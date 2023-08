Découvrez quelle Barbie vous correspond en fonction de votre signe astrologique

Des meubles de maison Barbie-core aux vêtements rose bubblegum sans fin, Barbie-mania a balayé la nation cet été.

L'une des plus grandes choses à propos de l'obsession de Barbie est peut-être que depuis le lancement original en 1959, de plus en plus de poupées diverses sont arrivées sur les étagères. Des carrières révolutionnaires aux réalisations incroyables, si vous l'appelez, il est probable que Barbie l'ait fait. Et si vous vous êtes déjà demandé quelle Barbie correspond le mieux à votre personnalité, alors vous avez de la chance. Les astrologues ont déterminé quelle Barbie vous êtes, en fonction de votre signe du zodiaque.

En tant que premier signe du zodiaque, le Bélier prospère dans la compétition et ne se contentera de rien de moins qu'une victoire. Ils abordent les défis de la vie avec passion et enthousiasme, il n'est donc pas surprenant que la médaille d'or Barbie corresponde à ces signes de feu. “Comme Bélier, la médaille d'or Barbie a un enthousiasme aux yeux brillants qui l'aide à atteindre un objectif, à rassembler une équipe et à briller avec un esprit inébranlable”, déclare Ryan Marquardt, astrologue et fondateur de L'astrologie de Ryan.

Les Taureaux aiment vivre une vie de luxe. Ils veulent tous les vêtements les plus beaux et ils sont plus élégants que la plupart des autres enseignes. C'est pourquoi la créatrice de mode Barbie correspond parfaitement à l'énergie d'un Taureau. “La créatrice de mode Barbie crée des tenues luxueuses et sensuelles qui établissent de nouvelles tendances dans le monde de la mode”, déclare Betty Andrews, astrologue et fondatrice du Cosmique Co. “Avec une approche pratique mais luxueuse, elle incarne les traits de Taureau de patience, de fiabilité et d'un engagement indéfectible à créer des designs intemporels et élégants.”

Les Gémeaux charmants et bavards prospèrent dans les situations sociales. Ils sont toujours au courant et n'aiment rien de plus que de partager ces connaissances avec les autres. Aucune poupée ne représente mieux cela que la journaliste télévisée Barbie. “Tout comme un vrai Gémeaux, la journaliste Barbie s'épanouit en restant informée, en se connectant à diverses perspectives et en s'adaptant sans effort à diverses histoires et situations dans sa quête d'un journalisme précis et engageant”, déclare Andrews.

Nourrir et prendre soin des autres est une seconde nature pour les cancers. Être avec eux, c'est comme recevoir un câlin agréable et chaleureux. Par conséquent, Baby Doctor Barbie est une excellente représentation de ces signes d'eau. “En tant que mère du zodiaque, Cancer sait comment gérer les besoins délicats des personnes dans leur vie, et Baby Doctor Barbie a le même dévouement envers ses petits patients”, a déclaré Marquardt à Best Life.

Les Lions ont besoin que tous les yeux soient rivés sur eux tout le temps, il ne fait donc aucun doute que la musicienne Barbie est leur partenaire idéal. Leo a un flair pour le théâtre, et cette Barbie est tout à fait sauvage et captivante. “Leo et la musicienne Barbie sont câblés pour avoir confiance et séduire le public, ce qui en fait les véritables vedettes de chaque émission”, déclare Marquardt.

Dans le monde de Barbie, une femme est présidente. Mais ce ne serait pas un choc si la première femme présidente du monde réel était une Vierge. Ils sont intelligents, diplomates et ont un profond respect pour l'autorité, il est donc facile de comprendre pourquoi ils seraient représentés par le président Barbie. “Tout comme une vraie Vierge, la présidente Barbie aborde le leadership avec une approche méthodique, un engagement envers l'excellence et une concentration sur l'organisation et l'efficacité”, déclare Andrews.

“Maîtrisée de l'équilibre et de l'harmonie, la décoratrice d'intérieur Barbie crée des chambres époustouflantes pour les célébrités de premier plan, en veillant à ce que leurs maisons soient impeccables à chaque occasion”, déclare Andrews. Et en tant qu'amateurs de luxe et de rendre les gens heureux, la Balance ne pourrait pas mieux convenir à cette poupée. Marquardt dit que tout comme la décoratrice d'intérieur Barbie sait comment rendre le flux d'énergie plus fluide dans n'importe quel espace, la Balance sait comment équilibrer les énergies incompatibles où qu'elles aillent. Et comme ils sont gouvernés par Vénus, la planète de l'esthétique et de la beauté, ces signes aériens ont le sens du design.

“Le Scorpion plonge dans les profondeurs de l'émotion et du mystère, un peu comme la biologiste marine Barbie qui vit pour explorer les courants profonds de l'océan”, a déclaré Marquardt. Les deux peuvent sembler intenses, mais une fois que vous craquerez la surface, vous réaliserez que vous les voulez autour. Ces signes d'eau sont également très intelligents et surprennent souvent les gens par leur vaste richesse de connaissances. Marquardt dit que la biologiste marine Barbie a sûrement dû accomplir des quantités infinies de recherches pour se frayer un chemin dans un tel domaine scientifique.

Aucune Barbie n'est une représentation plus fidèle du Sagittaire que Safari Fashion Barbie. Ils aiment tous les deux partir à l'aventure, n'ont pas peur d'être audacieux et ont la passion de découvrir tout ce que la vie a à offrir. Andrews dit que, comme le Sagittaire, Safari Barbie embrasse la liberté, recherche les connaissances de diverses cultures et s'épanouit dans des environnements extérieurs : “Elle est un symbole d'une envie de voyager sans limites et a une passion sans fin pour la découverte.”

Il ne faut pas s'étonner que Capricorne et Career Barbie vont de pair. Les Capricornes ambitieux ont le succès au premier plan de leur esprit. “Carrière Barbie mène avec un esprit d'entreprise et inspire les autres avec son leadership”, déclare Andrews. Cette Barbie fait partie d'une collection rétro des années 80, qui correspond bien à l'énergie classique, mais parfois démodée, d'un Capricorne. Mais quelle que soit la décennie, Capricorne et cette poupée sont au-delà du travail acharné.

Le voyage de l'astronaute Barbie vers de nouveaux mondes résonne avec la nature innovante et avant-gardiste du Verseau, a déclaré Marquardt. Le Verseau est également un signe très intelligent, donc aller dans l'espace n'est pas trop loin de leur timonerie. Andrews dit que l'astronaute Barbie incite les gens à viser les étoiles. Et Aquarius fait de même en faisant constamment sortir amis et collègues de leur zone de confort.

Les Poissons adorent rêver de lieux lointains et fantasmer sur de nouveaux mondes ou des créatures mythiques. Leur imagination est toujours active et ils aiment flotter dans la vie sans se soucier de ce qui se passe autour d'eux. “Avec une aura mystique et une âme empathique, Mermaid Barbie offre des conseils et du réconfort aux autres grâce à ses capacités et à sa sensibilité de poisson”, déclare Andrews.

