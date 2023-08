Découvrez une nouvelle méthode étonnante pour augmenter votre mémoire de 226 %

De l'herbe fraîchement coupée, du pain fraîchement sorti du four ou un nouveau désodorisant pour voiture. Il y a des odeurs qui produisent des sensations étonnantes et qu'il nous est même difficile de décrire.

Certains parviennent même à nous transporter dans notre enfance. Mais ce ne serait pas son seul avantage. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Irvine a découvert que l'exposition à différentes odeurs – ou aromathérapie – peut aider les personnes âgées à améliorer leur mémoire.

La recherche, dont les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Neuroscience, a examiné comment les capacités de mémoire des personnes âgées exposées à différents parfums la nuit pendant six mois ont évolué, et a constaté que leurs capacités de mémoire s'amélioraient de manière significative et remarquable. Malgré le fait qu'il s'agisse d'une étude préliminaire sur deux groupes différents, l'aromathérapie pendant le sommeil a démontré une augmentation cognitive de 226 %.

Ce projet a testé des hommes et des femmes âgés de 60 à 85 ans sans problèmes de mémoire. Chaque personne a reçu un diffuseur et sept cartouches contenant des huiles naturelles uniques. Les participants du groupe témoin n'ont reçu que de plus petites quantités d'huiles. Chaque soir, avant de se coucher, les plus grands mettaient une cartouche différente dans leur diffuseur, qui s'activait pendant deux heures pendant leur sommeil.

“Quand un parfum flottait dans les chambres des personnes âgées pendant deux heures chaque nuit, des souvenirs étaient déclenchés”, ont noté les chercheurs. De plus, les participants ont admis avoir mieux dormi.

Les chercheurs affirment que leurs travaux pourraient contribuer à prévenir la démence. Leurs résultats transforment le lien bien connu entre l'odorat et la mémoire en une technique simple et non invasive pour stimuler la mémoire.

Enrichissement de l'environnement

En plus d'influencer différents états d'éveil, il a été démontré que certains parfums atténuent les symptômes chez les personnes souffrant de diverses affections et troubles. Et ils ont même été utiles pour donner un coup de pouce aux plus petits lors d'exercices d'apprentissage du vocabulaire. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement de l'environnement.

Des recherches antérieures avaient déjà montré que l'exposition des patients atteints de démence à jusqu'à 40 odeurs différentes deux fois par jour pendant une durée définie augmentait à la fois leur mémoire et leurs capacités linguistiques, atténuait la dépression et améliorait leurs capacités olfactives.

“La réalité est qu'au-dessus de 60 ans, l'odorat et la cognition commencent à tomber d'une falaise”, a déclaré Michael Leon, professeur de neurobiologie et du comportement et membre du CNLM, dans un communiqué universitaire.

Pour adapter l'expérience et trouver un outil simple et accessible pour améliorer la condition des personnes atteintes de démence, les chercheurs ont décidé de n'utiliser que 7 parfums : rose, orange, eucalyptus, citron, menthe poivrée, romarin et lavande. “Il est irréaliste de penser que des personnes souffrant de troubles cognitifs puissent ouvrir, sentir et fermer 80 bouteilles de produits odorants par jour. Cela serait difficile même pour ceux qui ne souffrent pas de démence”, a déclaré Leon.

“Le sens de l'odorat a le privilège particulier d'être directement connecté aux circuits de la mémoire du cerveau”, a déclaré Michael Yassa, associé de recherche à la chaire James L. McGaugh en neurobiologie de l'apprentissage et de la mémoire. “Tous les autres sens passent d'abord par le thalamus.”

Selon les chercheurs, la prochaine étape consistera à étudier l'impact de cette technique sur les personnes chez qui une perte cognitive a été diagnostiquée.

Dormir et sentir

Une autre découverte a été que les participants aux essais cliniques ont déclaré avoir dormi plus profondément. Et c'est que ce qui est perçu par l'odorat peut influencer le temps nécessaire pour s'endormir et le temps pendant lequel vous restez endormi. “L'odorat et le sommeil ont une relation bidirectionnelle”, rapport dans Sleep Foundation. “Cela signifie que le sommeil peut affecter l'odorat, et que l'odorat peut affecter le sommeil.”

De plus, de cette institution spécialisée dans le repos, ils assurent qu'il existe différentes odeurs qui peuvent favoriser le sommeil, aider au réveil le matin ou encore influencer les rêves et les souvenirs.

Des odeurs pour s'endormir :

– Lavande.

– Rose.

– Camomille.

– Jasmin.

– Extrait de cèdre.

– Cannabis.

– Ylang-Ylang.

