Dernières nouvelles : Attention, tester cela pourrait vous exposer à un grave danger !

En France, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Entre juin et septembre, nos maisons deviennent plus chaudes que nous le souhaiterions, et peuvent même devenir des lieux inconfortables où l'on n'a plus envie de se reposer. Face à cela, certains mettent en œuvre des remèdes qui ne sont pas toujours une bonne idée.

Une astuce virale qui cache un danger

En cette période de l'année, de nombreux internautes se rendent sur les réseaux pour partager des conseils sur la manière de rafraîchir nos chambres, mais il y a une astuce qui est devenue plus virale que jamais, et nous vous avertissons qu'elle n'est pas du tout conseillée.

L'astuce en question, comme (vraiment) toutes celles qui deviennent virales, a suscité l'intérêt de nombreuses personnes en raison de sa simplicité d'exécution. Il suffit d'une serviette, de préférence petite, d'un ventilateur et d'un peu de place dans le congélateur. Vous pouvez imaginer où l'idée va vous mener.

Un risque d'électrocution à éviter absolument

Les utilisateurs mouillent la serviette et la placent dans le congélateur. Au bout de deux heures, ils la sortent et la placent sur le ventilateur. L'objectif est qu'au fur et à mesure que la serviette se réchauffe, l'égouttement provoque un effet similaire à celui d'un humidificateur.

Si elle semble a priori efficace et répond à l'objectif d'adoucir l'effet de sécheresse des environnements fermés et de réduire l'utilisation de l'air conditionné, cette tendance cache également un danger dont nous devrions tous être conscients.

De la même manière qu'il est contre-indiqué de faire sécher du linge sur des radiateurs (ce qui est clairement indiqué par un autocollant qu'ils portent tous pour nous en avertir), non, les ventilateurs ne sont pas non plus l'endroit où placer des objets humides.

Cette curieuse méthode de refroidissement pourrait, entre autres, provoquer une surchauffe du ventilateur, et la pire conséquence à laquelle nous pourrions faire face serait de finir par recevoir une décharge électrique. Le risque vient de l'eau qui, lors du dégivrage, imbibe la surface du ventilateur jusqu'à ce qu'elle atteigne le moteur ou la prise de courant, ce qui pourrait électrocuter l'utilisateur.

Des alternatives plus sûres pour garder votre maison fraîche

Avec cela, vous savez que, bien que TikTok puisse être un grand allié qui facilite souvent nos tâches quotidiennes, à cette occasion, il n'a pas été très réussi, et il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont déjà décidé de supprimer leurs vidéos afin de ne pas continuer à mettre en danger leurs adeptes.

En résumé, l'eau et l'électricité ne sont pas amies, et pour éviter les frayeurs, il est préférable de continuer à opter pour des méthodes plus traditionnelles qui ne mettent personne en danger et nous aident à garder nos pièces fraîches, comme par exemple :

Créer des courants d'air en ouvrant les fenêtres aux heures les plus fraîches.

“Ouvrez vos fenêtres aux heures les plus fraîches de la journée pour laisser entrer l'air extérieur et créer un courant d'air. Cela permettra à l'air chaud de sortir et à l'air frais de circuler dans votre maison”

Baissez les stores dans les pièces qui ne sont pas utilisées.

“Fermez les stores ou les rideaux dans les pièces qui ne sont pas utilisées pour bloquer la chaleur extérieure et garder ces espaces plus frais. Cela permettra de réduire la température globale de votre maison”

Mouillez le sol pour le rendre humide et plus frais.

“Si vous avez un jardin ou une terrasse, n'hésitez pas à arroser légèrement le sol pour créer une sensation de fraîcheur. L'évaporation de l'eau refroidira l'air ambiant et vous aidera à rester au frais”

Optez pour des rideaux blancs et des couleurs vives qui ne retiennent pas la chaleur.

“Choisissez des rideaux de couleur claire et des teintes vives qui reflètent la lumière du soleil plutôt que de l'absorber. Cela aidera à garder vos pièces plus fraîches en évitant l'accumulation de chaleur”

Installez des fenêtres à double vitrage dans les espaces intérieurs.

“Si vous cherchez une solution à long terme, envisagez d'installer des fenêtres à double vitrage. Elles sont plus isolantes et aideront à empêcher la chaleur de pénétrer dans votre maison, tout en réduisant les pertes de froid”

En suivant ces conseils, vous pourrez garder votre maison fraîche sans risquer de vous mettre en danger. N'oubliez pas, la sécurité avant tout !

