiée dans la revue PNAS Nexus a révélé que la pulvérisation d'insecticide sur le bas de vos murs intérieurs peut tuer la plupart des moustiques dans votre maison, la raison étant que la chaleur augmente et que les insectes préfèrent rester là où il fait plus frais. Si les parties inférieures de vos murs sont de couleur sombre, vous pouvez également être plus susceptible de trouver des moustiques ici, car Aedes aegypti (les types de moustiques porteurs de la fièvre jaune et du Zika) “sont connus pour préférer se percher sur des surfaces sombres”, explique Phys.org.

2. La cuisine

Le plus souvent, les moustiques pénètrent dans la maison par des fenêtres ouvertes, des portes et des fissures dans les fondations de votre maison. Cependant, ils graviteront rapidement vers n'importe quelle zone de la maison où il y a de l'eau stagnante, ce qui fera de votre cuisine un endroit privilégié où ils peuvent se rassembler. “Les zones de reproduction potentielles dans votre cuisine comprennent les zones d'eau stagnante ou stagnante, comme derrière ou sous votre réfrigérateur (en cas de fuite), sous l'évier… ou dans les plats d'eau pour animaux de compagnie”, explique Crumbley. “Garder ces zones propres et sans eau (ou, dans le cas des gamelles pour animaux de compagnie, changer l'eau fréquemment) peut réduire le nombre de moustiques qui éclosent et traînent dans votre cuisine.” Et rappelez-vous que tout ce qu'il faut, c'est un demi-pouce d'eau pour que les moustiques pondent leurs œufs, selon Jim Fredericks, vice-président senior des affaires publiques pour l'Association nationale de lutte antiparasitaire (NPMA).

3. Les plantes d'intérieur

Crumbley dit que les plantes d'intérieur trop arrosées peuvent également attirer les moustiques, surtout si elles sont assises près de fenêtres ouvertes. “Gardez le feuillage intérieur bien entretenu et vérifiez régulièrement les niveaux d'eau. Assurez-vous de garder vos plantes d'intérieur dans des zones bien ensoleillées pour réguler leur consommation d'eau (les plantes dans les zones sombres et ombragées retiendront l'eau stagnante plus longtemps, ce qui peut attirer les moustiques et également causer vos plantes à développer la pourriture des racines) », prévient-elle.

4. La salle de bain

Avec toutes ses différentes sources d'eau, votre salle de bain est une autre plaque tournante potentielle pour que les moustiques se rencontrent et se mêlent. “Les moustiques ont besoin d'eau stagnante constante pour pondre leurs œufs. Des tuyaux qui fuient dans la salle de bain sous l'évier, derrière la douche ou ailleurs peuvent créer des flaques d'eau stagnante dans votre maison”, explique Crumbley.

5. Les coins sombres et humides

Carpenter dit que les moustiques peuvent se cacher à l'intérieur dans tous les coins sombres et humides de la maison, derrière les rideaux et les tentures, sous les meubles ou à l'intérieur des placards et des zones de stockage, par exemple. Elle recommande d'inspecter et de nettoyer régulièrement ces zones où les moustiques peuvent se cacher ou pondre leurs œufs. “Utilisez un aspirateur avec un suceur plat pour atteindre les endroits difficiles. De plus, envisagez d'utiliser des moustiquaires ou des moustiquaires au-dessus des fenêtres et des portes pour empêcher les moustiques d'entrer dans la maison”, conseille-t-elle.

6. Le jardin

Si votre jardin est attrayant pour les moustiques, ils sont plus susceptibles de se retrouver à l'intérieur. Nicole Carpenter, PDG de Prévention des ravageurs noirs dit que les insectes se rassemblent souvent près des arbres. “Les moustiques peuvent trouver un abri et des sites de reproduction dans les arbres avec des trous et des creux, surtout après la pluie”, explique-t-elle. “Si les trous d'arbres ont tendance à recueillir de l'eau, envisagez d'améliorer le drainage dans la zone. Vous pouvez créer des canaux ou percer de petits trous dans l'arbre pour permettre à l'eau de s'écouler.” Et bien sûr, toute source d'eau stagnante est un terreau de choix. En plus des bains d'oiseaux, des fontaines à eau et de la végétation humide, cela comprend des jouets d'extérieur, des ensembles de jeu, des piscines pour enfants et des bacs à sable. “Après des épisodes de pluie, assurez-vous de vérifier ces zones et de sécher ou de vider l'eau stagnante”, recommande Crumbley. Fredericks ajoute que l'espace sous votre terrasse, qui est souvent plus sombre et plus humide que le reste de votre jardin, est un autre lieu privilégié. Enfin, Carpenter déconseille “de laisser les plantes, les arbustes et les parterres de jardin proliférer, car cela offre un habitat invitant aux moustiques”. “Taillez régulièrement les hautes herbes, les haies et les arbustes, et entretenez une pelouse courte pour réduire les cachettes potentielles de moustiques, de tiques et d'autres insectes”, suggère-t-elle.

Il est important d'être conscient des endroits où les moustiques peuvent se cacher dans et autour de votre maison afin de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Avec des mesures simples comme réparer les fuites d'eau, garder les plantes d'intérieur bien entretenues et nettoyer régulièrement les zones sombres et humides, vous pouvez réduire la présence de ces parasites gênants.

