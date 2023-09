Des astuces simples pour dire adieu aux plis sans repasser vos vêtements

De nos jours, nous vivons plongés dans un rythme frénétique dans notre vie quotidienne. Lorsqu'il s'agit de tâches ménagères, celles-ci peuvent être difficiles car il n'y a pas assez de temps pour les combiner avec le travail ou prendre soin de la famille, le ménage devient donc un défi.

En ce sens, l'une des tâches ménagères qui suscite le plus d'amour et de haine est le repassage des vêtements. Enlever les plis de nos vêtements peut être une tâche aussi fastidieuse que relaxante, selon à qui vous le demandez. Heureusement, il existe actuellement de nombreuses et ingénieuses astuces qui rendront notre quotidien plus supportable, également en matière de repassage. Ici, nous vous le disons.

Douche

Une méthode infaillible consiste à accrocher le vêtement froissé dans la salle de bain pendant que vous prenez une douche chaude. La vapeur générée par l'eau va adoucir les fibres du tissu, facilitant ainsi l'élimination des plis avec les mains ou directement en étirant le vêtement.

Cintre

Utilisez des cintres avec pinces pour pantalons ou jupes. Étirez le vêtement sur le cintre et placez-le sous la douche pendant que vous prenez une douche chaude. Les rides disparaîtront grâce à la vapeur.

Sèche-cheveux

Dirigez un sèche-cheveux vers les vêtements froissés et réglez-le à feu moyen. Gardez le sèche-linge à quelques centimètres du vêtement et lissez-le avec vos mains. Les rides céderont à la chaleur.

La technique de la serviette

Mouillez une serviette propre, essorez-la pour qu'elle ne coule pas et placez-la sur le vêtement froissé. Passez le fer sur la serviette sans toucher directement les vêtements. La vapeur générée lissera les rides.

Congélateur à toute épreuve

Si le vêtement n'est pas adapté à la chaleur, comme des morceaux de soie ou de laine, placez-le dans un sac en plastique et mettez-le au congélateur pendant quelques heures. Ensuite, sortez le vêtement et lissez délicatement les plis avec vos mains.

Le vinaigre

Mélangez à parts égales de l'eau et du vinaigre blanc et vaporisez la solution sur le vêtement froissé. Étirez le tissu avec vos mains et laissez-le sécher. Le vinaigre va aider à détendre les fibres et à éliminer les rides.

L'astuce de la balle de tennis

Placez une balle de tennis dans la sécheuse avec les vêtements froissés. La balle tapotera doucement les vêtements pendant qu'ils sèchent, aidant ainsi à lisser les rides.

Grâce à ces astuces astucieuses, vous pouvez garder vos vêtements impeccables à tout moment, même si vous n'avez pas de fer à repasser sous la main.

