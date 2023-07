Découvrez les possibles causes du refus de votre chien à marcher et comment y remédier !

Il arrive ce moment de la journée où vous avez envie de profiter d'une promenade agréable et tranquille avec votre chien, mais lorsque vous êtes sur le point de sortir, vous décidez soudainement de ne plus marcher et d'éviter la promenade.

Cette situation vous dit quelque chose ? Si tel est le cas, nous vous prévenons qu'il s'agit d'une situation assez courante, notamment en Espagne où les chiens continuent d'être l'animal de compagnie le plus populaire devant les chats. Et c'est que, bien que les chiens aiment généralement sortir pour canaliser leur énergie, votre chien peut ne pas être enthousiasmé par une série de causes spécifiques qui le mettent mal à l'aise.

Pourquoi mon chien ne veut-il pas sortir se promener ?

Nous savons que les chiens adorent les promenades en plein air, notamment pour pouvoir faire de l'exercice et décharger toute cette énergie accumulée avec leur compagnon humain, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans les cas où votre chien ne veut pas marcher dans la rue, nous pouvons trouver plusieurs facteurs possibles pouvant être à l'origine du problème. Si tel est le cas, votre chien peut s'arrêter au milieu de la rue, il est donc préférable d'observer de près le comportement de votre chien au cas où vous pourriez identifier la raison au premier coup d'œil. Si vous ne parvenez toujours pas à l'identifier, voici quelques causes possibles :

Votre chien commence à marcher et a encore peur de l'inconnu car il est en plein apprentissage.

Vous êtes stressé ou avez vécu un événement traumatisant dans le passé dont vous craignez qu'il ne se reproduise.

Il a peur des autres, des chiens, des vélos, des bruits, des voitures…

Il souffre d'une sorte de maladie.

Il est mal à l'aise en laisse.

C'est un chien âgé ou âgé.

Vous ne faites pas les pauses ou les arrêts dont le chien a besoin.

Il a des douleurs dans les coussinets de ses pieds.

Conseils et directives pour aider votre chien à marcher

Si après avoir lu ces causes possibles ou même être allé chez le vétérinaire pour détecter d'éventuelles douleurs ou gênes, il est temps de voir la meilleure façon de traiter ce problème lors de la marche avec votre poilu.

Dans le cas où votre attitude serait due à un élément qui vous fait peur comme des environnements ou des éléments extérieurs, il sera temps de commencer à les éviter afin que vous vous sentiez plus à l'aise lors des promenades. Une autre option est qu'avec l'aide d'un éthologue, vous pouvez progressivement vous familiariser avec les situations, objets ou lieux qui les rendent inconfortables.

Les conseils suivants peuvent également vous aider à améliorer cette situation :

Offrez-lui d'autres espaces et exercices : toutes les races de chiens ne se sentent pas à l'aise pour se promener en ville, si c'est le cas de votre chien, il est préférable que vous lui proposiez des alternatives à l'exercice dans d'autres espaces plus calmes ou moins bruyants. Vous pouvez également vous aider avec des exercices de stimulation olfactive, des jeux mentaux ou des routines physiques à la maison.

Comprendre leur étape de vie : L'âge chez les chiens influence leur coexistence plus que vous ne l'imaginez, il est donc important que vous sachiez identifier l'étape dans laquelle ils se trouvent et comprendre leurs nouveaux besoins ou limites. Dans le cas où il s'agit d'un chiot, il devra progressivement se familiariser avec son environnement, mais s'il s'agit d'un chien âgé, ses limitations ou ses maux peuvent l'empêcher de profiter de ses promenades comme avant. Dans ces cas, il est préférable que vous vous rendiez aux mêmes endroits pour vous promener afin d'éviter la désorientation et de vous adapter à son rythme.

Assurez-vous de bien le promener : Une promenade correcte dépend aussi beaucoup du type de race ou de l'humeur du chien. Idéalement, vous devriez avoir une sorte de parc à chiens ou une zone où il peut se déplacer librement pour explorer ou où vous pouvez lui offrir une promenade sans tirer.

A une douleur ou une maladie : Si après un contrôle chez le vétérinaire, il est détecté que votre chien souffre d'une sorte de douleur dans les coussinets, d'un problème de santé ou d'une maladie, il est préférable que vous respectiez les nouvelles limites de votre fourrure et que vous vous appuyez toujours sur les conseils d'un expert avec le traitement et les directives appropriés à votre situation.

