Découvrez les 9 conseils infaillibles pour sauver votre relation, selon un éminent psychologue de Harvard

Selon une récente étude du CIS, environ 70 % de la population espagnole vit une relation. Mais combien de ces relations sont réellement des couples durables et heureux ? C'est précisément la question que pose Cortney S. Warren, psychologue formée à la Harvard Medical School.

Chaque relation connaît des moments difficiles, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont les deux partenaires interagissent. Selon ce psychologue, il existe une série de phrases qui peuvent nous aider à rendre nos relations beaucoup plus heureuses : “J'ai découvert que les couples les plus heureux n'évitent pas les conflits, mais les affrontent en se parlant avec appréciation et respect”.

La psychologue spécialisée reconnaît qu'”il est tentant de trop se concentrer sur les choses que l'on n'aime pas chez son partenaire et de les pointer du doigt dès que l'on en a l'occasion, mais il est important de souligner ce qu'il y a de bon dans ses actions”, note-t-elle. Cortney S. Warren affirme que les couples heureux expriment de la gratitude pour les efforts de l'autre et que c'est un excellent moyen de faire en sorte que les deux partenaires se sentent valorisés. Tout comme nous aimons être appréciés pour nos efforts, votre partenaire sera également heureux de savoir que vous appréciez les siens. N'oubliez donc pas de le remercier de vous donner un coup de main dans votre travail ou pour son travail quotidien, et même pour les petites choses de la vie de tous les jours.

Il est important de dire les choses, mais il est tout aussi important d'écouter l'autre personne. En fait, Warren prévient que “de nombreux malentendus entre partenaires peuvent être évités grâce à une écoute active”. Il est donc important pour les deux parties de parler, d'exprimer leurs souhaits et de prendre en compte les besoins de l'autre personne. Parfois, vous devrez céder, mettre votre fierté de côté ou simplement faire preuve d'empathie à l'égard de l'autre personne.

M'aider à mieux comprendre

Chaque personne est le résultat de la façon dont elle a vécu son enfance et a été élevée, ainsi que des valeurs qui lui ont été inculquées au cours de ses premières années et de ses expériences de vie. Mais lorsque le résultat global de ces expériences ne coïncide pas avec celui de l'autre personne, cela peut entraîner des conflits ou des malentendus. “Si votre partenaire réagit à une situation d'une manière que vous ne comprenez pas, lui dire que vous voulez mieux le/la connaître est essentiel pour résoudre le conflit et créer des liens plus profonds”, recommande l'expert. Des phrases comme “Je ne sais pas pourquoi cela te dérange tant. Aide-moi à comprendre ton point de vue” ou “Je veux travailler ensemble sur cette question et j'ai besoin de mieux te comprendre pour y parvenir” peuvent être utiles.

Les couples les plus sains ne se contentent pas de s'aimer, ils s'apprécient également. L'expert souligne qu'aimer quelqu'un “est un sentiment d'affection intense, aimer c'est voir la personne telle qu'elle est et reconnaître les attributs que l'on apprécie chez elle”.

Je suis désolé

Lorsque les choses ne se passent pas bien ou comme prévu, les couples sains savent que les deux partenaires jouent un rôle important dans la situation. Par conséquent, il est essentiel d'assumer la responsabilité de notre rôle dans ces conflits et de s'excuser pour réparer ces fissures dans la relation.

Peux-tu me pardonner ? Le pardon est une chose difficile, et encore plus lorsqu'il s'agit de partenaires, comme le prévient Warren. Mais selon le psychologue, “plusieurs études ont montré que les couples qui pratiquent le pardon l'un envers l'autre sont plus susceptibles d'avoir des relations plus longues et plus satisfaisantes”.

Amusons-nous !

Cortney S. Warren explique également qu'une relation à long terme ne se limite pas à vivre ou à dormir ensemble, ou à se disputer au sujet des problèmes quotidiens. Vous devez être capable de sortir de la routine quotidienne de temps en temps et de passer du temps ensemble comme vous le faisiez au début, c'est la façon de garder l'étincelle vivante. Une chose aussi simple que de prévoir une escapade en week-end, un dîner en tête à tête, une promenade au grand air, une simple rencontre intime à la maison pour parler de ce que vous ressentez…. Tout cela contribuera à créer un couple de plus en plus solide et durable. Il ne s'agit pas seulement de faire des projets ensemble, mais aussi de savoir trouver le temps de s'amuser pour éliminer les moments de tension qui peuvent se créer dans le couple. Selon les experts, les couples les plus heureux sont ceux qui parviennent à rompre la tension par une simple plaisanterie, un projet amusant ou une escapade qui leur plaît à tous les deux.

Toute relation durable et réussie doit toujours être fondée sur la confiance. Choisir de partager sa vie avec quelqu'un est un choix, il faut donc montrer chaque jour que l'on veut être avec cette personne, surmonter les difficultés ensemble et se faire confiance. Selon Cortney S. Warren, des phrases comme “Même quand les temps sont durs, je choisis toujours d'être avec toi” ou “Je suis là et je veux que ça marche” devraient représenter chacun d'entre vous dans la relation.

Je t'aime

En particulier dans les relations à long terme, certaines personnes prennent souvent pour acquis que leur partenaire sait à quel point elles l'aiment, mais en réalité, cela ne fait jamais de mal de le dire et de le rappeler à l'autre personne. Exprimer par des mots ce que l'on ressent ou ce que l'autre personne nous fait ressentir est un autre bon moyen d'entretenir la flamme dans la relation.

