Découvrez les aliments qui boostent votre bonheur grâce à la sérotonine

La sérotonine est une substance chimique qui joue un rôle fondamental dans notre corps. C'est un stabilisateur d'humeur naturel qui contrôle le bien-être et le bonheur.

Il est également essentiel pour le sommeil, la digestion, les nausées, la cicatrisation des plaies, la santé des os et le désir sexuel. Ce neurotransmetteur, comme expliqué par Santé directe —la page de santé du gouvernement australien—, est fabriqué par les cellules nerveuses du corps et est formé “lors d'une réaction chimique impliquant une protéine appelée tryptophane”, un acide aminé essentiel que notre corps ne peut pas produire par lui-même. “Il doit être obtenu à partir de la nourriture que vous mangez”, disent-ils.

La majeure partie de la sérotonine se trouve dans les intestins

La majeure partie de la sérotonine se trouve dans les intestins – environ 90 % se trouvent dans les cellules qui tapissent le tractus gastro-intestinal – bien qu'elle se trouve dans tout le corps. Il aide notre corps à fonctionner correctement en envoyant des messages entre les cellules nerveuses. [Ukeireru, el método japonés para aceptarse a uno mismo y ser feliz en unos pocos pasos]

Sérotonine et santé mentale

L'une des principales fonctions de la sérotonine dans notre corps est qu'elle régule notre humeur. “Lorsque la sérotonine est à des niveaux normaux, vous vous sentez plus concentré, émotionnellement plus stable, plus heureux et plus calme”, ​​disent-ils de Clinique de Cleveland.

Au lieu de cela, de faibles niveaux de sérotonine peuvent être associés à de nombreux problèmes de santé tels que la dépression ; l'anxiété; problèmes de sommeil; problèmes digestifs; comportements suicidaires; trouble panique; trouble de stress post-traumatique; voire des phobies.

En fait, de nombreux médicaments utilisés pour traiter l'anxiété, la dépression et d'autres troubles de l'humeur visent souvent à augmenter le niveau de sérotonine dans le cerveau. Bien que, soulignent-ils de la Cleveland Clinic, “les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre sur le rôle de la sérotonine dans le corps et dans les maladies”.

Stratégies naturelles pour augmenter votre taux de sérotonine

Bien que les médicaments soient souvent utilisés pour augmenter le niveau de sérotonine dans le corps, comme indiqué dans un article pour le Journal of Psychiatry & Neuroscience Selon le professeur émérite Simon Young de l'Université McGill, les méthodes non pharmacologiques « peuvent également améliorer l'humeur et le fonctionnement social chez les personnes en bonne santé ».

En ce sens, Young indique quatre méthodes : l'induction d'un état d'esprit positif ; la plus grande exposition au soleil et à l'air frais; faire de l'exercice; et la nourriture. Dans le premier cas, on pense que l'interaction entre la synthèse de sérotonine et l'humeur est bidirectionnelle, et donc la sérotonine influence l'humeur et l'humeur influence la sérotonine. En ce sens, la méditation ou la pleine conscience, par exemple, pourraient être positives.

L'exposition au soleil, explique Young, est un traitement courant de la dépression saisonnière, bien qu'elle note que certaines études suggèrent également qu'il s'agit d'un traitement efficace contre la dépression non saisonnière et qu'il améliore l'humeur des femmes atteintes de TDP et des femmes enceintes souffrant de dépression.

En ce qui concerne l'exercice, Young indique qu'il existe plusieurs lignes de recherche qui suggèrent que l'exercice augmente la fonction sérotoninergique du cerveau. Et bien qu'il y ait encore un certain scepticisme quant à l'effet antidépresseur de l'exercice, pour le professeur émérite “il est clair que l'exercice aérobique peut améliorer l'humeur”.

Enfin, au niveau de l'alimentation, certains aliments sont riches en tryptophanes et peuvent donc contribuer à augmenter le taux de sérotonine. Parmi les différents aliments qui contiennent naturellement du tryptophane figurent le saumon, les œufs, le fromage, la dinde, le tofu, l'ananas, les noix, les noisettes et les graines.

Cependant, ils préviennent Psychiatres du CEAN, “le cerveau ne peut absorber le tryptophane que lorsqu'il est associé à des glucides”. Et c'est que notre corps a besoin de glucides pour libérer l'insuline, qui est nécessaire pour absorber les acides aminés.

“Un niveau accru de glucose stimule la production d'insuline, et l'insuline rend à son tour les neurones du cerveau réceptifs au tryptophane à partir duquel le cerveau crée de la sérotonine”, expliquent-ils.

Trouvez l'équilibre pour une meilleure santé mentale

En optimisant votre taux de sérotonine de manière naturelle, vous pouvez améliorer votre santé mentale et votre bien-être global. Optez pour des stratégies telles que l'induction d'un état d'esprit positif, une plus grande exposition au soleil, l'exercice régulier et une alimentation riche en tryptophane. N'oubliez pas que votre santé mentale est également liée à d'autres facteurs, tels que l'équilibre émotionnel, le soutien social et la gestion du stress. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et n'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle si nécessaire.

