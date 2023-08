Découvrez les signes du zodiaque les plus ringards selon les astrologues

Si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse aux choses, qui étudie super dur pour n'importe quel test, ou qui a juste une richesse insensée de connaissances, il est fort possible qu'il ait été traité de nerd une ou deux fois dans sa vie – et ce n'est pas un mal chose.

Ces personnes sont souvent les plus intelligentes de la pièce et ont les histoires les plus intéressantes. Ne soyez pas surpris s'ils sont des collectionneurs de livres, des cinéphiles ou s'ils parlent plusieurs langues. Et ne soyez pas surpris s'ils partagent un horoscope.

Les Taureaux sont pleins de sagesse

Les Taureaux sont pleins de sagesse. “Leur appétit vorace d'apprendre et d'acquérir des connaissances les pousse à explorer divers domaines, de l'histoire et de l'art à la technologie et aux mathématiques”, dit Betty Andrews, coach de vie, astrologue et médium à Registre Nouveau départ. Ces trésors intellectuels du zodiaque préfèrent cependant rester réservés à propos de ce trait qui les rend un peu ringards.

Les Capricornes sont des nerds de premier plan

Personne ne peut trouver une solution dans une situation difficile mieux que ce signe. “L'esprit stratégique des Capricornes et leur amour pour la résolution de problèmes complexes en font des nerds de premier plan”, déclare Andrews. Les Capricornes sont sérieux et aiment résoudre des problèmes concrets. Ils ne sont pas du genre à être obsédés par les personnages fictifs, mais ils auront des feuilles de calcul organisées et des présentations PowerPoint détaillées à portée de main. Avec le temps, ils apprendront à embrasser leur côté ringard.

Les Balance sont geek et fières de l'être

Les Balance sont perfectionnistes et aiment suivre les règles dans tous les aspects de leur vie. “Ils peuvent être l'animal de compagnie de l'enseignant ou vouloir bien réussir sur le plan scolaire, mais leur nervosité a de multiples facettes”, explique Stina Garbis, astrologue et propriétaire de Stina psychique. En plus de leur passion pour les études, les Balance sont également geek quand il s'agit de fandoms ou des choses qu'ils aiment. Ce seront eux qui se déguiseront en leurs personnages préférés ou qui auront des affiches partout sur leurs murs. Rien d'étonnant pour un signe gouverné par Vénus, la planète de l'amour et de la beauté.

Les Verseaux, des nerds cool

Les Verseaux rebelles font les choses à leur façon. “Ils prospèrent en explorant de nouvelles technologies, des langages de programmation et des concepts futuristes”, explique Andrews. Toujours à la recherche de façon novatrices de faire les choses, ils sont incroyablement férus de technologie. Garbis les décrit comme des nerds dans le bon sens du terme, à la fois cool et avant-gardistes.

Les Vierges, des nerds perfectionnistes

Les Vierges sont des perfectionnistes analytiques, ce qui contribue grandement à leur nature ringarde. “Leur amour de l'ordre et leur souci du détail en font des candidats idéaux pour le statut de geek”, dit Andrews. En plus de leur côté ringard, les Vierges sont incroyablement intelligentes. Il leur est difficile de s'arrêter de parler des sujets qu'ils aiment et leurs étagères sont souvent organisées par ordre alphabétique. Ne soyez pas surpris si une Vierge résout un Rubik's Cube en un temps record.

Les Gémeaux, sages et curieux

Les Gémeaux sont sages au-delà de leurs années et aiment partager leurs connaissances. Ils sont souvent coincés dans leur tête, ce qui peut les rendre un peu déconnectés du monde qui les entoure. Ces signes du zodiaque sont le plus souvent distraits par des problèmes mathématiques. En plus de leur sagesse, les Gémeaux possèdent également une curiosité innée qui les pousse à explorer une gamme de sujets. Vous ne vous ennuierez jamais avec un Gémeaux.

