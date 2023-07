Des experts révèlent 7 aliments naturels pour blanchir vos dents efficacement

Un sourire éclatant et blanc respire la confiance et vous aide à mettre en avant votre meilleur visage.

Mais l'âge et la quantité de café que vous buvez chaque matin peuvent entraîner une décoloration, et cela peut être décourageant lorsque vous avez l'impression de ne pas pouvoir montrer vos blancs nacrés. Il existe plusieurs traitements disponibles qui peuvent remédier à un sourire décoloré, y compris des bandes de blanchiment en vente libre ou des services professionnels. Mais si vous recherchez une approche plus naturelle et abordable du blanchiment des dents, vous voudrez peut-être envisager d'essayer certains aliments qui peuvent vous aider à blanchir vos dents. “Bien que les aliments eux-mêmes ne puissent pas blanchir un sourire, il y en a plusieurs qui peuvent aider à maintenir et à améliorer votre apparence“, Sean Kutlay, DDS, dentiste cosmétique célèbre raconte Best Life. Vous vous demandez quelles collations vous devriez ajouter à votre liste d'épicerie? Poursuivez votre lecture pour découvrir sept aliments recommandés par les dentistes et les diététistes pour un sourire éblouissant.

1. Les fraises

Les fraises étaient fréquemment recommandées pour un sourire sain et éclatant. “Les fraises contiennent de l'acide malique, qui peut aider à blanchir les dents“, explique Lauren Becker, DDS chez Dentisterie Lauren Becker. Comme Kelsey Costa, diététicien nutritionniste diplômé (RDN) et spécialiste de la recherche en santé à la National Coalition on Health Care (NCHC) note que l'acide malique est un “agent de blanchiment naturel” qui augmente également la production de salive si vous avez la bouche sèche, ce qui peut également aider à prévenir la décoloration. Cependant, n'exagérez pas sur les fraises; ils sont acides et peuvent user votre émail avec le temps, selon Khouloud Sobh, DMD, dentiste à Risas Dentaire et Accolades à Phoenix, Arizona. Vous n'aimez pas les fraises ? La pastèque contient également de l'acide malique, vous pouvez donc essayer à la place.

2. L'ananas

L'ananas est un autre fruit qui peut vous aider à obtenir ce sourire blanc que vous recherchez. “L'ananas contient de la bromélaïne, qui peut éliminer les taches à la surface des dents“, a déclaré Nathan Oakes, DMD, membre du conseil d'administration du American Academy of Clear Aligners raconte Best Life. Selon Costa, la bromélaïne est une enzyme qui s'attaque aux protéines. “Cela inclut les protéines de vos couches pelliculaires (couche de protéines salivaires), qui agissent comme un bouclier protecteur pour vos dents, mais peuvent également absorber les pigments de votre nourriture“, dit-elle. Madelyn Larouche, la diététiste autorisée (RD) derrière Diététiste TDAH, mentionne que vous devez également vous procurer votre ananas au rayon produits frais. “Il convient de noter que l'ananas frais aura la teneur en bromélaïne la plus élevée“, dit-elle. “L'ananas en conserve perd de la bromélaïne pendant le processus de mise en conserve.” La papaye est un autre fruit contenant de la bromélaïne, vous pouvez donc opter pour l'un ou l'autre des fruits tropicaux en fonction de vos préférences.

3. Le céleri

Passant aux légumes, le céleri cru est une option respectueuse des dents pour un sourire plus éclatant. Oakes note qu'il s'agit d'un “abrasif naturel qui peut éliminer les taches de surface” pendant que vous le mâchez. “Le céleri est une excellente source de fibres et de vitamines telles que les vitamines C et A, et la texture de ce légume peut aider à éliminer les particules et les bactéries de vos dents“, ajoute Sobh. “Gardez simplement du fil dentaire à proximité, car le céleri peut être très filandreux et se coincer entre les dents.” César Sauza, RDN au NCHC ajoute que le céleri cru et le concombre cru sont tous deux utiles en raison de leurs niveaux de H2O. “Le céleri et le concombre sont principalement de l'eau, fournissant un rinçage pour nos dents lorsque nous les mâchons”, dit-il, notant qu'ils sont une collation parfaite après le repas. Cependant, selon dentiste cosmétique de célébrité Bill Dorfman, DDS, vous devez procéder avec prudence lorsqu'il s'agit d'utiliser des abrasifs, car ils n'auront probablement pas les effets durables que vous recherchez. “Certains aliments ont un léger effet abrasif qui peut rendre les dents blanches, mais ils ne font qu'éliminer les taches de surface qui s'accumulent à la surface des dents avec le temps“, dit-il. “La couleur des dents d'une personne est déterminée par la teinte naturelle de la dentine, la couche sous l'émail, et cela varie d'une personne à l'autre en fonction de la génétique et de l'âge.” Dorfman ajoute que si vous mangez également des aliments qui décolorent les dents, comme les sodas, le vin rouge et le café, ces aliments croquants n'auront probablement aucun effet.

4. Le bicarbonate de soude

Bien que le bicarbonate de soude ne soit pas une collation, cet ingrédient est l'un des plus anciens remèdes pour un sourire plus blanc. Vous remarquerez peut-être même qu'il est annoncé sur le dentifrice que vous achetez. “Le bicarbonate de soude a souvent été considéré comme un remède maison naturel pour le blanchiment”, déclare Becker, ajoutant également une mise en garde. “Soyez prudent lorsque vous utilisez du bicarbonate de soude, car l'utiliser trop souvent peut être abrasif pour vos dents.” Néanmoins, Kutlany recommande d'introduire le bicarbonate de soude dans votre routine. “Une petite quantité de bicarbonate de soude mélangée à du dentifrice peut aider à éclaircir les dents dans le cadre de votre routine d'hygiène buccale“, dit-il.

5. Les carottes

Des carottes fraîchement récoltées dans un jardin domestique sont lavées sous un robinet dans une cuisine domestique.

Les carottes tombent également sous la catégorie des “abrasifs naturels”, ce qui signifie qu'elles peuvent potentiellement aider à éliminer les taches de surface.

“Mâcher des bâtonnets de carotte croquants et crus masse vos gencives et aide à éliminer la plaque et les bactéries de vos dents”, dit Sobh. “Les carottes aident également à renforcer l'émail de vos dents en fournissant une grande quantité de vitamine A.”

Jeffrey Sultizer, DMD, directeur clinique chez SmileDirectClub, souligne également que la texture rigide des carottes peut “aider à éliminer l'excès de bactéries laissées sur les dents et les gencives.”

Les pommes et les légumes à feuilles peuvent avoir un effet similaire, dit Becker.

6. Gomme sans sucre

Kutlay recommande également la gomme sans sucre après chaque repas. “Cela aide à garder les dents propres, à maintenir la luminosité, à enlever tous les résidus entre les dents, et [a] l'avantage supplémentaire de réduire l'acidité et les caries”, dit-il.

Sobh a également la gomme sans sucre sur sa liste d'aliments utiles, la citant comme une alternative utile à la soie dentaire en déplacement – il suffit de ne pas atteindre les marques super sucrées.

“La gomme favorise également le flux de salive, ce qui aide à prévenir l'accumulation de plaque et la dégradation de vos dents“, dit-elle. “Mais soyez averti, cela ne s'applique qu'à la gomme sans sucre.”

7. Produits laitiers

Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que le calcium aide à soutenir des os solides, y compris vos dents.

“Les produits laitiers comme le fromage, le yaourt et le lait fournissent du calcium et des phosphates qui renforcent l'émail et favorisent la reminéralisation, réduisant potentiellement les taches de surface”, explique Oakes.

Sulitzer note que ces types d'aliments luttent également contre les caries, et Larouche note que les produits laitiers riches en acide lactique, y compris le fromage cottage, la crème aigre et le yaourt grec, sont d'autant plus bénéfiques.

“L'acide lactique aide à protéger votre émail dentaire, et nous ne voulons pas perdre cela parce qu'une fois qu'il est parti, il est parti”, dit-elle. “Sous l'émail dentaire se trouve la dentine, qui est ce qui tache le plus facilement. Donc, en protégeant votre émail dentaire, vous aidez essentiellement vos dents à rester blanches.”

