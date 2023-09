Des idées d’activités pour renforcer la complicité entre parents et enfants

Certains facteurs négatifs affectent les familles. Parmi eux, le stress, le manque de temps et de technologie. Tout cela affecte négativement les relations familiales, notamment le lien entre parents et enfants. Cependant, faire des projets en famille peut être un moyen de resserrer les liens et de consolider la relation.

Si vous souhaitez une liste d'activités pour resserrer votre relation avec votre enfant, nous vous proposons ici une série d'options :

Des activités pour renforcer les liens entre parents et enfants

Nous proposons une large liste d'activités qu'il peut être bon de faire en famille. Vous pouvez choisir ceux qui correspondent aux goûts de vos enfants, ainsi qu'à leurs préférences.

Aide aux tâches ménagères

Une tâche fondamentale est de faire les tâches ménagères ensemble. C'est une manière de responsabiliser les enfants et les adolescents à l'égard du foyer, ainsi que de coopérer en tant que famille.

Lisez ensemble

Cette tâche est essentielle, surtout pour les petits enfants, car ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Par conséquent, le moment précédant le coucher peut devenir le moment préféré de vos enfants, créant ainsi un lien très fort entre vous deux.

Cuisiner en famille

Il convient de noter que la cuisine augmente l'autonomie et la confiance, ainsi qu'améliore les compétences manuelles de nos enfants.

Regardez un film ensemble

Dans ce cas, regarder un film ensemble peut être intéressant à tous les âges. Il est possible de choisir un titre adapté et divertissant pour tout le monde. Si l'expérience perdure, regarder un film ensemble peut devenir une routine familiale très bénéfique.

Écouter de la musique

En ce sens, il est important d'écouter la musique qu'ils écoutent et qu'ils écoutent ce que vous aimez. Cela peut rassembler beaucoup de choses, puisqu'ils peuvent se sentir transportés par la musique des adultes, et vice versa.

Jouez à un jeu de société

C'est un autre plan pour partager des moments de qualité. Comme pour d'autres types de jeux, la communication et le respect sont essentiels. Si le jeu se passe bien, vos enfants auront envie de partager davantage de moments en famille de ce type.

Sports dans la nature

Le sport est un bon moyen d'amener votre enfant à développer une bonne estime de soi. Si votre fils aime le sport, une activité sportive le surprendra sûrement très agréablement de votre part. Le mieux est que vous optiez pour un sport collaboratif.

Salles d'évasion

Les escape games sont une fantastique opportunité de travailler en équipe. C'est un type de jeu dans lequel la communication et le respect sont essentiels, donc le faire en famille est bon pour renforcer ce type de liens. De cette façon, vous pourrez également améliorer l'estime de soi de vos enfants, car se sentir utiles les aidera à grandir.

Musées interactifs

Certains musées sont interactifs, de telle sorte qu'ils sont plus divertissants et amusants pour les enfants que le reste des musées typiques. Certains d'entre eux sont : le Musée du Cinéma de Turin ; Cité de l'Espace, Toulouse (France) ; Musée Hergé, Louvain-la-Neuve, Belgique ; Nemo, Amsterdam, Pays-Bas ; Cosmocaixa, Barcelone, ​​(Catalogne) ; Musée et parc minier d'Almadén, Ciudad Real, Castilla La Mancha ; Musée HR Giger, Gruyères, Suisse ; Musée allemand, Munich, Allemagne ; Musée du Titanic, Belfast, Irlande du Nord et Musée du Cervin, Zermatt, Suisse.

Parc d'attractions

Les enfants adorent généralement les parcs d'attractions, et ils constituent également généralement une bonne option pour tout âge, car ils proposent des attractions pour tous les âges.

Gymkhanas

Le gymkhana (ou gymkhana) est un ensemble de tests d'adresse ou d'ingéniosité qui sont réalisés (toujours en groupe) par équipes, de telle sorte qu'il s'agit d'une forme parfaite de coopération familiale.

Discuter

Il est important de profiter du petit-déjeuner, du déjeuner ou du dîner car ce sont des moments où tous les membres de la famille se réunissent. Par conséquent, si le temps manque pour discuter, c'est le moment idéal.

Faire des bricolages

Comme les jeux de société, les travaux manuels sont une bonne option pour une tâche commune. Optez pour ce type d'activité si votre enfant est doué pour les activités manuelles.

Communication familiale

Dans toutes ces tâches, il est essentiel qu'il y ait une bonne communication entre parents et enfants. Sans cela, je ne sais pas dans quelle mesure ces activités se développeront. Cependant, sait-on communiquer correctement ? La réponse dépend. Parfois, cela peut être compliqué. Pour ce faire, il existe une série de conseils de base à suivre.

Sois aimable.

Faites preuve d'empathie.

Soyez un bon exemple à suivre.

Écoute attentivement.

Félicitez votre enfant si nécessaire.

Agissez et parlez calmement.

Être sincère.

