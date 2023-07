Découvrez quelle race de chien correspond à votre signe du zodiaque grâce à ce TikTok devenu viral

Une vidéo TikTok est devenue virale ces derniers jours en établissant des correspondances entre les signes astrologiques et les races de chiens. Bella, une tiktoker spécialisée en astrologie, a créé un contenu très populaire en reliant les traits de caractère typiques de chaque signe à certaines races de chiens.

Elle compte plus d'un million de followers sur le réseau social et ses vidéos amusantes sur ce sujet ont été très applaudies.

Les Béliers, comme les Chihuahuas, sont explosifs et combatifs

Selon Bella, les personnes nées sous le signe du Bélier sont comme les Chihuahuas. “Ils détruisent tout et se battent avec tout le monde dans la rue”, explique-t-elle. Cette association peut paraître amusante, mais elle souligne les traits de caractère explosifs et combatifs qui sont souvent attribués à ce signe.

Les Taureaux, tel le Bulldog Anglais, aiment dormir et se faire plaisir

Pour les Taureaux, Bella compare leur caractère avec celui des Bulldogs Anglais. “Ils aiment dormir toute la journée et se tachent le visage quand ils mangent, tout en étant très coûteux à entretenir”. Cette association met en évidence la nature paisible et gourmande de ce signe, ainsi que son besoin de confort et de plaisir.

Les Gémeaux, comme les Yorkies, sont agités et curieux

Bella suggère que les Gémeaux sont semblables aux Yorkies. “Ils aboient excessivement et sont trop fouineurs pour eux-mêmes”. Cette comparaison met en avant l'énergie débordante et la curiosité sans fin qui caractérisent souvent les personnes nées sous ce signe.

Le Cancer, un Carlin triste et affectueux

Selon Bella, les Cancer ressemblent aux Carlins. “Ils ont toujours l'air un peu tristes et collants comme l'enfer”. Cette association met en lumière le caractère émotif et l'attachement profond des personnes nées sous ce signe.

Les signes du zodiaque révèlent la personnalité des chiens

En poursuivant son analyse, Bella compare le signe du Lion à un lévrier afghan. “Regardez ses cheveux, sa confiance…! Allez, ce chien sait que c'est une star”. Cette comparaison met en avant l'assurance et l'élégance qui sont souvent associées au signe du Lion.

Les Balances, comme les Bichons Frisés, cherchent à plaire et à être beaux

Bella associe les Balances au Bichon Frisé. “Parce qu'ils ont été élevés pour plaire aux gens et doivent toujours bien paraître avant de quitter la maison”. Cette correspondance souligne le désir des personnes nées sous ce signe de préserver leur apparence et de satisfaire les attentes des autres.

Le Scorpion, un Pitbull incompris

Selon Bella, les Scorpions sont semblables aux Pitbulls. “Ils sont incompris”, explique-t-elle. Cette association met en évidence la réputation parfois négative des personnes nées sous ce signe, ainsi que leur nature passionnée et déterminée.

Le Sagittaire, un Husky prêt pour l'aventure

Pour Bella, les Sagittaires sont comparables aux Huskys. “Regardez ce type, il est prêt pour l'aventure”. Cette association souligne l'énergie et l'esprit d'aventure qui caractérisent souvent les personnes nées sous ce signe.

Les Capricornes, des bergers allemands très professionnels

Bella affirme que les Capricornes ressemblent aux Bergers Allemands. “De toutes les races, ils ont le taux d'emploi le plus élevé”. Cette comparaison met en avant la nature déterminée et ambitieuse des personnes nées sous ce signe, ainsi que leur capacité à réussir professionnellement.

Le Verseau, un Bull Terrier bizarre et adorable

Selon Bella, les Verseaux sont similaires aux Bull Terriers. “Parce qu'ils ont l'air si bizarre et adorable en même temps”. Cette association met en lumière le caractère unique et original des personnes nées sous ce signe.

Les Poissons, des Poméraniens émotionnellement nécessiteux

Enfin, Bella compare les Poissons aux Poméraniens. “Émotionnellement nécessiteux, physiquement paresseux, mais très aimant et compatissant”. Cette association souligne la sensibilité et l'amour profond que les personnes nées sous ce signe peuvent ressentir.

Découvrez quel chien correspond à votre signe astrologique

Si vous êtes curieux de savoir quel chien correspond à votre signe astrologique, regardez la vidéo de Bella sur TikTok. Cette comparaison amusante peut vous faire sourire et vous permettre d'explorer les similitudes entre les chiens et les caractéristiques associées à chaque signe.

3.9/5 - (14 votes)