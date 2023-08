Découvrez les 8 cadeaux de mariage à ne jamais offrir !

À l'occasion joyeuse où vous êtes invité à célébrer l'amour d'un couple lors d'un mariage, il est important d'envoyer un cadeau attentionné pour marquer l'événement.

Pourtant, tous les cadeaux de mariage ne sont pas créés de la même manière, car certains peuvent être considérés comme négligents, malhonnêtes ou même insultants. Les experts en étiquette disent que même si votre intention est d'honorer l'heureux couple, il est facile de faire des erreurs de cadeau qui envoient le message opposé. Lisez la suite pour savoir quels sont les huit cadeaux de mariage qui font les plus gros faux pas et pourquoi vous ne devriez jamais les offrir à un couple de jeunes mariés.

Des cadeaux qui ne correspondent pas aux intérêts ou au style de vie du couple

Une autre erreur courante commise par les invités au mariage consiste à offrir un cadeau au hasard qui n'a rien à voir avec les goûts et les préférences de la mariée ou du marié. Laura Windsor, fondatrice de l'Académie d'étiquette Laura Windsor, dit que cela peut sembler particulièrement insouciant et aliénant pour le couple si cela vient d'une personne qui les connaît bien. “Un abonnement au vin du mois pour les abstinents ou au steak du mois pour les végétariens – clairement, ces invités au mariage ne connaissent pas du tout le couple”, convient Jodi RR Smith, fondatrice de Mannersmith Etiquette Consulting. “Les livres de cuisine et les ustensiles de cuisine pour un couple à double carrière qui voyage peut être un décalage, et s'ils sont donnés par la belle-famille, cela peut être considéré comme une désapprobation.”

Livres d'entraide ou de relations

Les couples nouvellement mariés ont souvent besoin d'aide pour traverser la première année de mariage, et les livres sur les relations peuvent offrir une excellente source de conseils. Cependant, Jules Hirst, fondatrice de l'Etiquette Advice, dit que les livres d'entraide ou de relations constituent toujours un cadeau de mariage inapproprié. “Pour un couple qui vient de se marier et qui est heureux de son amour et de son engagement, ces livres peuvent être insultants en insinuant que le couple a des problèmes qui doivent être résolus”, a-t-elle déclaré à Best Life.

Des cadeaux reflétant vos convictions personnelles

Chaque fois que vous offrez un cadeau, il est préférable de penser aux intérêts, aux valeurs, aux besoins et aux désirs du destinataire plutôt qu'aux vôtres. Lorsque votre offre reflète vos propres convictions personnelles sans tenir compte de leurs sentiments, vous courez le risque d'être insulté. En particulier, Hirst dit que vous ne devriez jamais offrir un cadeau qui pousse une croyance religieuse ou politique sans savoir d'abord si cela serait le bienvenu. “Cela peut être très gênant pour le couple qui reçoit ce cadeau”, a-t-elle déclaré à Best Life. Cela est vrai même si vous le considérez comme sincère et significatif. Par exemple, donner “la bible familiale chérie aux athées déclarés” serait probablement considéré comme un commentaire sur les valeurs du couple. “Alors que la bible peut contenir beaucoup de sens pour certains membres de la famille, donner la bible familiale à un couple qui ne croit pas est un message fort. Au minimum, c'est un signe d'irrespect pour les choix du couple, au maximum, c'est une réprimande manifeste”, déclare Jodi RR Smith, fondatrice de Mannersmith Etiquette Consulting.

Articles personnalisés avec des erreurs

Si vous envisagez d'offrir un cadeau personnalisé, vous devrez revérifier les détails avant de les imprimer. C'est parce qu'il y a peu d'offres pires qu'un cadeau personnalisé qui inclut une erreur. “Un article personnalisé est une excellente idée de cadeau pour se souvenir de moments spéciaux lorsque l'information est correcte. Offrir un cadeau personnalisé qui contient une erreur est embarrassant à la fois pour le donneur et le destinataire et peut sembler irréfléchi et hypocrite”, déclare Hirst. L'erreur la plus courante sur les cadeaux de mariage personnalisés est peut-être de désigner le couple comme “le nom de famille de M. et Mme Groom” lorsque la mariée n'a pas l'intention de changer de nom. En vérifiant avec le couple à l'avance, vous pouvez éviter un cadeau gênant et inutile plus tard.

Arts

Les cadeaux de mariage qui aident à faire d'une maison un chez-soi sont généralement les bienvenus. Cependant, les experts avertissent que dans le cas de l'art, il est trop facile de dépasser ses limites et d'imposer ses goûts personnels, qui peuvent ne pas être les mêmes que ceux du couple. “L'art, qui peut rarement être échangé ou rendu, est un vrai cadeau tenace quand on ne connaît pas extrêmement bien le couple et ses goûts”, prévient Smith.

Un objet qui serait apprécié par la moitié du couple

Il n'est pas rare de connaître une moitié du couple mieux que l'autre. Cependant, Windsor dit que vous devez faire attention à ne pas offrir un cadeau qu'un seul d'entre eux appréciera ou appréciera. “Un mariage est une union de deux personnes et, en tant que tel, le cadeau doit refléter cela”, a-t-elle déclaré à Best Life. Par exemple, n'achetez pas un ensemble de clubs de golf si un seul d'entre eux joue.

Des objets de famille dont ils n'ont aucune utilité

Si vous avez conservé un héritage familial qui a une signification pour vous, un mariage peut sembler être l'occasion idéale de le transmettre en cadeau. Pourtant, les experts avertissent que vous devriez d'abord vous renseigner auprès du couple, surtout si le cadeau est de grande taille et que l'espace est limité. “Même l'ensemble de porcelaine de l'arrière-grand-mère peut être un cadeau terrible pour un couple qui, lorsqu'on lui a demandé s'il aimerait l'ensemble, a exprimé sa réponse aimable mais ferme de “non merci” pour le trouver attendant dans leur maison à son retour de leur lune de miel”, dit Smith.

Tout ce qui est Re-gifting

Enfin, votre cadeau de mariage doit venir du cœur, reflétant votre amour et votre soutien pour le couple. Un cadeau re-offert est par définition irréfléchi et sera certainement lu comme tel si le couple apprend d'où il vient. “Re-gifting peut être une entreprise risquée, mais si vous allez de l'avant, personne ne doit jamais le savoir, ni le donneur d'origine ni le destinataire”, déclare Windsor. “Assurez-vous qu'il y a au moins six degrés de séparation entre eux. Assurez-vous également que les articles sont neufs, récemment reçus et non utilisés et que le cadeau n'a été personnalisé d'aucune façon.”

