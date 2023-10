Découvrez les produits ménagers infaillibles pour en finir avec les taches blanches sur les vitres de votre voiture

Pourquoi avez-vous des taches blanches sur votre pare-brise et comment les éliminer sans dépenser un sou

Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez pris le pari d'essayer de nettoyer le pare-brise avec un produit non prévu à cet effet. Ou tout simplement l'eau de pluie vous a joué des tours. La raison pour laquelle ils apparaissent est plus simple qu'on ne le pense : comme l'eau a une teneur élevée en minéraux comme le calcium et le magnésium, lorsqu'elle s'évapore, elle laisse derrière elle les restes de ces substances, créant des taches blanches à la surface.

Et cela peut même être dangereux. Les taches ne peuvent pas gêner la visibilité à travers le pare-brise. Et il est de la responsabilité du conducteur de s'en assurer. L'amende pour conduite avec des vitres très sales s'élève à 80 euros. C'est pourquoi, chez EL ESPAÑOL, nous vous montrons les produits faits maison qui peuvent vous aider à les éliminer.

Types de taches blanches

La vérité est que ces taches blanches ne sont pas toujours le résultat d'un manque d'entretien des lentilles. Il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles nos lunes peuvent en souffrir. Sur son site Internet, la société de services automobiles Way différencie trois types de taches sur les vitres :

Taches normales d'eau dure : Les taches normales d'eau dure sont causées par les résidus minéraux qui restent sur le verre. Et cela peut provenir de tout type de liquide aqueux qui pénètre à sa surface : de l'eau de pluie à celle de certains services de lavage de voiture, en passant par l'eau des arroseurs. Elle peut dégénérer en une tache d'eau permanente qui ne disparaîtra pas sans un traitement approfondi. Taches persistantes avec motifs gravés : Les dépôts minéraux normaux n'adhèrent généralement pas d'eux-mêmes aux fenêtres. Cependant, s'ils restent exposés à la chaleur du soleil pendant un certain temps, ils peuvent s'infiltrer, créant des flaques ou de petites flaques d'eau sur la vitre. Pour éviter la lourde tâche de les enlever, chaque fois que nous lavons notre véhicule, il est conseillé de le sécher au lieu de le laisser à la merci de la chaleur des conditions météorologiques. Taches minérales : lorsque la pluie contient des substances acides ou corrosives, elle peut finir par adhérer aux vitres ou à la carrosserie du véhicule. Les minéraux peuvent corroder le verre au fil du temps, le rendant cassant et susceptible de se briser ou lui donnant simplement une mauvaise apparence.

Vinaigre et eau

L'acide peut aider à briser les liens entre les minéraux et les surfaces de la voiture. Par conséquent, l'utilisation d'une solution d'eau et de vinaigre peut être efficace, surtout si peu de temps s'est écoulé depuis la formation de la tache blanche et qu'elle n'a pas encore pris racine.

Il suffit de mélanger les deux ingrédients à parts égales et d'appliquer la solution, à l'aide d'une éponge ou de disques démaquillants, et de la laisser agir sur les taches pendant quelques minutes. Il ne reste plus qu'à nettoyer la surface avec des essuie-glaces.

Le bicarbonate de soude

Comme le vinaigre, le bicarbonate de soude est un produit acide. Cela peut donc être une bonne méthode, et tout aussi bon marché que la précédente, pour éliminer les traces d'eau dure gênantes sur le pare-brise. La pâte de bicarbonate de soude contient des granulés abrasifs qui peuvent éliminer les minéraux liés aux taches d'eau et l'accumulation de calcaire.

Pour l'utiliser, mélangez du bicarbonate de soude avec de l'eau chaude. Ajoutez deux cuillères à soupe de cette poudre dans un verre d'eau et, avec une éponge ou un chiffon, appliquez-la sur les taches blanches. Laissez agir 15 minutes et rincez la surface.

Jus de citron

Le jus de citron, avec ses propriétés acides naturelles, peut également aider à décomposer les dépôts minéraux et à laisser les vitres de notre véhicule impeccables.

Pressez le jus de citron frais sur un chiffon et appliquez-le directement. Après quelques minutes, rincez à l'eau et séchez la surface avec un chiffon propre et sec.

Une autre solution est la méthode combinée : utiliser deux des trois produits, les mélanger pour obtenir une pâte et les appliquer directement. D'autres types d'acides peuvent également être utilisés, comme les acides phosphorique, chlorhydrique ou sulfurique, un peu plus abrasifs et dangereux, pour éliminer les taches blanches gênantes.

