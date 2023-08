Découvrez pourquoi les femmes ont du mal à dormir autant que les hommes, d’après la recherche scientifique

Plus de la moitié des français ne dorment pas bien et un sur dix ne se repose pas du tout au coucher. Ce sont les données qui ont été révélées dans la dernière enquête menée par Ipsos pour la Société française du sommeil. Et ce sont les femmes, selon certaines recherches, qui le font le plus mal.

L'impact du cycle menstruel

Estivill a souligné que les cycles menstruels étaient à l'origine de ce phénomène. “Ils influencent le rêve, l'humeur et l'inconfort de la femme.” Comme en témoigne le Guide de l'insomnie, publié en 2016 par la Société espagnole du sommeil (SES), la moitié des femmes signaleront des troubles du sommeil juste avant ou pendant les menstruations. Et cela ne se produit pas seulement pendant la ménopause, c'est-à-dire lorsque les cycles s'aggravent.

Au cours des différents cycles hormonaux de la vie des femmes — puberté, menstruations, grossesse, puerpéralité et ménopause — leur relation avec le sommeil. “Les femmes adultes rapporteront un sommeil de moins bonne qualité et un plus grand risque d'insomnie que les hommes”, explique le document SES. Et tout cela “malgré une latence d'endormissement plus faible, une meilleure efficacité, une tendance plus faible à faire la sieste et un pourcentage plus élevé de sommeil profond”.

Changements hormonaux et autres facteurs

C'est quelque chose que non seulement les études suggèrent. Dans des déclarations précédentes à EL ESPAÑOL, la spécialiste du sommeil, Carla Estivill, a assuré que “la vérité est que les femmes dorment moins bien pour des raisons à la fois hormonales et psychologiques”. Et à ces facteurs, s'ajoute également le mode de vie trépidant de beaucoup. Les femmes ont tendance à avoir une insomnie plus complexe impliquant de multiples symptômes, tandis que les hommes n'ont souvent qu'un seul symptôme d'insomnie.

Anxiété, dépression ou symptômes physiques. Ce sont quelques-unes des raisons qui empêchent les femmes de pouvoir dormir un clin d'œil. S'adressant au New York Times, le Dr Fiona Baker, directrice du programme de recherche sur le sommeil humain de SRI International, explique que pendant les années de reproduction, les changements hormonaux qui se produisent pendant le cycle menstruel peuvent provoquer des sautes d'humeur et des symptômes physiques qui perturbent le sommeil.

Les hormones reviennent au premier plan au cours des années précédant et suivant la ménopause, explique le Dr Baker au NY Times. Et détaille que jusqu'à 80% des femmes commencent à avoir des bouffées de chaleur à la périménopause (les quatre années précédant la ménopause), qui peuvent durer plusieurs années. Et pour 20% des femmes, les bouffées de chaleur sont si intenses et fréquentes qu'elles perturbent le sommeil.

L'apnée obstructive du sommeil, le syndrome des jambes sans repos ou les troubles psychologiques sont quelques-unes des conditions qui peuvent priver les femmes d'un sommeil réparateur.

Et pendant la grossesse, les nausées, les mictions fréquentes, l'anxiété et le malaise général, raconte Shelby Harris, professeur agrégé clinique de neurologie et de psychologie à l'Albert Einstein School of Medicine dans le Bronx au NY Times, peuvent également déclencher des perturbations du rêve. Lorsque le bébé est né, les problèmes d'endormissement persistent.

Les femmes ont besoin de plus de sommeil

Différentes études révèlent que les femmes ont besoin de plus d'heures de sommeil que les hommes. Des recherches de l'Université de Loughborough (Royaume-Uni), dirigées par le docteur en neurosciences Jim Horne, ont estimé que le temps supplémentaire nécessaire est d'environ 20 minutes.

La raison derrière cela est que le cerveau des femmes a besoin de repos plus que celui des hommes. “Les femmes ont tendance à effectuer plusieurs tâches à la fois, elles utilisent donc plus de parties du cerveau que les hommes”, a déclaré Horne dans un article du Daily Mail.

Les femmes ont tendance à avoir plus de difficultés à trouver un sommeil de qualité en raison de multiples facteurs hormonaux et psychologiques. Les changements hormonaux liés au cycle menstruel, à la grossesse et à la ménopause peuvent perturber le sommeil des femmes. De plus, des conditions médicales telles que l'apnée du sommeil et le syndrome des jambes sans repos peuvent également affecter leur repos. Les femmes ont également besoin de plus d'heures de sommeil que les hommes en raison de l'utilisation accrue de leur cerveau. Il est donc essentiel de prendre en compte ces facteurs lorsqu'il s'agit de promouvoir un sommeil de qualité pour les femmes.

