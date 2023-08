Découvrez les différents types de couples que vous rencontrerez tout au long de votre vie

Ces derniers mois, les réseaux sociaux se sont remplis de nouveaux concepts et théories qui rompent avec l'idée classique de l'amour romantique, et proposent des façons alternatives d'appréhender les relations et la romance.

La plus récente est une théorie cosmique qui dicte que tout au long de notre vie, nous pouvons avoir jusqu'à quatre partenaires. Certains nous apporteront le bonheur, d'autres seront inévitablement voués à l'échec. Mais ce que cette théorie virale confirme, c'est que tous seront essentiels à notre croissance en tant que personnes.

Les relations karmiques : des rencontres intenses qui laissent des leçons précieuses

Ce type de couples se caractérise par son intensité. Ce sont des amours très passionnées, mais aussi très difficiles à gérer, et elles viennent à nous pour nous laisser une précieuse leçon. Très probablement, cette romance finira par devenir une déception pour vous, mais cela fait précisément partie du processus d'apprentissage.

Dans les relations karmiques, l'aspiration spirituelle augmente. Ceux qui les vivent peuvent en venir à percevoir leurs émotions comme si elles appartenaient au passé, comme s'ils les avaient déjà vécues à un moment donné.

La raison de cette connexion réside dans l'existence d'une dette entre les deux parties, une sorte de contrat entre deux âmes du passé qui dans leur vie actuelle se retrouvent pour apprendre l'une de l'autre.

De même, ce sont des couples dans lesquels il existe une forte attirance physique ou mentale et souvent ceux qui la partagent ne pensent pas au bien-être de l'autre, mais développent plutôt des attitudes abusives ou dépendantes. Les limites ne sont pas établies et elles font ressortir le pire en soi, montrant les insécurités dans lesquelles il faut travailler pour vivre pleinement et rendre la prochaine relation saine.

Pour surmonter une relation karmique, la première étape est d'être conscient que vous en vivez une, d'accepter toutes les émotions qui nous enivrent et de les accepter, sans les juger ni essayer de les contenir. Ce n'est qu'alors qu'il est possible de libérer la charge émotionnelle générée par la relation. Et surtout, il faut savoir pardonner, pour boucler le cycle de la relation et transformer le deuil en quelque chose de positif.

Les esprits apparentés : des connexions basées sur les affinités

Avec ce concept, il est fait référence aux personnes qui vibrent avec la même fréquence que nous. Avez-vous déjà entendu dire que “les contraires s'attirent” ? Probablement oui, et c'est en fait une déclaration qui a beaucoup de sens.

Ces relations sont mues par des flux d'énergie, et c'est ce qui explique pourquoi nous nous sentons parfois attirés par des personnes qui ne correspondent pas à notre prototype, mais qui sont au même niveau d'énergie que nous.

Ils se caractérisent souvent par une personnalité ou des intérêts similaires aux nôtres. Ce sont des gens avec qui il y a beaucoup d'affinités, mais, malgré le fait que tout semble « en place » dans ce type de couple, les âmes sœurs ne jouent pas un rôle très important dans notre croissance en tant que personnes.

Bien que nous puissions compter sur leur soutien et qu'ils nous accompagnent au quotidien, leur présence dans nos vies est plutôt passive. Avec eux, il y aura toujours une voix à l'intérieur de nous qui nous rappellera que non… Même si nous le voudrions, nous n'allons pas trouver le véritable amour en eux.

Les âmes soeurs : des connexions indéniables qui nourrissent l'estime de soi

Le mythe de la meilleure moitié, la légende japonaise qui nous assure qu'il y a quelqu'un qui nous est lié par un fil rouge… Bref, il y a de nombreuses occasions où nous avons été convaincus qu'il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, qui est né pour nous compléter.

Lorsque deux âmes sœurs se rencontrent, un tourbillon d'émotions et d'expériences est généré qui sert d'échantillon de ce lien indéniable qui existe entre eux. Ils dépassent le cadre du couple, et c'est que l'on peut aussi avoir des âmes sœurs dans la famille et dans notre cercle d'amis.

Ces relations viennent généralement après une relation karmique et nous permettent de voir que nous aussi méritons l'amour. En bref, ce sont des connexions qui améliorent notre estime de soi, qui nous procurent calme et réconfort.

Le couple dharmique : la relation idéale basée sur la sérénité et le bonheur

C'est la romance à laquelle nous devrions tous aspirer car elle apporte sérénité et bonheur dans nos vies. Ceux qui sont dans ce type de relation atteignent un degré maximum de complicité : tous deux ont vécu des expériences similaires et sont au moment idéal pour être en couple.

Les couples dharmiques fondent leur croissance sur la paix, la stabilité et le dialogue. Il n'y a pratiquement pas de conflits entre ses membres, et lorsqu'il y en a, ils sont capables de les résoudre facilement car la communication est essentielle pour eux et cela se fait naturellement.

