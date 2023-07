Découvrez les 7 combinaisons de couleurs surprenantes qui font sensation

Le monde de la mode regorge de combinaisons de couleurs traditionnelles et classiques, mais il existe également des associations inattendues qui peuvent créer des looks audacieux et accrocheurs.

Selon Ra'el Cohen, experte en design de mode et co-fondatrice/directrice de la création chez Third Love, le moyen le plus simple de trouver des combinaisons de couleurs élégantes est de s'inspirer de la roue chromatique. Les couleurs situées aux extrémités opposées de la roue sont complémentaires et offrent un contraste frappant. Alors, laissez libre cours à votre créativité et amusez-vous en explorant de nouvelles combinaisons de couleurs pour toutes les occasions.

1. Vert Menthe et Beige Rosé

Le vert menthe et le beige rosé sont une combinaison sophistiquée et subtile. Selon Cohen, ces couleurs complémentaires du rouge et du vert s'harmonisent magnifiquement, offrant un contraste doux et romantique. Cette association est parfaite pour chaque saison, mais elle est particulièrement magnifique au printemps. Le beige neutre permet au vert menthe de briller sans attirer trop l'attention. Essayez de porter un haut beige rosé avec un pantalon vert menthe pour un look élégant et raffiné.

2. Rose et Vert

Le rose et le vert sont des couleurs vives qui se démarquent vraiment lorsqu'elles sont associées. Chantelle Hartman Malarkey, experte en mode et blogueuse lifestyle, aime mélanger ces deux couleurs pour un look audacieux et accrocheur, idéal pour le printemps et l'été. Ces couleurs se font face sur la roue chromatique, ce qui crée un contraste élevé et attire l'attention. Vous pouvez accessoiriser cette combinaison avec des neutres pour équilibrer le look, comme des chaussures noires et un blazer noir.

3. Menthe et Corail

Associer des teintes chaudes et froides peut être audacieux, mais la menthe et le corail s'harmonisent magnifiquement. La faible saturation de ces couleurs permet l'ajout d'imprimés subtils pour compléter l'ensemble. Cette combinaison fonctionne particulièrement bien au printemps et convient aux occasions de bureau et décontractées. Optez pour des nuances de vert plus profondes pour garder le look cohérent.

4. Jaune et Violet

Le jaune et le violet peuvent sembler une association improbable, mais ils fonctionnent très bien ensemble. Ces couleurs se trouvent l'une en face de l'autre sur la roue chromatique, ce qui crée un contraste intéressant. Optez pour un violet plus doux comme le lilas ou la lavande pour équilibrer la vivacité du jaune. Accessoirisez avec des chaussures nude ou blanches et amusez-vous en jouant avec différentes nuances de jaune et de violet.

5. Rose et Orange

Les couleurs analogues, comme le rose et l'orange, créent un effet harmonieux et apaisant pour les yeux. L'intensité du rose vif est parfaitement complétée par la chaleur de l'orange, créant une déclaration de mode audacieuse pendant les mois les plus chauds. Pour ce combo de couleurs, gardez le reste de votre tenue minimaliste afin de laisser ces teintes vibrantes prendre le devant de la scène. Si vous trouvez que ces deux couleurs ensemble sont trop audacieuses, optez pour un rose pâle avec de l'orange vif pour un look plus subtil mais toujours accrocheur.

6. Beige Sablonneux et Turquoise Aqua

Ce combo de couleurs rappelle la palette de couleurs d'une plage tropicale et est parfait pour les escapades en bord de mer. Le beige sablonneux sert de base neutre qui permet au turquoise aqua vibrant de se démarquer. Accessoirisez avec des bijoux en or ou en bronze et utilisez des tons de terre naturels dans votre maquillage pour compléter le look.

7. Violet et Orange

Le violet et l'orange sont des teintes complémentaires qui créent un contraste frappant. Selon Ayah Kajouk, fondatrice de Aya Mana, les motifs en noir et blanc ajoutent une touche saisissante sans submerger la palette de couleurs douces. Les motifs en noir et blanc se démarquent en raison de leur position opposée sur le spectre des couleurs, créant un look funky et surprenant. Pour un look plus sobre, optez pour des silhouettes simples et des accessoires blancs.

En explorant ces combinaisons de couleurs surprenantes, vous pouvez créer des looks uniques et accrocheurs. Amusez-vous à expérimenter et à laisser votre créativité s'exprimer !

