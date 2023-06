Démasqué : Pourquoi vous devriez toujours laver votre riz – Ce n’est pas ce que vous pensez

Il est courant d'entendre que le lavage du riz est une étape essentielle pour obtenir la texture parfaite de vos plats favoris. Toutefois, une récente étude pourrait bien changer cette perception.

“Contrairement à ce que vous diront les chefs, cette étude a démontré que le processus de lavage n'a aucun effet sur la stickiness (ou la dureté) du riz.”

Le lavage du riz, loin d'affecter sa consistance, ne semble pas avoir d'influence sur sa texture. L'origine de la stickiness du riz ne réside pas dans l'excès d'amidon, mais est liée à un autre type de substance, l'amilopectine, qui est libérée lors de la cuisson.

La vraie raison pour laver votre riz : une histoire de plastique et d'arsenic

La nécessité de laver le riz réside dans des raisons plus profondes et, de manière surprenante, plus liées à notre santé qu'à la texture de notre plat préféré. Les résultats de l'étude en question démontrent que laver le riz permet de diminuer considérablement la présence de microplastiques et d'arsenic.

“On a démontré que le processus de lavage élimine jusqu'à 20% des plastiques du riz cru”

Qu'il s'agisse de riz cru ou de riz instantané, le lavage du riz permettrait de réduire d'une manière significative la présence de ces particules indésirables. En outre, il a été prouvé que le lavage du riz élimine environ 90% de l'arsenic bioaccessible.

Le lavage du riz : une tradition essentielle pour une alimentation saine

Historiquement, le lavage du riz servait à éliminer le surplus de poussière, d'insectes ou de coques résiduelles. Aujourd'hui, avec l'utilisation massive de plastiques dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, le lavage du riz revêt une importance sanitaire cruciale.

“Les niveaux d'arsenic dans le riz varient selon l'endroit où il est cultivé, les variétés de riz et la manière dont il est cuit. Le meilleur conseil reste de pré-laver le riz et de veiller à consommer une variété de céréales.”

En somme, le lavage du riz se révèle être une pratique essentielle non seulement pour garantir une cuisson optimale, mais surtout pour préserver notre santé en limitant notre exposition à des substances potentiellement nocives.

3.8/5 - (13 votes)