Des cheveux brillants grâce à l’entretien et au nettoyage optimal de votre brosse : découvrez nos astuces !

L'état et la santé de nos cheveux dépendent de nombreux facteurs. Ce dernier doit être soigné comme tous les outils d'application capillaire. La pollution, l'utilisation de produits de soin adaptés mais aussi la brosse en font partie.

Savez-vous pourquoi c'est si pertinent ? Découvrez-le avec les mots d'experts. Comment réaliser un lavage adéquat et efficace de notre brosse ?

Pourquoi le laver ?

“Les brosses à cheveux doivent être nettoyées comme nous le faisons, par exemple, avec les pinceaux de maquillage. Tout outil que vous utilisez sur vos cheveux doit également effectuer son propre nettoyage, et pas seulement en éliminant les poils accumulés. En fait, de nombreuses particules s'y accumulent : de la graisse des cheveux eux-mêmes, des pellicules, de la pollution quotidienne ou simplement des produits que nous utilisons presque quotidiennement comme les fixateurs, par exemple. Des déchets qui fluctuent continuellement des cheveux à la brosse et vice versa”, expliquent-ils dans You Are The Princess.

Comment le faire ?

“Les brosses à cheveux doivent être lavées au maximum tous les quinze jours, en éliminant les poils qui restent sur la brosse, sinon tous les bénéfices ne seront pas obtenus”, ajoutent les experts. De Leonor Greyl, ils recommandent “de nettoyer les brosses une fois par semaine, en enlevant les poils qui pourraient rester sur la brosse avec un peigne. Une fois par mois, il faut faire un nettoyage plus approfondi, en les plongeant dans de l'eau avec de l'alcool pour les désinfecter”.

“Pensez à bien le nettoyer à l'eau tiède et à frotter entre les poils pour éliminer tous les résidus éventuels ainsi qu'à le sécher au maximum pour éliminer toute l'eau. Une astuce consiste à le plonger environ une heure dans de l'eau tiède savonneuse”, ajoutent les experts You Are The Princess.

“Enfin, laissez-les sécher dans l'évier et jamais sur un radiateur. Et attention, les brosses qui ont des ‘coussinets' nécessitent qu'on les presse bien pour éliminer l'eau qui reste à l'intérieur”, concluent Leonor Greyl.

L'importance d'un bon brossage

Les experts sont d'accord, se brosser les cheveux doit être un geste régulier. “Se brosser les cheveux est un geste qui élimine une grande partie de la graisse, de la saleté et des microparticules de l'air, il faut donc le faire quotidiennement et bien mieux si on utilise des poils naturels. brosse car ils sont beaucoup plus respectueux de nos cheveux”, affirme Aura Serrás.

Comment le faire correctement ? Un bon brossage s'effectue “sans le tirer ni le brosser après le lavage, car il ne parvient qu'à l'affaiblir encore plus et se retrouver avec un peigne ou une brosse pleine de cheveux. Il doit toujours être fait à sec si possible avec un agent démêlant à poils doux qui évitent le stress capillaire, en même temps qu'ils stimulent la circulation sanguine dans le cuir chevelu”, expliquent-ils de Dalire.

De cette façon, “en plus, l'application du shampoing sera plus efficace et beaucoup plus agréable. Mais attention, choisir la brosse parfaite est vital”, rappellent les experts de Leonor Greyl, qui recommandent l'utilisation de la brosse de massage.

Votre plus ? “Ces brosses peuvent être utilisées aussi bien humides que sèches – et les actions sont différentes. Sèches, elles sont parfaites pour stimuler la circulation sanguine et améliorer la circulation tout en exfoliant la peau, aidant à éliminer les résidus de produits coiffants et à améliorer la santé du cuir chevelu”, ajoutent-ils.

