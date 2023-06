Des astuces d’un expert en éducation pour que les enfants passent un été riche en activités ludiques et épanouissantes

Les portes des salles de classe se sont refermées dans la plupart des régions du pays, laissant place à la plus longue période de vacances pour les écoliers : les vacances d'été.

En effet, la France fait partie du groupe de pays européens où les vacances d'été sont les plus longues, devant l'Espagne, la Grèce et l'Allemagne. Les enfants passent d'une routine quotidienne à du temps libre pendant près de trois mois. C'est une grande difficulté pour les parents qui travaillent, et la question se pose de savoir où les laisser.

Les vacances d'été : une perte de connaissances pour les élèves ?

Une étude menée par l'université du Colorado a conclu que les élèves perdent en moyenne 25 à 30 % des connaissances acquises pendant l'année scolaire au cours de l'été. C'est pourquoi de nombreux experts et parents se posent chaque été la même question : après une année scolaire intense, est-il souhaitable que les écoliers continuent à faire leurs devoirs ou vaut-il mieux qu'ils se déconnectent pour recharger leurs batteries en vue de l'année scolaire suivante ? Louisa Rosenheck, directrice pédagogique de la plateforme d'apprentissage et de participation Kahoot ! estime que “l'apprentissage ne s'arrête jamais, et l'été est l'occasion parfaite d'apprendre des choses différentes de celles enseignées à l'école et de consolider les contenus acquis au cours de l'année“.

Apprendre en s'amusant

Prêter attention aux mots des enfants permet de comprendre ce dont ils ont besoin à un moment donné. S'il peut choisir ce qui l'intéresse, l'apprentissage devient amusant et utile. En ce sens, les vacances d'été sont une période idéale pour que les enfants consacrent plus de temps à des loisirs (astronomie, sport, nature, lecture…) qui ne sont pas abordés en profondeur pendant la période scolaire.

Plus de 60 % des parents déclarent vouloir en savoir plus sur les centres d'intérêt de leurs enfants et beaucoup d'entre eux affirment que leurs enfants sont enthousiastes lorsqu'ils s'intéressent, en tant que parents, à quelque chose que leurs enfants aiment ou qu'ils font preuve de connaissances à ce sujet. En fait, la grande majorité d'entre eux (près de 3 sur 4) considèrent qu'il s'agit d'une étape importante dans la croissance de leurs enfants, selon l'enquête de Kahoot ! menée auprès de 2 000 parents et de leurs enfants.

Pause devoirs

Les enfants ont besoin d'une pause à l'école, d'une pause dans la structure et les exigences des devoirs. L'été est l'occasion d'acquérir différentes compétences en dehors de la salle de classe : des compétences sociales à la créativité ou aux activités de plein air, telles que les colonies de vacances, la piscine ou les promenades à la campagne. “Il est possible d'expérimenter d'autres types de compétences éducatives en dehors du système traditionnel. Toute activité que les enfants choisissent pour eux-mêmes renforcera leur motivation et éliminera la pression de l'école et des notes“, explique Louisa Rosenheck. Par exemple, s'ils aiment la musique, c'est le moment idéal pour aller dans des camps musicaux, s'ils aiment l'art, c'est le moment de faire des projets dans les musées, ou s'ils aiment l'écriture, on peut les encourager à tenir leur propre journal.

La technologie, une ressource de plus

Selon Louisa Rosenheck, “les cahiers d'exercices d'été ont leur place, mais ce qui motive le plus les enfants, ce sont les activités sociales et les jeux numériques, et il faut donc trouver un équilibre entre les deux. Les parents peuvent choisir des applications qui couvrent les mêmes concepts et s'engager avec leurs enfants en famille pour consolider et étendre l'apprentissage sous forme de jeu.”

Besoins particuliers

D'autres entreprises ont également pris les choses en main et ont présenté leurs projets pour cet été. C'est le cas d'Apolo Kids, une plateforme d'apprentissage personnalisée et inclusive qui accompagne les enfants de 2 à 15 ans et qui vise à révolutionner l'approche de l'éducation des groupes à besoins spécifiques. La méthode repose sur le renforcement de la motivation des enfants à travers des expériences numériques basées sur l'augmentation de l'intérêt et de l'autonomie. Derrière le projet se trouvent les startups éducatives Kokoro Kids et Nannyfy, ainsi que la Fondation Lego.

Le temps de qualité

En termes de planification, l'expert pédagogique insiste sur le fait que “les enfants ne devraient pas être contraints de passer le même temps à apprendre les livrets d'été et à explorer l'extérieur, alors que les deux offrent des opportunités d'apprentissage précieuses“. Il n'y a pas de réponse unique, car cela dépend des besoins, de la capacité d'attention et des intérêts individuels de chaque enfant. Plutôt que de chercher une durée précise, il est conseillé d'établir un espace de dialogue sur le temps à consacrer à chaque moment. En fin de compte, la réflexion sur ce qui a été appris est bien plus importante que le comptage du temps passé.

