Des idées inspirantes pour la clôture parfaite de votre jardin

Quand l'été arrive en France, nous aimons tous passer du temps sur la terrasse avec nos amis et notre famille.

C'est un espace où nous pouvons nous détendre et profiter du temps libre dont nous disposons. Cependant, parfois nos terrasses n'ont pas l'intimité que nous souhaiterions. Par conséquent, les fermer est une bonne option, mais cela peut aussi coûter très cher. Afin que vous puissiez évaluer toutes les options que vous avez à portée de main, nous voulons vous donner quelques idées avec lesquelles vous pouvez fermer votre terrasse sans travaux et avec un budget très serré.

L'autorisation de la communauté est-elle nécessaire ?

La première chose à garder à l'esprit est que fermer une terrasse dans une maison n'est pas la même chose que dans un immeuble. Dans le premier cas, nous n'avons besoin de l'autorisation de personne, tant qu'un permis de construire n'est pas requis. Dans le second cas, que l'on doive demander un permis de construire ou non, il faudra également solliciter l'autorisation de la collectivité. Alors que dans certains d'entre eux, cela ne posera pas de problème, dans d'autres, on peut nous demander de suivre certains critères.

Concernant le permis de travail, il faut vous dire qu'il est indispensable de se concerter avec la mairie. Il y en a certains qui ne vont pas nous le demander, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire en fonction des matériaux que nous allons utiliser pour fermer notre fenêtre.

Maintenant que nous savons, plus ou moins, de quels permis nous allons avoir besoin, il est temps de voir quelques-unes des meilleures idées à notre disposition pour fermer notre terrasse sans avoir à investir beaucoup d'argent.

Auvents et brise-vent

Les auvents et les brise-vent sont la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à fermer la terrasse. La vérité est que nous en avons une grande variété, tant dans les formes que dans les couleurs. C'est une alternative idéale pour ceux qui aiment varier la décoration de leur maison : si on en a marre ou qu'on veut rouvrir la terrasse, ce sera toujours plus simple que si on a une structure plus complète.

Menuiserie métallique

La menuiserie métallique est une installation très simple pour laquelle aucun travail complexe n'est nécessaire. Ce sont généralement des pièces en aluminium ou en PVC qui sont simplement fixées à des profilés métalliques. Dans ce cas, comme il s'agit d'un travail plus permanent, les mairies peuvent nous demander une autorisation, ainsi que la collectivité. Cependant, nous parlons d'autorisations très simples et faciles à obtenir.

Enceinte en bois

Le résultat final est le même qu'avec la menuiserie métallique et, lié au permis de construire, les conditions seront les mêmes. Pour fermer une terrasse avec du bois, on utilise souvent des panneaux ou des treillis. Ils sont également très simples à installer et nous donneront non seulement de l'intimité, mais aussi un espace très confortable pour passer un bon moment.

Rideaux de verre

Les rideaux de verre sont parfaits pour ceux qui veulent profiter de la vue et qui ne se soucient pas beaucoup de l'intimité. Ces rideaux sont très résistants, car ils sont constitués d'un type de verre spécifique. L'enceinte est pratiquement invisible, car l'installation de ces rideaux ne nécessite aucun type de profil.

Panneaux sandwich ou plaques de plâtre

Les panneaux sandwich ou plaques de plâtre sont, en plus d'une bonne option pour gagner en intimité sur la terrasse, idéaux pour isoler à la fois la terrasse et l'intérieur de notre maison. Les panneaux sandwich sont un matériau très nouveau, avec un grand nombre d'avantages pour nos travaux et très simple à installer. Nous pouvons également réaliser l'enceinte avec des panneaux de plaques de plâtre, bien que nous devions nous assurer de choisir le bon pour être utilisé à l'extérieur.

Clôtures et haies

Si, lors de la fermeture de notre terrasse, nous pensons le faire avec quelque chose de végétal et de naturel, les clôtures et les haies sont idéales. Les clôtures en bruyère, en bambou ou en osier peuvent être à la fois naturelles et artificielles. Ils donnent à notre terrasse une touche naturelle, ce qui nous fera nous sentir plus à l'aise et très détendus. Si ce que nous voulons, c'est une enceinte qui ne nécessite pas beaucoup de soins, les éléments artificiels sont les meilleurs. Cependant, si cela ne nous dérange pas d'effectuer des tâches d'entretien, les éléments naturels sont la meilleure option.

Entretien de l'enclos

Comme nous l'avons vu, il existe un grand nombre d'enceintes que nous avons à notre portée pour faire de notre terrasse un espace des plus utiles. Cependant, certains d'entre eux ont besoin de plus de soins que d'autres. Pour cette raison, nous devons garder ces tâches d'entretien à l'esprit avant d'effectuer tout achat.

Les clôtures et les haies naturelles nécessitent des soins de jardinage, même si c'est nous qui les réalisons. En revanche, les rideaux de verre et les ferronneries devront être nettoyés régulièrement. Et, les clôtures en bois doivent être traitées tous les ans ou tous les deux ans, selon la région dans laquelle nous vivons ; s'ils ont beaucoup de soleil ou pas, s'il y a beaucoup d'humidité ou s'il s'agit d'un endroit sec, …

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses alternatives à votre portée avec lesquelles vous pouvez fermer vos terrasses sans avoir à dépenser beaucoup d'argent pour cela. Nous vous avons montré les matériaux les plus utilisés et nous vous avons parlé du peu de soin dont ils ont besoin. De cette façon, vous disposerez de toutes les informations nécessaires pour pouvoir choisir l'enceinte qui correspond le mieux à vos besoins.

