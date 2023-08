Découvrez quel est le signe du zodiaque le plus fiable pour mener la meilleure vie

La célèbre chanson thème de Friends “I'll Be There For You”, chantée par les Rembrandt, est non seulement accrocheuse, mais a l'énergie que vous voulez dans une amitié ou une relation. Certaines personnes seront toujours là pour vous, quoi qu'il arrive.

Que votre voiture tombe en panne ou que vous ayez besoin de quelqu'un pour arroser vos plantes, ces gens sont toujours dignes de confiance. Peut-être qu'ils aiment juste aider, mais leur horoscope pourrait aussi être un facteur. Continuez à lire pour découvrir les signes du zodiaque les plus fiables, allant d'un peu stable à carrément fiable.

Les Taureaux sont connus pour leur constance, leur résilience et leur loyauté. Ils réfléchissent soigneusement et accordent de l'importance à la sécurité. Rodriguez les considère comme l'incarnation de la fiabilité. “Leur énergie est” monter ou mourir “et s'ils savent que quelque chose est important pour vous, ils ne vous laisseront pas tomber”, déclare DeGolia. En plus de leur fidélité indéfectible, ces signes de terre ne croient pas en l'abandon grâce à leur côté têtu. “Qu'il s'agisse d'une promesse faite à un ami ou d'une tâche au travail, un Taureau ne reculera jamais tant qu'il n'aura pas rempli son engagement”, ajoute Rodriguez.

“Si vous avez une grande vision, demandez à un Sagittaire de vous aider à donner un sens à l'image complète”, explique Lauren DeGolia, consultante en clarté et astrologue chez Registre Nouveau départ. Ils sont les plus fiables lorsqu'il s'agit d'assembler toutes les pièces et ils ont une mine de connaissances pour vous aider. L'énergie affaissée est unique en son genre, car ils sont plutôt optimistes. Ils manquent peut-être un peu quand il s'agit de s'engager dans quelque chose à long terme – grâce à leur envie de voyager – mais ils veulent toujours vous soutenir quoi qu'il arrive.

Les panneaux de terre mis à la terre sont exceptionnellement pratiques. “Leur nature analytique et leur approche méticuleuse de tout ce qu'ils font garantissent qu'ils sont fiables et dignes de confiance”, déclare Rodriguez. Que vous ayez besoin d'aide pour quelque chose au travail ou que vous vouliez décompresser de votre vie familiale, la Vierge sera à vos côtés à chaque étape du chemin. Et en cas de crise, ils n'auront aucun problème à rester calmes.

Les cancers sont des nourriciers naturels, il n'est donc pas surprenant qu'ils soient probablement parmi les personnes les plus fiables de votre vie. DeGolia dit qu'ils sont toujours à l'écoute des besoins des autres et prêts à organiser toute une fête juste pour vous célébrer. Ils aiment aussi être nécessaires. Bien que leurs actions vous soient bénéfiques à long terme, comprenez qu'ils ont également des motifs personnels en tête.

Les Scorpions sont assez fiables, mais vous devez d'abord apprendre à les connaître. Bien qu'ils puissent être secrets et mystérieux avec la plupart des gens, une fois qu'ils ont noué une relation avec quelqu'un, leur loyauté et leur dévouement sont inégalés. “Une fois qu'un Scorpion vous laissera entrer, il deviendra un allié puissant”, déclare Raquel Rodriguez, astrologue et fondatrice de Votre Zodiaque. Ils vous protégeront à tout prix et iront même jusqu'à se venger ou garder rancune contre quiconque vous a fait du tort.

Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, est la règle de la Balance, alors quand ce signe vous soutient, il ne fait aucun doute qu'ils vont tout faire. DeGolia explique que leur fiabilité découle du fait qu'aider quelqu'un d'autre les aide aussi. “C'est le tout, ‘quand tu vas mieux, j'ai une meilleure mentalité'”, dit-elle. Leur besoin inflexible de plaire aux gens peut également être en jeu, mais ces signes aériens sont d'excellents communicateurs et vous soutiendront toujours.

Il existe plusieurs signes du zodiaque qui se démarquent par leur fiabilité et leur capacité à être là pour vous en toutes circonstances. Des Taureaux stables et loyaux aux Sagittaires optimistes et toujours prêts à aider, ces signes peuvent être une véritable bénédiction dans votre vie. Alors, que vous ayez besoin d'une épaule sur laquelle vous reposer ou d'un soutien lors de grands projets, vous pouvez compter sur ces signes pour être là pour vous.

