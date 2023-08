Des astuces garanties pour économiser du temps et de l’énergie efficacement

Le four est un appareil présent dans toutes les cuisines d'Espagne, mais aussi l'un de ceux qui nous donnent le plus de travail au moment de nettoyer.

Retarder cette tâche peut encore compliquer notre tâche, car avec le temps et avec une utilisation régulière, il accumule un film de graisse qui se voit (et qui n'est pas du tout agréable) sur ses parois et ses plateaux.

Cependant, ces dernières années, des astuces ingénieuses ont proliféré en ligne qui promettent d'égayer ce qui, pour beaucoup, même pour ceux qui aiment l'ordre, constitue un véritable cauchemar de nettoyage.

Dans VIVIR, nous en avons fait écho qui, en plus de nous aider à laisser le four comme neuf, nous permet de le faire la nuit et sans y consacrer aucun effort. Et, oui, aussi curieux que cela puisse paraître… Ça marche.

Une méthode efficace et sans danger

Peut-être que lorsque vous commencez à lire cet article, la sonnette d'alarme s'est déclenchée et vous vous demandez si cette méthode comporte une sorte de danger. Rien n'est plus faux, car pour le démarrer, vous n'avez besoin d'aucun produit de nettoyage nocif pour la santé, ni nocif pour l'environnement.

Il vous suffit de vous procurer du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc, deux classiques du nettoyage que vous avez sûrement chez vous. Ensuite, vous aurez besoin d'une éponge qui ne raye pas, d'un chiffon, d'un vaporisateur et d'un tupperware.

Étapes à suivre

Une fois que tout est prêt, suivez ces étapes pour nettoyer votre four efficacement et sans effort :

Retirez les plateaux et les grilles et laissez-les reposer dans l'évier avec de l'eau chaude. De cette façon, vous ramollirez les restes de saleté tout en laissant le four libre d'espace.

Ensuite, prenez le tupperware et ajoutez-y deux grosses cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Mélangez-les avec un peu d'eau et remuez bien jusqu'à obtenir une pâte hétérogène, ni trop épaisse ni trop liquide, car c'est le mélange que vous devez appliquer au four et il doit être un peu compact pour rester bien incrusté dans les surfaces .

Appliquez la pâte sur tout l'intérieur du four afin qu'il soit recouvert. Ensuite, retirez tout excès d'eau des plateaux et des grilles et répétez le même processus en les remplissant complètement avec le mélange de bicarbonate de soude.

Une fois que vous avez terminé ce processus, sans y toucher, laissez-le agir pendant plusieurs heures avec le four éteint. Notre recommandation est d'essayer cette astuce la nuit, car cela permettra au bicarbonate de soude de faire son travail pendant que vous dormez.

Lorsque vous revenez à la cuisine, humidifiez une éponge et utilisez-la pour retirer progressivement la pâte. Vous verrez comment le four s'est vidé et le mélange ressort plein de saleté, ce qui est un signe sans équivoque que l'astuce a fonctionné et que le bicarbonate de soude a bien absorbé la graisse.

Si vous voulez lui donner une touche finale et vous assurer que votre four a l'air neuf, vous pouvez également prendre le vaporisateur et diluer un peu de vinaigre blanc avec de l'eau. Enfin, passez-lui un torchon ou un torchon et… voilà ! Votre four serait déjà complètement brillant.

